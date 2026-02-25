ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,3% στα υλικά κατασκευής κατοικιών τον Ιανουάριο
12:24 - 25 Φεβ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,3% στα υλικά κατασκευής κατοικιών τον Ιανουάριο

Reporter.gr Newsroom
Αύξηση 2,3% κατέγραψε τον Ιανουάριο του 2026 ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών σε ετήσια βάση, με τη μηνιαία μεταβολή να διαμορφώνεται στο +0,4%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Πιο αναλυτικά, ο Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025 παρουσίασε αύξηση 2,3%, έναντι αύξησης 4,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2025 με το 2024.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Δεκεμβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,4% έναντι αύξησης 0,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών των ετών 2025 και 2024.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2025 - Ιανουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2024 - Ιανουαρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 2,7%, έναντι αύξησης 5,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων.

yhg_00273.jpeg

Διαβάστε ΕΔΩ το αναλυτικό report της ΕΛΣΤΑΤ

