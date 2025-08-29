ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια μείωση 0,5% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιούλιο

Μείωση 0,5% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία τον Ιούλιο του 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα το 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Ιούλιο του 2025, σε σύγκριση με το δείκτη του Ιουνίου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,2% έναντι αύξησης 2,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 - Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με το μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2023 - Ιουλίου 2024, παρουσίασε μείωση 0,4% έναντι μείωσης 4,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Ετήσια μεταβολή: Διαφορετικές τάσεις στους Δείκτες Τιμών Παραγωγού - Μείωση εξωτερικής, αύξηση εγχώριας αγοράς

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς μειώθηκε κατά 7,2% τον Ιούλιου, σε ετήσια βάση, με ώθηση από τον τομέα της Παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, ο οποίος υποχώρησε κατά 14,8% και του τομέα της Βιομηχανίας τροφίμων που υποχώρησε κατά 12,9%. Αντίθετα, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στον τομέα της Κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. (+10,2%).

Αντίθετα, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς αυξήθηκε κατά 2,1% τον Ιούλιο. Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στον τομέα της Παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+8,8%) και στον τομέα της Παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (+8,7%).

Μηνιαία μεταβολή: Μικρή άνοδος εξωτερικής αγοράς, σταθερότητα στην εγχώρια

Σε μηνιαία βάση, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς αυξήθηκε κατά 0,5% λόγω της εκτόξευσης κατά 12,1% του τομέα της Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού.

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στην Εγχώρια Αγορά κατέγραψε μηδενική μεταβολή.