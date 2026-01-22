ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νταβός: Συναντήσεις Εξάρχου με τους Khalid Al-Falih και Έρικ Τραμπ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
16:13 - 22 Ιαν 2026

Νταβός: Συναντήσεις Εξάρχου με τους Khalid Al-Falih και Έρικ Τραμπ

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ιδιαίτερα χρήσιμες  συναντήσεις με σημαντικούς οικονομικούς παράγοντες είχε, με βάση πήροφορίες, στο Νταβός ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, καθώς και Διευθύνων Σύμβουλος της Atlantic  SEELNGTrade, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, παρουσιάζοντας τη δυναμική και τους τομείς δραστηριότητες του Ομίλου AKTOR, καθώς και το ευρύτερο επενδυτικό περιβάλλον της Ελλάδας.  

Μεταξύ άλλων, όπως αναφέρεται, ο κ. Εξάρχου συναντήθηκε με τον Υπουργό Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, κ. Khalid A. Al-Falih, παρουσία της Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κυρίας Kimberly Guilfoyle, με τον οποίο συζήτησαν τις οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, καθώς και την προοπτική επενδύσεων, κυρίως στον τομέα της ενέργειας, όπως στον χώρο του LNG, του κάθετου ενεργειακού διαδρόμου και των απαιτούμενων ενεργειακών υποδομών.

Ο κ. Al-Falih διαθέτει μακρά πορεία στον ενεργειακό κλάδο κι έχει αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες της ενεργειακής αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς διατέλεσε Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της SaudiAramco (2009-2015) και υπουργός Ενέργειας, Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων της Σαουδικής Αραβίας (2016-2019), ενώ το 2020 ανέλαβε το νεοσύστατο τότε υπουργείο Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο προωθεί τη διενέργεια επενδύσεων τόσο στη Σαουδική Αραβία όσο και στο εξωτερικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι Ελλάδα και Σαουδική Αραβία διαθέτουν μακροχρόνιους φιλικούς δεσμούς, έχουν ενισχύσει την οικονομική τους συνεργασία τα τελευταία χρόνια και εξετάζουν επενδύσεις σε διάφορα πεδία στη χώρα μας.

Παράλληλα, ο κ. Εξάρχου συναντήθηκε με τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του TrumpOrganization, κ. EricTrump, ο οποίος – μεταξύ άλλων - είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου RealEstate του επενδυτικού οργανισμού διεθνώς και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή της εταιρικής του στρατηγικής. Ο επικεφαλής του Ομίλου AKTORσυζήτησε με τον κ. Trumpγια το επενδυτικό περιβάλλον, την ανάπτυξη της χώρας τα τελευταία χρόνια και τις ευρύτερες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/01/2026 - 16:24
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έως 24,58% μπορεί να διαμορφωθεί το ποσοστό της Castellano του Γκότση στην Aktor
Ανακοινώσεις

Έως 24,58% μπορεί να διαμορφωθεί το ποσοστό της Castellano του Γκότση στην Aktor

AKTOR: Στα €78,53 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση
Ανακοινώσεις

AKTOR: Στα €78,53 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση

Εξάρχου: «Έρχεται νέος γύρος ακρίβειας στην ενέργεια» – Γιατί η Aktor έσπευσε να κλειδώσει κεφάλαια πριν από τον χειμώνα
Επιχειρήσεις

Εξάρχου: «Έρχεται νέος γύρος ακρίβειας στην ενέργεια» – Γιατί η Aktor έσπευσε να κλειδώσει κεφάλαια πριν από τον χειμώνα

Συνάντηση Γκουτέρες με Χριστουδουλίδη και Ερχιουρμάν: Δεσμεύομαι να κάνω ό,τι μπορώ για λύση στο Κυπριακό
Ειδήσεις

Συνάντηση Γκουτέρες με Χριστουδουλίδη και Ερχιουρμάν: Δεσμεύομαι να κάνω ό,τι μπορώ για λύση στο Κυπριακό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
04/08/2026 - 12:40

Guardian: Καύσωνες, πυρκαγιές και ξηρασία βάζουν «φωτιά» στις τιμές ελαιολάδου

ΕΜΠΟΡΙΟ
04/08/2026 - 12:32

ΙΕΛΚΑ: Αποκλιμακώθηκαν 0,47% οι τιμές στα σουπερμάρκετ – Οι μεγαλύτερες μειώσεις και αυξήσεις

Ειδήσεις
04/08/2026 - 12:05

Γερμανία: «Θυσιάζονται» τα στεγαστικά επιδόματα στον αγώνα για εξοικονόμηση πόρων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/08/2026 - 11:54

DBRS: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες με «όπλο» την πιστωτική επέκταση και την κεφαλαιακή ισχύ

ΕΜΠΟΡΙΟ
04/08/2026 - 11:50

Γιαούρτι, ακτινίδια και φράουλες κρατούν τις ελληνικές εξαγωγές σε θετική τροχιά

Ναυτιλία
04/08/2026 - 11:40

Ορμούζ: Πλήγμα σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων – Αγνοείται ένας ναυτικός

Ανεμοδείκτης
04/08/2026 - 11:40

Το διαφορετικό ραντεβού του ΠΑΣΟΚ με την Ιστορία

Ακίνητα
04/08/2026 - 11:35

ΠΟΜΙΔΑ: Λύτρωση για χιλιάδες ιδιοκτήτες η άρση κατασχέσεων ακινήτων με μερική εξόφληση του χρέους

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 11:35

Η UBS «βλέπει» ισχυρό rerating για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τιμή-στόχο στα €55

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 11:33

ΕΒΕΠ: Δηλώνει «παρών» στην πρώτη γραμμή της επόμενης ημέρας για τη Δυτική Αττική

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 11:26

Το ακριβότερο καύσιμο «ψαλιδίζει» τις εκτιμήσεις κερδοφορίας της Lufthansa

Χρηματιστήρια
04/08/2026 - 11:12

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα

Πολιτική
04/08/2026 - 11:12

Κατρίνης: Κίνδυνος για χιλιάδες νέους φοιτητές να κηρυχθούν ανυπότακτοι εξαιτίας ασφυκτικών προθεσμιών

Οικονομία
04/08/2026 - 11:10

Πρόσκληση ύψους €3.071.591 για την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και την περιβαλλοντική προστασία της λίμνης Δοϊράνης

Φορολογία
04/08/2026 - 11:06

Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών: Πώς μπορούν να μειωθούν οι φόροι χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο τα δημόσια έσοδα

Χρηματιστήρια
04/08/2026 - 10:57

Ασία: Η Κίνα στηρίζει τις αγορές, πιέσεις σε Ιαπωνία και Χονγκ Κονγκ

Πολιτική
04/08/2026 - 10:52

ΠΣ Ελπίδας: Οι προσπάθειες υφαρπαγής της ηγεσίας από τη Μαρία Καρυστιανού απέτυχαν

Σχόλια Αγοράς
04/08/2026 - 10:37

Τα κυριότερα σημεία παρακολούθησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά τη διάσπαση των 2.600 μονάδων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/08/2026 - 10:19

Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη €252 εκατ. στο εξάμηνο, ενδιάμεσο μέρισμα €0,24

Πολιτική
04/08/2026 - 10:10

Επαφές Μαρκόπουλου με παραγωγικούς φορείς της Μακεδονίας ενόψει της ΔΕΘ

Ειδήσεις
04/08/2026 - 10:00

Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν ότι έχει μία «τελευταία ευκαιρία» για εκεχειρία - Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν

Οικονομία
04/08/2026 - 09:37

ΙΟΒΕ: Σημαντική ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Ιούλιο - Μικρή εξασθένιση του δείκτη οικονομικού κλίματος

Φορολογία
04/08/2026 - 08:58

ΑΑΔΕ: Ξεκινά μεγάλο ψηφιακό «κόσκινο» – Στο μικροσκόπιο 12.000 φορολογούμενοι με ύποπτες αποκλίσεις

Ειδήσεις
04/08/2026 - 08:56

Η συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας

Πολιτική
04/08/2026 - 08:36

Μητσοτάκης στο Politico: Η ΕΕ χρειάζεται νέα μέτρα ενάντια στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
04/08/2026 - 08:26

Rent a Car: Τουρισμός, επενδύσεις και ψηφιακός μετασχηματισμός διαμορφώνουν τη νέα αγορά

Ειδήσεις
04/08/2026 - 07:59

Ο μεγιστάνας Τραμπ επιτίθεται σε ExxonMobil και Chevron επειδή «βγάζουν υπερβολικά πολλά χρήματα»!

Ειδήσεις
04/08/2026 - 07:45

Γερμανία: Η «συντηρητική επανάσταση» του Μερτς που ποτέ δεν ήρθε

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
04/08/2026 - 07:43

Πριν τις καλοκαιρινές διακοπές: Οι 10 έλεγχοι στο ΙΧ σας που κάνουν το ταξίδι πιο ασφαλές

Business Facts
04/08/2026 - 07:25

10 Γυναίκες των οποίων οι εφευρέσεις απλοποίησαν τις δουλειές του σπιτιού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ