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ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 3,9% στη βιομηχανική παραγωγή το Μάιο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12:21 - 10 Ιουλ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 3,9% στη βιομηχανική παραγωγή το Μάιο

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τον Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Μάιο 2026.

Πιο αναλυτικά, η εξέλιξή του, σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Μαΐου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, παρουσίασε αύξηση 3,9% έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Μαΐου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Μαΐου 2025, παρουσίασε αύξηση 3,9%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Μαΐου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2026, παρουσίασε αύξηση 1,9%.

Ο δείκτης του κλάδου κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, ενώ ο δείκτης του κλάδου κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α., σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, κατά τον Μάιο 2026 σε σχέση με τον Απρίλιο 2026. Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Μαΐου 2026 με τους αντίστοιχους δείκτες του Μαΐου 2025, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στους κλάδους εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη - άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου - υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.

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Εξέλιξη Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, μηνός Μαΐου 2026

Ι. Σύγκριση Μαΐου 2026 με Μάιο 2025

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 3,9% τον μήνα Μάιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

  • Κατά 7,1% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.
  • Κατά 3,7% του Δείκτη Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, παραγωγής προϊόντων καπνού.

Από τη μείωση:

  • Κατά 2,1% του Δείκτη Παροχής Νερού.
  • Κατά 10,9% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. H μείωση αυτή οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη - άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου - υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, λοιπών ορυχείων και λατομείων.

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ΙΙ. Σύγκριση μέσου δείκτη περιόδου Ιανουαρίου - Μαΐου 2026 με τον αντίστοιχο της περιόδου Ιανουαρίου - Μαΐου 2025

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών μέσου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Μαΐου 2026 κατά 3,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Μαΐου 2025, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

  • Κατά 12,2% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος
  • Κατά 2,5% του Δείκτη Μεταποίησης.

Από τη μείωση:

  • Κατά 1,4% του Δείκτη Παροχής Νερού
  • Κατά 12,7% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.

IΙΙ. Σύγκριση Μαΐου 2026 με Απρίλιο 2026

Η αύξηση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 1,9% τον μήνα Μάιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2026, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

  • Κατά 10,0% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.
  • Κατά 1,6% του Δείκτη Μεταποίησης.

Από τη μείωση:

  • Κατά 0,5% του Δείκτη Παροχής Νερού.
  • Κατά 2,4% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.
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