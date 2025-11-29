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Συναγερμός για 6.000 Airbus λόγω ευπάθειας στο λογισμικό ελέγχου – Τι δηλώνουν οι ελληνικές αεροπορικές
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12:31 - 29 Νοε 2025

Συναγερμός για 6.000 Airbus λόγω ευπάθειας στο λογισμικό ελέγχου – Τι δηλώνουν οι ελληνικές αεροπορικές

Reporter.gr Newsroom
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Περίπου 6.000 αεροσκάφη Airbus A320 σε όλον τον κόσμο καλούνται να αντικαταστήσουν άμεσα κρίσιμο λογισμικό ελέγχου, το οποίο αποδείχθηκε ευάλωτο σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία. Η απόφαση ελήφθη μετά από σοβαρό συμβάν στα τέλη Οκτωβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν αεροσκάφος της JetBlue παρουσίασε αιφνίδια δυσλειτουργία εν πτήσει. Η Airbus, αφού ανέλυσε το τεχνικό περιστατικό, ενημέρωσε τις αεροπορικές εταιρείες που διαθέτουν το συγκεκριμένο λογισμικό να διακόψουν άμεσα τις πτήσεις των εμπλεκόμενων αεροσκαφών, καθώς εντοπίστηκε κίνδυνος αλλοίωσης κρίσιμων δεδομένων που σχετίζονται με τα συστήματα ελέγχου πτήσης.

Η ευρωπαϊκή εταιρεία προχώρησε στην κατεπείγουσα οδηγία αναβάθμισης λογισμικού για έναν μεγάλο αριθμό A320 – έναν από τους δημοφιλέστερους τύπους αεροσκαφών παγκοσμίως – μέτρο που, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, αφορά πάνω από το μισό του συνολικού στόλου της οικογένειας A320.

Στην Ελλάδα, Aegean και SKY Express έσπευσαν να καθησυχάσουν το κοινό. Η Aegean ανακοίνωσε ότι εφάρμοσε ήδη την οδηγία της Airbus χωρίς να επηρεαστεί το πτητικό της πρόγραμμα, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια επιβατών και πληρωμάτων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Από την πλευρά της, η SKY Express ανέφερε ότι κανένα δικό της αεροσκάφος δεν ανήκει στην ομάδα των υπό αναβάθμιση A320, οπότε οι πτήσεις της συνεχίζονται κανονικά.

Το περιστατικό που ενεργοποίησε τον παγκόσμιο συναγερμό σημειώθηκε στις 30 Οκτωβρίου σε πτήση της JetBlue από το Κανκούν προς το αεροδρόμιο Νιούαρκ. Το Airbus A320 της πτήσης 1230 έχασε απότομα ύψος λόγω προβλήματος στον έλεγχο πτήσης και αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως στην Τάμπα της Φλόριντα, με αρκετούς επιβάτες να μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Σήμερα, σε παγκόσμια χρήση βρίσκονται περίπου 11.300 αεροσκάφη της οικογένειας A320, εκ των οποίων πάνω από 6.400 ανήκουν στο βασικό μοντέλο.

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Τελευταία τροποποίηση στις 29/11/2025 - 11:37
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