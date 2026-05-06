Ράλι ανατιμήσεων στην ενέργεια – Η επόμενη μέρα στην ευρωπαϊκή αγορά

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, με την Τεχεράνη να ενισχύει την παρουσία της στην περιοχή, επηρεάζοντας κρίσιμες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας.

Ουσιαστικά και πάλι είναι ξεκάθαρο ότι η τρέχουσα κρίση δεν αποτελεί απλώς μια συγκυριακή αναταραχή, αλλά αναδεικνύει τις διαρθρωτικές αδυναμίες της αγοράς, καθιστώντας αναγκαίες βαθύτερες αλλαγές στο ενεργειακό μοντέλο της Ευρώπης.

Ράλι τιμών στα καύσιμα

Στην εγχώρια αγορά, οι τιμές των καυσίμων κινούνται ανοδικά, προσεγγίζοντας επίπεδα που είχαν καταγραφεί κατά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται πλέον πάνω από τα 2,08 ευρώ/λίτρο, με τις εκτιμήσεις να συγκλίνουν σε περαιτέρω άνοδο άνω των 2,10 ευρώ το επόμενο διάστημα.

Στα πρατήρια, καταναλωτές και επαγγελματίες κάνουν λόγο για σημαντική επιβάρυνση, ενώ στα νησιά αναμένονται νέες αυξήσεις λόγω κόστους μεταφοράς. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης παραμένει σε υψηλά επίπεδα, παρά τη σχετική αποκλιμάκωση από τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά.

Η πίεση στις τιμές έχει ήδη αποτυπωθεί στη ζήτηση, με την κατανάλωση να καταγράφει πτώση έως και 12% πανελλαδικά, ενώ σε ορισμένες περιοχές η μείωση είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Αλυσιδωτές επιπτώσεις στο ρεύμα

Η άνοδος των διεθνών τιμών φυσικού αερίου μεταφέρεται πλέον και στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Household Energy Price Index (HEPI), η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση τιμών ρεύματος στην Ευρώπη τον Απρίλιο, με άνοδο περίπου 7%.

Η εξέλιξη αποδίδεται τόσο στη γεωπολιτική ένταση όσο και στη δομική εξάρτηση της ελληνικής αγοράς από το φυσικό αέριο, με τον μηχανισμό τιμολόγησης να μετακυλίει γρήγορα τις διεθνείς αυξήσεις στους καταναλωτές.

Προειδοποιήσεις από την ΕΚΤ

Το ενεργειακό μοντέλο της Ευρώπης χαρακτηρίζεται «μη βιώσιμο» από την πρόεδρο της EKT, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία κατά την έναρξη συνεδρίου που συνδιοργανώνουν η ΕΚΤ, το ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης και το ερευνητικό κέντρο Cetex του Λονδίνου, υπογράμμισε την υψηλή εξάρτηση της ηπείρου από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Όπως επισήμανε η ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί βασική διέξοδο για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, με χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία να εμφανίζονται πιο ανθεκτικές στις διακυμάνσεις.

Στοχευμένα μέτρα και περιορισμένα περιθώρια

Από την πλευρά των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, η ανάγκη για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων παραμένει, ωστόσο ο δημοσιονομικός χώρος είναι περιορισμένος. Ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης την Τρίτη από το Ευρωκοινοβούλιο, τόνισε ότι τα μέτρα πρέπει να είναι «προσωρινά και στοχευμένα», ώστε να μην υπονομεύεται η δημοσιονομική σταθερότητα ούτε να ενισχύονται πληθωριστικές πιέσεις.

Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη για μεγάλες επενδύσεις σε δίκτυα, αποθήκευση και νέες τεχνολογίες, με στόχο τη μακροπρόθεσμη θωράκιση της ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς.

Η ανάγκη για νέο ενεργειακό σχεδιασμό

Στο ίδιο μήκος κύματος, παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι το σημερινό περιβάλλον απαιτεί μια συνολική αναθεώρηση του ενεργειακού σχεδιασμού. Ο αντιπρόεδρος της ΡΑΑΕΥ, Δημήτρης Φούρλαρης, μιλώντας εχθές στο 6ο συνέδριο Δίκαιο της Ενέργειας, υπογράμμισε ότι η εποχή της προβλεψιμότητας έχει παρέλθει, με την ανθεκτικότητα και την ευελιξία να αναδεικνύονται σε βασικές προτεραιότητες.

Μεταξύ των βασικών αξόνων που τίθενται είναι η ισορροπία μεταξύ ενεργειακής ασφάλειας, κόστους και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, η ενσωμάτωση της γεωπολιτικής διάστασης στον σχεδιασμό, καθώς και η ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου.