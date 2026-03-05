Aegean: Νέες πτήσεις επαναπατρισμού 5 και 6 Μαρτίου σε συνεργασία με το ΥΠΕΞ

Κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Εξωτερικών, πραγματοποιήσαμε εχθές την πρώτη πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή, μέσω της Aegean αναφέρει στην ανακοίνωση της η Aegean airlines, ενώ τονίζει ότι θα πραγματοποιηθούν δύο ακόμα πτήσεις την Πέμπτη και την Παρασκευή 5 και 6 Μαρτίου αντίστοιχα.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η Aegean, Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, ταξίδεψαν εχθές, Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026, με ειδική πτήση από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μουσκάτ στο Ομάν προς το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών θα πραγματοποιήσουμε ακόμα δύο πτήσεις επαναπατρισμού προς την Αθήνα. Σήμερα, 5 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί πτήση από το Ντουμπάι και αύριο, 6 Μαρτίου, από το Μουσκάτ (Ομάν), προκειμένου να μεταφερθούν Έλληνες πολίτες από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής στην Ελλάδα.

Διευκρινίζεται ότι, καθώς οι συγκεκριμένες πτήσεις πραγματοποιούνται για λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών, δεν είναι δυνατή η κράτηση μέσω της AEGEAN. Οι Έλληνες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή θα πρέπει να απευθύνονται στις αντίστοιχες Πρεσβείες και στις Προξενικές Αρχές της Ελλάδας και να δηλώνουν τα στοιχεία τους στη φόρμα εγγραφής Ελλήνων Πολιτών.

Οι ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού, αλλά και όποιες αντίστοιχες πτήσεις προγραμματιστούν τις επόμενες ημέρες, πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο εφόσον πληρούνται όλες οι συνθήκες ασφαλείας και κατόπιν αδειοδότησης από τις Αρμόδιες Αρχές.