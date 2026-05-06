ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ράλι ανατιμήσεων στην ενέργεια – Η επόμενη μέρα στην ευρωπαϊκή αγορά
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08:18 - 06 Μάι 2026

Ράλι ανατιμήσεων στην ενέργεια – Η επόμενη μέρα στην ευρωπαϊκή αγορά

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε φάση έντονης αβεβαιότητας εισέρχεται εκ νέου η παγκόσμια ενεργειακή αγορά, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν άμεσα τις τιμές και την ασφάλεια εφοδιασμού. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης «Ελευθερίας», που στόχευε στη συνοδεία εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, μόλις μία ημέρα μετά την έναρξή της, στο πλαίσιο διπλωματικών προσπαθειών με το Ιράν.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, με την Τεχεράνη να ενισχύει την παρουσία της στην περιοχή, επηρεάζοντας κρίσιμες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας.

Ουσιαστικά και πάλι είναι ξεκάθαρο ότι η τρέχουσα κρίση δεν αποτελεί απλώς μια συγκυριακή αναταραχή, αλλά αναδεικνύει τις διαρθρωτικές αδυναμίες της αγοράς, καθιστώντας αναγκαίες βαθύτερες αλλαγές στο ενεργειακό μοντέλο της Ευρώπης.

Ράλι τιμών στα καύσιμα

Στην εγχώρια αγορά, οι τιμές των καυσίμων κινούνται ανοδικά, προσεγγίζοντας επίπεδα που είχαν καταγραφεί κατά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται πλέον πάνω από τα 2,08 ευρώ/λίτρο, με τις εκτιμήσεις να συγκλίνουν σε περαιτέρω άνοδο άνω των 2,10 ευρώ το επόμενο διάστημα.

Στα πρατήρια, καταναλωτές και επαγγελματίες κάνουν λόγο για σημαντική επιβάρυνση, ενώ στα νησιά αναμένονται νέες αυξήσεις λόγω κόστους μεταφοράς. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης παραμένει σε υψηλά επίπεδα, παρά τη σχετική αποκλιμάκωση από τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά.

Η πίεση στις τιμές έχει ήδη αποτυπωθεί στη ζήτηση, με την κατανάλωση να καταγράφει πτώση έως και 12% πανελλαδικά, ενώ σε ορισμένες περιοχές η μείωση είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Αλυσιδωτές επιπτώσεις στο ρεύμα

Η άνοδος των διεθνών τιμών φυσικού αερίου μεταφέρεται πλέον και στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Household Energy Price Index (HEPI), η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση τιμών ρεύματος στην Ευρώπη τον Απρίλιο, με άνοδο περίπου 7%.

Η εξέλιξη αποδίδεται τόσο στη γεωπολιτική ένταση όσο και στη δομική εξάρτηση της ελληνικής αγοράς από το φυσικό αέριο, με τον μηχανισμό τιμολόγησης να μετακυλίει γρήγορα τις διεθνείς αυξήσεις στους καταναλωτές.

Προειδοποιήσεις από την ΕΚΤ

Το ενεργειακό μοντέλο της Ευρώπης χαρακτηρίζεται «μη βιώσιμο» από την πρόεδρο της EKT, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία κατά την έναρξη συνεδρίου που συνδιοργανώνουν η ΕΚΤ, το ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης και το ερευνητικό κέντρο Cetex του Λονδίνου, υπογράμμισε την υψηλή εξάρτηση της ηπείρου από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Όπως επισήμανε η ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί βασική διέξοδο για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, με χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία να εμφανίζονται πιο ανθεκτικές στις διακυμάνσεις.

Στοχευμένα μέτρα και περιορισμένα περιθώρια

Από την πλευρά των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, η ανάγκη για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων παραμένει, ωστόσο ο δημοσιονομικός χώρος είναι περιορισμένος. Ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης την Τρίτη από το Ευρωκοινοβούλιο, τόνισε ότι τα μέτρα πρέπει να είναι «προσωρινά και στοχευμένα», ώστε να μην υπονομεύεται η δημοσιονομική σταθερότητα ούτε να ενισχύονται πληθωριστικές πιέσεις.

Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη για μεγάλες επενδύσεις σε δίκτυα, αποθήκευση και νέες τεχνολογίες, με στόχο τη μακροπρόθεσμη θωράκιση της ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς.

Η ανάγκη για νέο ενεργειακό σχεδιασμό

Στο ίδιο μήκος κύματος, παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι το σημερινό περιβάλλον απαιτεί μια συνολική αναθεώρηση του ενεργειακού σχεδιασμού. Ο αντιπρόεδρος της ΡΑΑΕΥ, Δημήτρης Φούρλαρης, μιλώντας εχθές στο 6ο συνέδριο Δίκαιο της Ενέργειας, υπογράμμισε ότι η εποχή της προβλεψιμότητας έχει παρέλθει, με την ανθεκτικότητα και την ευελιξία να αναδεικνύονται σε βασικές προτεραιότητες.

Μεταξύ των βασικών αξόνων που τίθενται είναι η ισορροπία μεταξύ ενεργειακής ασφάλειας, κόστους και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, η ενσωμάτωση της γεωπολιτικής διάστασης στον σχεδιασμό, καθώς και η ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/05/2026 - 08:20
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανοιχτό το ενδεχόμενο επίσκεψης Τραμπ στην Αθήνα – Σε εξέλιξη οι διεργασίες
Πολιτική

Ανοιχτό το ενδεχόμενο επίσκεψης Τραμπ στην Αθήνα – Σε εξέλιξη οι διεργασίες

Τραμπ: Ανακοίνωσε προσωρινή παύση της επιχείρησης «Ελευθερία»
Ειδήσεις

Τραμπ: Ανακοίνωσε προσωρινή παύση της επιχείρησης «Ελευθερία»

Washington Post: To χρονοδιάγραμμα των αντιφατικών δηλώσεων Τραμπ για το «τέλος» του πολέμου
Ειδήσεις

Washington Post: To χρονοδιάγραμμα των αντιφατικών δηλώσεων Τραμπ για το «τέλος» του πολέμου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ κατά Ιράν: Η Τεχεράνη είναι που πρέπει να καταβάλει αποζημιώσεις
Ειδήσεις

Τραμπ κατά Ιράν: Η Τεχεράνη είναι που πρέπει να καταβάλει αποζημιώσεις

Το πετρέλαιο ακριβαίνει ξανά μετά την ανακοίνωση των απαιτήσεων του Ιράν
Εμπορεύματα

Το πετρέλαιο ακριβαίνει ξανά μετά την ανακοίνωση των απαιτήσεων του Ιράν

Times: Το Πεντάγωνο πιέζει για άμεση αύξηση παραγωγής όπλων λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων
Ειδήσεις

Times: Το Πεντάγωνο πιέζει για άμεση αύξηση παραγωγής όπλων λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων

993 ημέρες κρίσης: Στο «κόκκινο» και πάλι η παγκόσμια ναυτιλία
Ναυτιλία

993 ημέρες κρίσης: Στο «κόκκινο» και πάλι η παγκόσμια ναυτιλία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 09:11

Τουλάχιστον 132 νεκροί από τον ισχυρότερο σεισμό που έχει σημειωθεί στην Κολομβία εδώ και χρόνια

Magazino
11/08/2026 - 08:30

Nίκος Καλογερόπουλος (1952-2026): Η αναχώρηση ενός ασυμβίβαστου

Ναυτιλία
11/08/2026 - 08:25

Ελληνική ακτοπλοΐα: Ώρα αποφάσεων για στόλο και χρηματοδότηση

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 08:21

Η UniCredit «χτυπά» τη Commerzbank – Στο βάθος η τραπεζική ενοποίηση της Ευρώπης

Οικονομία
11/08/2026 - 08:17

«Φέσια» του Δημοσίου: Πού εντοπίζονται τα υψηλότερα χρέη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:56

Η Ford επαναπροσδιορίζει τον όρο «Βασική Έκδοση»

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:55

Skoda Elroq: Με ηλεκτρικό DNA

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:53

PEUGEOT 2008: Διευρύνει τη γκάμα του

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:52

Ford και η Geely Auto ενώνουν τις δυνάμεις τους

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:50

PEUGEOT E-208 GTi: Ανησυχίες

Χρηματιστήρια
10/08/2026 - 23:23

«Νευρικότητα» στη Wall Street λόγω της αβεβαιότητας για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Υγεία
10/08/2026 - 23:15

Ο Τραμπ αλλάζει το πρόγραμμα παιδικών εμβολιασμών παρά τις επιστημονικές αντιδράσεις

Ειδήσεις
10/08/2026 - 23:04

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ ταρακούνησε την Κολομβία - Συγκλονιστικά βίντεο

Magazino
10/08/2026 - 22:50

ΗΠΑ: Πρώην μέλος συμμορίας δικάζεται για τη δολοφονία του ράπερ Τούπακ Σακούρ το 1996

Υγεία
10/08/2026 - 22:30

Όταν η γυμναστική γίνεται… παγίδα: Γιατί όλο και περισσότεροι δραστήριοι άνθρωποι καταλήγουν στο χειρουργείο

Ειδήσεις
10/08/2026 - 22:19

ΔΑΕΕ: Πανελλαδική εισαγγελική έρευνα για τις εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων και τυχόν σύνδεσή τους με πυρκαγιές

Ειδήσεις
10/08/2026 - 22:00

Guardian: Τρεις ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες συσπειρώνονται κατά του Ινφαντίνο

Υγεία
10/08/2026 - 21:30

Γιατί σας τσιμπάνε τα κουνούπια; Η επιστήμη βρήκε την αιτία

Χρηματιστήρια
10/08/2026 - 21:00

Κοντά σε ιστορικά υψηλά οι ευρωαγορές, εν αναμονή μιας βδομάδας γεμάτης οικονομικά στοιχεία

Ειδήσεις
10/08/2026 - 20:30

Τραμπ κατά Ιράν: Η Τεχεράνη είναι που πρέπει να καταβάλει αποζημιώσεις

Ειδήσεις
10/08/2026 - 20:10

Bank of America: Διατηρεί σύσταση «αγοράς» για την Nvidia

Ειδήσεις
10/08/2026 - 19:50

Την Τετάρτη (12/8) η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου

Ειδήσεις
10/08/2026 - 19:30

SpaceX: Η μετοχή της ανακάμπτει προσωρινά στην τιμή εισαγωγής της στο χρηματιστήριο

Ειδήσεις
10/08/2026 - 19:00

Imperial Brands: Σχέδιο για χιλιάδες περικοπές θέσεων εργασίας σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Ειδήσεις
10/08/2026 - 18:33

Σε κατάσταση συναγερμού η Ισπανία - Μάχη με τις πυρκαγιές σε Βαλένθια και Ανδαλουσία

Οικονομία
10/08/2026 - 18:19

Στουρνάρας στη Handelsblatt: Ευπρόσδεκτες οι ξένες τράπεζες στο μετοχικό κεφάλαιο των ελληνικών

Επιχειρήσεις
10/08/2026 - 18:10

Bally’s Intralot: Αγορά 1.095.000 μετοχών από την Deutsche Bank

Περιβάλλον
10/08/2026 - 18:07

Δραματική η κατάσταση στα ποτάμια της Ευρώπης: Θα κόψει τον Ρήνο στα δύο η ξηρασία;

Ειδήσεις
10/08/2026 - 18:00

Ρωσία: Τουλάχιστον 13 νεκροί από ουκρανική επίθεση με drone - Μία από τις φονικότερες των τελευταίων μηνών

Ναυτιλία
10/08/2026 - 17:42

ΟΛΠ: 10 χρόνια στρατηγικής επένδυσης της COSCO SHIPPING - Μια δεκαετία μετασχηματισμού για το Λιμάνι του Πειραιά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ