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Black Friday με έντονη κίνηση σε τεχνολογία και αθλητικά – Μετατοπίζεται ο χριστουγεννιάτικος τζίρος
ΕΜΠΟΡΙΟ
11:20 - 29 Νοε 2025

Black Friday με έντονη κίνηση σε τεχνολογία και αθλητικά – Μετατοπίζεται ο χριστουγεννιάτικος τζίρος

Reporter.gr Newsroom
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Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κινητικότητα στην αγορά του Πειραιά ενόψει της Black Friday, με τους καταναλωτές να στρέφονται κυρίως σε αθλητικά είδη και προϊόντα τεχνολογίας. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θεόδωρος Καρπάλος, η τάση αυτή ήταν αναμενόμενη, ενώ εκτιμά πως τις επόμενες ημέρες η αγοραστική δραστηριότητα θα διευρυνθεί και σε άλλα είδη λιανεμπορίου.

Όπως δήλωσε ο κ. Καρπάλος, σημαντικό μέρος του τζίρου που περίμεναν οι επιχειρήσεις σε προηγούμενες εβδομάδες μετακινείται τώρα για να επωφεληθεί από τις προσφορές. Την ίδια στιγμή, όμως, παρατηρείται και μετατόπιση τζίρου από την παραδοσιακά ισχυρή χριστουγεννιάτικη περίοδο, με τους καταναλωτές να προχωρούν νωρίτερα στις αγορές τους.

Παρά τη μεγάλη κίνηση, ξεστοκάρισμα δεν πραγματοποιείται, καθώς –όπως σημειώνει ο πρόεδρος του Συλλόγου– η ελληνική αγορά λειτουργεί διαφορετικά από την αμερικανική. Οι επιχειρήσεις στηρίζονται ήδη σε διαρκείς προσφορές και εκπτώσεις, ενώ τα περιθώρια για ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις τιμών είναι περιορισμένα λόγω της εκρηκτικής αύξησης στο ενεργειακό κόστος αλλά και της ανόδου των ενοικίων.

Σε ό,τι αφορά το εργασιακό ωράριο, τα καταστήματα άνοιξαν σήμερα, Σάββατο 29 Νοεμβρίου, από τις 9 το πρωί, με ουρές να σχηματίζονται ήδη από τις πρώτες ώρες λειτουργίας. Αύριο, Κυριακή 30 Νοεμβρίου, θα παραμείνουν ανοιχτά, ενώ τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου ακολουθεί το Cyber Monday, το Cyber Monday, το Cyber Monday, με σημαντικές εκπτώσεις κυρίως για ηλεκτρονικές παραγγελίες.

Η αγορά μπαίνει έτσι σε ένα τριήμερο αυξημένης εμπορικής δραστηριότητας, το οποίο αναμένεται να διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό το κλίμα για την εορταστική περίοδο που ακολουθεί.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dekyqvrccg29?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 29/11/2025 - 11:29
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