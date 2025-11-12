Χατζηδάκης: Η ελληνική βιομηχανία είναι όρθια και έχει δημιουργήσει 60.000 νέες θέσεις εργασίας
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
18:43 - 12 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Με αφορμή την ολοκλήρωση των νέων μονάδων στο εργοστάσιο Ελληνικά Καλώδια στην Κόρινθο, επισκέφτηκε σήμερα ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης, τις εγκαταστάσεις της εταιρείας. 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο κ. Χατζηδάκης ξεναγήθηκε στους σύγχρονους χώρους παραγωγής από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Βιοχάλκο, κ. Ιωάννη Στασινόπουλο, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Cenergy Holdings, κ. Αλέξη Αλεξίου. Παράλληλα, είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί αναλυτικά για τη λειτουργία, τις πρόσφατες επενδύσεις και τις εξαγωγικές δραστηριότητες της εταιρείας.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του, ο κ. Χατζηδάκης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε τα εξής: «Οι Έλληνες είμαστε πρωταθλητές ακόμα και σε τομείς που δεν φανταζόμαστε ούτε εμείς οι ίδιοι! Υπάρχουν ελληνικές βιομηχανίες που θα τις ζήλευαν ακόμα και οι πιο προηγμένες χώρες του κόσμου! Μια από αυτές είναι η εταιρεία Ελληνικά Καλώδια στην Κόρινθο, την οποία επισκέφτηκα σήμερα.

Πρόκειται για μια δυναμική και καινοτόμα επιχείρηση, η οποία παράγει και εξάγει πολύ προηγμένα τεχνολογικά, ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά, καλώδια. Και συμμετέχει σε ιδιαίτερα απαιτητικά ενεργειακά πρότζεκτς στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς. Ένα από αυτά ήταν η ηλεκτρική διασύνδεση Πελοποννήσου – Κρήτης, για την οποίa κατασκεύασε το υποβρύχιο καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος. Η εταιρεία επέκτεινε πρόσφατα τις εγκαταστάσεις της, με ιδιαίτερα σύγχρονα μηχανήματα και πολλές νέες προσλήψεις προσωπικού. Ενώ συνολικά στο εργοστάσιο αυτό εργάζονται 1.200 άτομα.

Τα τελευταία χρόνια, η βιομηχανική δραστηριότητα και οι εξαγωγές της βιομηχανίας αυξάνονται. Ενώ έχουν δημιουργηθεί και 60.000 νέες θέσεις εργασίας. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα προφανώς της σημαντικής προσπάθειας που κάνουν οι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι τους, αλλά την ίδια στιγμή είναι και αποτέλεσμα της φιλοεπενδυτικής πολιτικής της κυβέρνησης. Με αυτό το σκεπτικό, επεξεργαζόμαστε μια παρέμβαση, όπως έχει ανακοινώσει ήδη ο Πρωθυπουργός, για τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τις βιομηχανίες, με έμφαση στις ενεργοβόρες, που θα στηρίξει τη δραστηριότητά τους και διαφυλάξει τις θέσεις εργασίας τους. Η ελληνική βιομηχανία είναι όρθια και τη στηρίζουμε στην πράξη».

Τελευταία τροποποίηση στις 12/11/2025 - 18:44
