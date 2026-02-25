ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Qualco - Engineering International Belgium: Συμφωνία με το Ευρωκοινοβούλιο για την ενίσχυση των ψηφιακών του συστημάτων
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
11:25 - 25 Φεβ 2026

Qualco - Engineering International Belgium: Συμφωνία με το Ευρωκοινοβούλιο για την ενίσχυση των ψηφιακών του συστημάτων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Qualco A.E. (Qualco) μαζί με την Engineering International Belgium S.A. (ENG Group), ως επικεφαλής εταίρο, υπέγραψαν τη σύμβαση “Provision of Testing and Quality Assurance of IT Solutions”, η οποία εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εκπροσωπείται από τη Γενική Διεύθυνση Καινοτομίας και Τεχνολογικής Υποστήριξης (DG ITEC).

Με διάρκεια πέντε ετών και προϋπολογισμό €32,233,788, η σύμβαση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών δοκιμών και διασφάλισης ποιότητας για τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και οι ακόλουθοι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

  • Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
  • Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
  • Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας
  • Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
  • Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
  • Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συγκεκριμένα, η σύμβαση καλύπτει υπηρεσίες τεχνικής συμβουλευτικής, σχεδιασμού, συντονισμού και υλοποίησης εργασιών δοκιμών και διασφάλισης ποιότητας, τόσο για εξατομικευμένες εφαρμογές όσο και για εμπορικά διαθέσιμο λογισμικό. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

  • Τεχνική συμβουλευτική για την εξέλιξη της τεχνολογίας και των προτύπων, των μεθοδολογιών, των προϊόντων και των λύσεων, με έμφαση στην εργονομία, το οικολογικό αποτύπωμα, τη διαθεσιμότητα, την επεκτασιμότητα, τη συντηρησιμότητα και τη συμβατότητα
  • Έλεγχο ολοκλήρωσης συστημάτων, λειτουργικών χαρακτηριστικών, αποδοχής χρηστών και προσβασιμότητας
  • Αξιολόγηση ασφάλειας και αυτοματοποίηση δοκιμών
  • Αξιολόγηση συμβατότητας πλατφόρμας και εργονομικών παραμέτρων
  • Επαλήθευση συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και λειτουργικές απαιτήσεις
  • Συνεισφορά σε έρευνες αγοράς και σε ελέγχους ποιότητας υλικού και λογισμικού
  • Υποστήριξη για περιβάλλοντα mobile, cloud και υβριδικές υποδομές

Μέσω της σύμβασης αυτής, η Qualco αναμένεται να συμβάλει ενεργά στην ενίσχυση της απόδοσης, της ασφάλειας, της ανθεκτικότητας και της εμπειρίας του χρήστη των ψηφιακών λύσεων που χρησιμοποιούν βασικοί φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Νίκος Ψιμόγιαννος, CEO της Quento, θυγατρικής του ομίλου Qualco στον τομέα του ICT, δήλωσε: «Η ανάθεση της σύμβασης αυτής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους συνεργαζόμενους φορείς αποτελεί ισχυρή αναγνώριση της εμπειρίας και των δυνατοτήτων της Qualco στην παροχή αξιόπιστων ψηφιακών λύσεων υψηλών προδιαγραφών. Παράλληλα, αντικατοπτρίζει τη σταθερή μας δέσμευση, μαζί με τον εταίρο μας, Engineering International Belgium, να στηρίζουμε την αποστολή της ΕΕ με ισχυρές και ανθεκτικές υπηρεσίες ICT».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δικαστήρια Ευελπίδων: Φάρσα αποδείχθηκε η απειλή για βόμβα
Ειδήσεις

Δικαστήρια Ευελπίδων: Φάρσα αποδείχθηκε η απειλή για βόμβα

Θεοδωρικάκος: Η ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας φέρνει νέες θέσεις εργασίας και ασφάλεια
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Η ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας φέρνει νέες θέσεις εργασίας και ασφάλεια

Συν &amp; Πλην: «Ιεροτελεστία» στο Εθνικό Θέατρο
Magazino

Συν & Πλην: «Ιεροτελεστία» στο Εθνικό Θέατρο

Ρευστά Όρια: Έξι γκαλερί των Εξαρχείων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια νέα σπονδυλωτή έκθεση
Magazino

Ρευστά Όρια: Έξι γκαλερί των Εξαρχείων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια νέα σπονδυλωτή έκθεση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μανιάτης στον επίτροπο ενέργειας: Εισηγούμαι τη χρηματοδότηση ηλεκτρικών διασυνδέσεων και αποθήκευσης - Όχι στην πυρηνική ενέργεια
Πολιτική

Μανιάτης στον επίτροπο ενέργειας: Εισηγούμαι τη χρηματοδότηση ηλεκτρικών διασυνδέσεων και αποθήκευσης - Όχι στην πυρηνική ενέργεια

Ευρωκοινοβούλιο: Πράσινο φως από την Επιτροπή Εμπορίου για την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ
Ειδήσεις

Ευρωκοινοβούλιο: Πράσινο φως από την Επιτροπή Εμπορίου για την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ

Ευρωπαϊκή αποστολή στην Ελλάδα για τις αγροτικές επιδοτήσεις: «Απαιτούνται διαφάνεια και αυστηροί έλεγχοι»
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ευρωπαϊκή αποστολή στην Ελλάδα για τις αγροτικές επιδοτήσεις: «Απαιτούνται διαφάνεια και αυστηροί έλεγχοι»

Φαραντούρης: Παρέμβαση στην Κομισιόν για τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων με ευθύνη της κυβέρνησης
Πολιτική

Φαραντούρης: Παρέμβαση στην Κομισιόν για τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων με ευθύνη της κυβέρνησης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
02/06/2026 - 14:04

ΠΟΥ: 321 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στο Κονγκό

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/06/2026 - 14:01

Το νέο Opel Astra έφτασε και είναι διαθέσιμο για παραγγελία

Νομίσματα
02/06/2026 - 13:54

«Αιμορραγία» στην αγορά crypto – Το Bitcoin σε χαμηλό δύο μηνών

Πολιτική
02/06/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: Ο κ. Ντίλιαν «δείχνει» ξανά το Μαξίμου και την ΕΥΠ για τις υποκλοπές

Εμπορεύματα
02/06/2026 - 13:45

Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται

Ειδήσεις
02/06/2026 - 13:35

BofA: Οι εισροές στα credit funds τροφοδοτούν το ράλι στις αγορές

Οικονομία
02/06/2026 - 13:29

ΤτΕ: Διπλό σήμα από τις τράπεζες – Πτώση στις ιδιωτικές καταθέσεις και επιβράδυνση της χρηματοδότησης

Ειδήσεις
02/06/2026 - 13:23

Σαρωνικός: Απόφαση καθορισμού των ορίων των κατοικημένων παραλιακών περιοχών 

Πολιτική
02/06/2026 - 13:18

Μανιάτης στον επίτροπο ενέργειας: Εισηγούμαι τη χρηματοδότηση ηλεκτρικών διασυνδέσεων και αποθήκευσης - Όχι στην πυρηνική ενέργεια

Πολιτική
02/06/2026 - 13:18

Διαμαντοπούλου: «Οι διαγραφές δεν φέρνουν ποτέ αποτέλεσμα» – Αποστάσεις από σενάρια συνεργασίας με τον Τσίπρα

Πολιτική
02/06/2026 - 13:04

Κατατίθεται σήμερα (2/6) η πρόταση της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση - Για «οδικό χάρτη» μεταρρυθμίσεων μιλά ο πρωθυπουργός

Περιβάλλον
02/06/2026 - 12:53

Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός: 80% οι πιθανότητες εμφάνισης ενός επεισοδίου «Ελ Νίνιο» το καλοκαίρι

Πολιτική
02/06/2026 - 12:47

Πέθανε ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου

Magazino
02/06/2026 - 12:42

Τι συνέβη στην έναρξη του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 12:40

Περιστέρης: Η ανατροπή δεδομένων δεκαετιών απαιτεί ανθεκτικές υποδομές

Οικονομία
02/06/2026 - 12:40

«Ξέφυγε» στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 12:29

Γιορτή Λήξης του 8ου ετήσιου κύκλου προγραμμάτων ρομποτικής στον Δήμο Αριστοτέλη, με την υποστήριξη της Ελληνικός Χρυσός

Πολιτική
02/06/2026 - 12:28

«Η ΕΛΑΣ δεν αποτελεί έκφραση Λαϊκού Μετώπου»: Τα πυρά της Νέας Αριστεράς μετά τη διάσπαση

Πολιτική
02/06/2026 - 12:24

Χρυσοχοΐδης: 3.850 συλλήψεις για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας το πρώτο τετράμηνο του 2026

Ναυτιλία
02/06/2026 - 12:07

Ιστορική εισαγωγή της Safe Bulkers στο ΧΑ - Χατζηιωάννου: Θα ακολουθήσουν κι άλλες ναυτιλιακές

Ειδήσεις
02/06/2026 - 12:04

Ευρωκοινοβούλιο: Πράσινο φως από την Επιτροπή Εμπορίου για την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
02/06/2026 - 11:57

ΧΗΤΟΣ: Ενισχύει την παρουσία της μέσα από αποκλειστική συνεργασία με τη ΒΕΝΕΤΗΣ

Ανακοινώσεις
02/06/2026 - 11:48

AUSTRIACARD: Παρουσιάζει τη Stellar Metal Card Collection, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στις premium πληρωμές

Το σκίτσο του ΚΥΡ
02/06/2026 - 11:47

Ανανεωμένος και με λόουερ

Πολιτική
02/06/2026 - 11:47

Γεωργιάδης για Ανδρουλάκη: Πλησιάζει η «καταστροφή» του

Πολιτική
02/06/2026 - 11:41

Η Αχτσιόγλου παραιτήθηκε από βουλευτής και ανοίγει την πόρτα του κόμματος Τσίπρα

Νομίσματα
02/06/2026 - 11:30

Η Strategy του Saylor πούλησε Bitcoin για πρώτη φορά από το 2022

Εργασιακά
02/06/2026 - 11:21

Οι πληρωμές Μαΐου της ΔΥΠΑ - Αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία ωφελουμένων

Χρηματιστήρια
02/06/2026 - 11:15

Τάσεις ανάκαμψης στις ευρωπαϊκές και ασιατικές αγορές

Ειδήσεις
02/06/2026 - 11:11

Politico: H γαλλική ακροδεξιά εργαλειοποιεί τα επεισόδια μετά τη νίκη της Παρί αποδίδοντάς τα στη μετανάστευση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ