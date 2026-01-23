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Φαραντούρης: Δεν έχω καταλάβει γιατί με διέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ- Έγινε χωρίς καμία διαδικασία
Πολιτική
12:33 - 23 Ιαν 2026

Φαραντούρης: Δεν έχω καταλάβει γιατί με διέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ- Έγινε χωρίς καμία διαδικασία

Reporter.gr Newsroom
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Για τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, τις διεθνείς εξελίξεις ενόψει της Συνόδου Κορυφής, τη συμφωνία Mercosur, αλλά και τις κρίσιμες εξελίξεις στη Γάζα και τη Συρία μίλησε ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης, στην εκπομπή «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ» του ΕΡΤnews.

Ο κ. Φαραντούρης δήλωσε κατηγορηματικά ότι ουδέποτε κατανόησε τους λόγους της διαγραφής του, τονίζοντας πως η διαδικασία δεν ήταν θεσμική και ότι δεν του δόθηκε η δυνατότητα να ακουστεί.

«Δεν με άκουσαν ποτέ – Η διαγραφή έγινε χωρίς καμία διαδικασία»

Αναφερόμενος στη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο ευρωβουλευτής υπογράμμισε ότι η απόφαση ελήφθη χωρίς προηγούμενη ακρόαση, χωρίς υπόμνημα και χωρίς τήρηση οποιασδήποτε εσωκομματικής διαδικασίας.

«Ούτε κι εγώ έχω καταλάβει γιατί διεγράφη. Χωρίς να ακουστώ, χωρίς υπόμνημα, χωρίς διαδικασία. Θεωρώ ότι όσοι πήραν αυτή την απόφαση είναι εκείνοι που πρέπει να το μετανιώσουν, όχι εγώ», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε ότι συνεχίζει κανονικά το έργο του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με ατζέντα που περιλαμβάνει κρίσιμα ζητήματα οικονομίας, ασφάλειας και άμυνας.

«Δεν θα είμαι υποψήφιος στις εθνικές εκλογές – Η θητεία μου ολοκληρώνεται το 2029»

Ο Νίκος Φαραντούρης ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να συμμετάσχει στις επόμενες εθνικές εκλογές, επισημαίνοντας ότι θα ολοκληρώσει τη θητεία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2029.

«Ως Έλληνας ευρωβουλευτής εκπροσωπώ το σύνολο της χώρας. Η αποστολή μου υπερβαίνει τα στενά κομματικά όρια», ανέφερε.

Την ίδια θέση επανέλαβε και σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, διαψεύδοντας σενάρια περί ένταξής του σε νέα πολιτικά σχήματα ή συμμετοχής του στις εθνικές εκλογές, είτε με κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού είτε με πιθανό νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

Η σχέση με την Καρυστιανού και το Άρθρο 86

Αναφορικά με τη σύνδεσή του με την κ. Μαρία Καρυστιανού, ο κ. Φαραντούρης διευκρίνισε ότι φιλοξένησε θεσμική εκδήλωση όταν εκείνη ήταν πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων των Τεμπών, σημειώνοντας ότι το ίδιο θα έκανε με οποιονδήποτε πρόεδρο.

Όπως εξήγησε, το επίκεντρο της εκδήλωσης ήταν το Άρθρο 86 του Συντάγματος και η αρχή της υπεροχής του ευρωπαϊκού δικαίου, υποστηρίζοντας ότι πρακτικές ατιμωρησίας και διαρκούς ασυλίας συνιστούν σοβαρό ζήτημα κράτους δικαίου.

Σύνοδος Κορυφής: Αποκλιμάκωση στις ευρωατλαντικές σχέσεις

Ενόψει της Συνόδου Κορυφής, ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής μίλησε για αποκλιμάκωση της έντασης στις ευρωατλαντικές σχέσεις, αποκαλύπτοντας ότι τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε έντονη ανησυχία στις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Όπως σημείωσε, ακραία οικονομικά μέτρα, όπως επιθετικοί δασμοί ή χρηματοπιστωτικά αντίμετρα, θα μπορούσαν να προκαλέσουν αποσταθεροποίηση του ευρώ και του διεθνούς εμπορίου.

Γάζα και Συρία: «Η Ευρώπη οφείλει να μιλήσει με μία φωνή»

Αναφερόμενος στο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, ο κ. Φαραντούρης χαρακτήρισε πρόωρη οποιαδήποτε συμμετοχή χωρίς σαφείς όρους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενιαία και συντονισμένη ευρωπαϊκή στάση.

Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις σφαγές στη Συρία, ζητώντας την επιβολή κυρώσεων κατά του καθεστώτος Daesh και την άμεση προστασία των θρησκευτικών και εθνικών μειονοτήτων.

Mercosur: «Θέλουμε να γνωρίζουμε τι τρώμε»

Κλείνοντας, ο Νίκος Φαραντούρης αναφέρθηκε στη συμφωνία Mercosur, την οποία – όπως υπενθύμισε – καταψήφισε, στηρίζοντας παράλληλα την παραπομπή της στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως τόνισε, η Ευρώπη οφείλει να διασφαλίσει αυστηρές ρήτρες ποιότητας και ελέγχου για τα εισαγόμενα τρόφιμα, υπογραμμίζοντας ότι «οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τι καταναλώνουν».

Τελευταία τροποποίηση στις 23/01/2026 - 12:47
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