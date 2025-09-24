Συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ICAO με τον Διοικητή της ΥΠΑ – Συμφωνία για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας

Ο Γενικός Γραμματέας του ICAO, κ. Juan Carlos Salazar και ο Περιφερειακός Διευθυντής Ευρώπης (EUR/NAT) του ICAO, κ. Nicolas Rallo, συναντήθηκαν με τον Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), κ. Γιώργο Σαουνάτσο, στο πλαίσιο εργασιών της 42ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού.

Κατά τη διάρκεια της εγκάρδιας και εποικοδομητικής συζήτησης έγινε ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός αλλά και η ΥΠΑ στην αναδιοργάνωση και τη διαχείριση ενός εκτεταμένου χαρτοφυλακίου έργων. Στο πλαίσιο αυτό διαπιστώθηκε η σύμπτωση θέσεων των δύο πλευρών. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στον ICAO, κ. Γιάννης Ζελομοσίδης, και η αντιπρόσωπος της Πολιτικής Αεροπορίας στον ICAO, κα. Βασιλική Μπετχαβά.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι στρατηγικοί στόχοι του Διεθνούς Οργανισμού για την περίοδο 2026-2050, οι προκλήσεις αναδιοργάνωσης, η ευθυγράμμιση προτεραιοτήτων και ο συντονισμός πόρων, βέλτιστες πρακτικές για διοικητική μεταρρύθμιση, καθώς και ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών αεροναυτιλίας, το νέο οικοσύστημα εναερίων μεταφορών και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη ρεαλιστικού προγραμματισμού, στη συστηματική παρακολούθηση της πορείας επίτευξης στρατηγικών στόχων, και στην καλλιέργεια νέας νοοτροπίας και κουλτούρας εργασίας. Όπως έγινε σαφές και από τις δύο πλευρές, όλες οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να υπηρετούν την ασφάλεια των πτήσεων, την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα του κλάδου, προς όφελος πολιτών, αερομεταφορέων και της ευρύτερης οικονομίας.

Στη συνάντηση συμφωνήθηκε, τέλος, η συνέχιση και περαιτέρω εμβάθυνση της τεχνικής υποστήριξης και συνεργασίας της ΥΠΑ με τον ICAO.