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ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,1% στις τιμές κατασκευής νέων κατοικιών το δ&#039; τρίμηνο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12:48 - 23 Ιαν 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,1% στις τιμές κατασκευής νέων κατοικιών το δ' τρίμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κατηγοριών Έργων Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών του Δ΄ τριμήνου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄τριμήνου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,1%, έναντι αύξησης 2,8% που σημειώθηκε κατά την σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ την Παρασκευή (23/1).

Ο Γενικός Δείκτης κατά το Δ΄ τρίμηνο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,7%. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024 σημειώθηκε επίσης αύξηση 0,7%. Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2025 - Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2024 - Δεκεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,3%, έναντι αύξησης 2,9% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κόστους Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών του Δ΄τριμήνου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄τριμήνου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,2%, έναντι αύξησης 3,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024 με το 2023. Ειδικότερα, η ετήσια αύξηση κατά 2,2%, οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Αμοιβής Εργασίας κατά 2,5% και στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Υλικών κατά 2,0%.

Ο Γενικός Δείκτης κατά το Δ΄ τρίμηνο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,6%, έναντι αύξησης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024. Ειδικότερα, η τριμηνιαία αύξηση κατά 0,6% οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Αμοιβής Εργασίας κατά 0,9% και στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Υλικών κατά 0,4%.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2025 - Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2024 - Δεκεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,7%, έναντι αύξησης 3,7% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

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