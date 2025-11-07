Ακριβότερα φέτος τα χριστουγεννιάτικα γλυκά – Αυξήσεις έως 10% σε μελομακάρονα και κουραμπιέδες

Αυξημένες τιμές συναντούν φέτος οι καταναλωτές στα παραδοσιακά γλυκά των Χριστουγέννων, με τις ανατιμήσεις να φτάνουν έως και το 10% σε φούρνους και ζαχαροπλαστεία.

Τα μελομακάρονα πωλούνται από 14 έως 23 ευρώ το κιλό για τις κλασικές συνταγές, ενώ οι πιο «γιορτινές» εκδοχές με σοκολάτα ή κάστανο κυμαίνονται μεταξύ 16 και 20 ευρώ το κιλό. Οι κουραμπιέδες, αντίστοιχα, κοστίζουν 13,90 έως 20 ευρώ το κιλό, ανάλογα με την ποιότητα των υλικών και το κατάστημα.

Οι επαγγελματίες του κλάδου αποδίδουν τις αυξήσεις στο υψηλό κόστος πρώτων υλών, όπως τα βούτυρα, τα αμύγδαλα και τα μπαχαρικά, τα οποία έχουν επιβαρύνει σημαντικά την τελική τιμή των προϊόντων.

Πολλοί καταναλωτές στρέφονται πλέον και σε συσκευασμένα γλυκά των σούπερ μάρκετ, τα οποία προσφέρονται σε χαμηλότερες τιμές, αν και η κίνηση στα ζαχαροπλαστεία αναμένεται να αυξηθεί όσο πλησιάζουν οι γιορτές.

