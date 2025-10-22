Η μείωση του πρόβειου γάλακτος θα αυξήσει την τιμή της φέτας

«Δυστυχώς, ο έλεγχος έχει χαθεί, το έχουμε πει πολλές φορές. Τα μέτρα ασφάλειας δεν έχουν εφαρμοστεί όπως θα έπρεπε και συνεχίζουμε να βλέπουμε δραματικές αυξήσεις στα μολυσμένα κοπάδια των αιγοπροβάτων, που σημαίνει σφαγιάζονται, μειώνεται ο πληθυσμός, μειώνεται η πρώτη ύλη και επομένως θα μειωθεί και η παραγωγή της φέτας» τόνισε την Τετάρτη (22/10) ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων Χρήστος Αποστολόπουλος.

Μιλώντας στην ΕΡΤ σημείωσε πως το πρόβλημα με την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων έχει εντοπιστεί κυρίως στις περιοχές που έχουν πληγεί, που είναι η Θράκη, η Θεσσαλία, ο νομός Λαρίσης κυρίως και η Θεσσαλονίκη.

«Αυτές είναι οι περιοχές που έχουν πραγματικά πληγεί. Οι βιομηχανίες που κομίζουν γάλα από αυτές τις περιοχές έχουν πληγεί σημαντικά και κάποιες πολύ σημαντικά. Αυτό καταλαβαίνετε ότι θα έχει επίπτωση στην παραγωγή του προϊόντος» εξήγησε ο κ. Αποστολόπουλος, σημειώνοντας ότι θα υπάρξει αύξηση στις τιμές, καθώς η ζήτηση είναι όχι μόνο δεδομένη αλλά αυξανόμενη.

«Δεν αναφέρομαι στην ελληνική αγορά αλλά στην ξένη αγορά. Οι εξαγωγές μας, που είναι το 65% της παραγωγής, αυξάνονται κάθε χρόνο πάνω από 10%. Καταλαβαίνετε, δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε όχι μόνον στην αύξηση αλλά και στις συμφωνίες που ήδη υπάρχουν» επισήμανε. «Δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε, γιατί πρέπει να δούμε ποιο είναι το σενάριο, αν θα συνεχίσουμε να βλέπουμε την ασθένεια να αυξάνεται εκθετικά ή θα υπάρξουν κάποια μέτρα να την χαλιναγωγήσουν» απάντησε ως προς το ποια μπορεί να είναι η επιβάρυνση για τη βιομηχανία.

«Το μόνο που αισιοδοξούμε για την περίοδο τουλάχιστον του χειμώνα είναι ότι το κρύο δεν ευνοεί τον ιό και θα έχουμε λιγότερα συμπτώματα. Αυτό όμως δεν είναι δικαιολογία. Θα πρέπει να ληφθούν τα μέτρα έτσι ώστε η ασθένεια να μην ξαναεμφανιστεί, πράγμα που έγινε πέρυσι» συμπλήρωσε ο κ. Αποστολόπουλος.