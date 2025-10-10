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Στη Μαρία Κορίνα Μασάδο από τη Βενεζουέλα το Νόμπελ Ειρήνης 2025 - Το μήνυμα στον Τραμπ
Ειδήσεις
12:02 - 10 Οκτ 2025

Στη Μαρία Κορίνα Μασάδο από τη Βενεζουέλα το Νόμπελ Ειρήνης 2025 - Το μήνυμα στον Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Στη Μαρία Κορίνα Μασάδο, ηγέτιδα του κινήματος για τη δημοκρατία στη Βενεζουέλα, απονεμήθηκε την Παρασκευή (10/10) το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2025.

Η Μασάδο ηγείται της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα και χαρακτηρίζεται από τη νορβηγική ακαδημία ως μία ενωτική προσωπικότητα που μάχεται μαζί με άλλες πολιτικές δυνάμεις της χώρας για ελεύθερες εκλογές.

Στην ανακοίνωση για τη βράβευσή της σημειώνεται πως η επιλογή της βασίζεται στην «κοινή μας προθυμία να υπερασπιστούμε τις αρχές της λαϊκής διακυβέρνησης. Σε μια εποχή που η δημοκρατία απειλείται, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να υπερασπιστούμε αυτό το κοινό έδαφος».

Το αυταρχικό καθεστώς της Βενεζουέλας καθιστά εξαιρετικά δύσκολο το πολιτικό έργο. Ως ιδρύτρια του Súmate, ενός οργανισμού αφιερωμένου στην δημοκρατική ανάπτυξη, η Μασάδο υπερασπίστηκε τις ελεύθερες και δίκαιες εκλογές πριν από περισσότερα από 20 χρόνια. Όπως είπε: «Ήταν μια επιλογή μεταξύ ψηφοδελτίων αντί για σφαίρες».

Έχει επίσης μιλήσει υπέρ της δικαστικής ανεξαρτησίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της λαϊκής εκπροσώπησης. Έχει περάσει χρόνια εργαζόμενη για την ελευθερία του λαού της Βενεζουέλας.

Τον τελευταίο χρόνο, η Ματσάντο αναγκάστηκε να ζει κρυφά αλλά παρά τις σοβαρές απειλές κατά της ζωής της, παρέμεινε στη χώρα, μια επιλογή που ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους.

Η εκστρατεία Τραμπ και η απάντηση της Επιτροπής

Η βράβευση της Μασάδο δεν ήταν βέβαια αυτό που ήθελε και περίμενε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε μία πρωτοφανή εκστρατεία για τον... εαυτό του!

Αν και σχεδόν κάθε εβδομάδα διαλαλούσε ότι έχει τερματίσει 7 πολέμους και παρότι πίεσε για εκεχειρία στη Γάζα πριν από την ανακοίνωση του βραβείου Νόμπελ, το όνειρο του Τραμπ δεν έγινε πραγματικότητα.

Είμαστε βέβαιοι, ωστόσο, ότι θα επανέλθει το 2026.

Από τη μεριά της η Ακαδημίας, ο πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ, Γιούργκεν Βάτνε Φρύντνες ρωτήθηκε για την πίεση που άσκησε ο Αμερικανός πρόεδρος και μέλη της διεθνούς κοινότητας για το βραβείο, καθώς και το εάν η επιτροπή επηρεάστηκε από αυτή κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων.

Ο κ. Φρύντνες απάντησε πως «στη μακρά ιστορία» του Νόμπελ Ειρήνης, η επιτροπή έχει δει εκστρατείες και «ένταση στα μέσα ενημέρωσης» και λαμβάνει κάθε χρόνο χιλιάδες επιστολές από ανθρώπους σχετικά με την ειρήνη, σημειώνοντας πως η απόφαση λαμβάνεται σε μια αίθουσα «γεμάτη θάρρος και ακεραιότητα».

«Η απόφασή μας βασίζεται αποκλειστικά στο έργο και τη βούληση του Άλφρεντ Νόμπελ», κατέληξε.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/10/2025 - 13:54
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