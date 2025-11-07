ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ακριβότερα φέτος τα χριστουγεννιάτικα γλυκά – Αυξήσεις έως 10% σε μελομακάρονα και κουραμπιέδες
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22:58 - 07 Νοε 2025

Ακριβότερα φέτος τα χριστουγεννιάτικα γλυκά – Αυξήσεις έως 10% σε μελομακάρονα και κουραμπιέδες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Αυξημένες τιμές συναντούν φέτος οι καταναλωτές στα παραδοσιακά γλυκά των Χριστουγέννων, με τις ανατιμήσεις να φτάνουν έως και το 10% σε φούρνους και ζαχαροπλαστεία.

Τα μελομακάρονα πωλούνται από 14 έως 23 ευρώ το κιλό για τις κλασικές συνταγές, ενώ οι πιο «γιορτινές» εκδοχές με σοκολάτα ή κάστανο κυμαίνονται μεταξύ 16 και 20 ευρώ το κιλό. Οι κουραμπιέδες, αντίστοιχα, κοστίζουν 13,90 έως 20 ευρώ το κιλό, ανάλογα με την ποιότητα των υλικών και το κατάστημα.

Οι επαγγελματίες του κλάδου αποδίδουν τις αυξήσεις στο υψηλό κόστος πρώτων υλών, όπως τα βούτυρα, τα αμύγδαλα και τα μπαχαρικά, τα οποία έχουν επιβαρύνει σημαντικά την τελική τιμή των προϊόντων.

Πολλοί καταναλωτές στρέφονται πλέον και σε συσκευασμένα γλυκά των σούπερ μάρκετ, τα οποία προσφέρονται σε χαμηλότερες τιμές, αν και η κίνηση στα ζαχαροπλαστεία αναμένεται να αυξηθεί όσο πλησιάζουν οι γιορτές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de2nqt5e1lhl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανδρουλάκης: «Όχι» στο ξεπούλημα της ελληνικής περιουσίας στην παραμεθόριο – Αυστηρότερα κριτήρια και για Ευρωπαίους
Πολιτική

Ανδρουλάκης: «Όχι» στο ξεπούλημα της ελληνικής περιουσίας στην παραμεθόριο – Αυστηρότερα κριτήρια και για Ευρωπαίους

ΠΑΣΟΚ: Γιατί ο Πρωθυπουργός διατηρεί δίπλα του τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ;
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Γιατί ο Πρωθυπουργός διατηρεί δίπλα του τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Σήμα Τραμπ για πιθανή εξαίρεση της Ουγγαρίας από το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο
Ειδήσεις

Σήμα Τραμπ για πιθανή εξαίρεση της Ουγγαρίας από το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσιο άλμα 4,1% του δείκτη τιμών υλικών κατασκευής τον Απρίλιο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσιο άλμα 4,1% του δείκτη τιμών υλικών κατασκευής τον Απρίλιο

Σε υψηλό 12μήνου το ρύζι – Γιατί εκτοξεύονται οι τιμές
Εμπορεύματα

Σε υψηλό 12μήνου το ρύζι – Γιατί εκτοξεύονται οι τιμές

Γιατί εκτοξεύονται τα ομόλογα παγκοσμίως - Τι φοβάται η αγορά
Ομόλογα

Γιατί εκτοξεύονται τα ομόλογα παγκοσμίως - Τι φοβάται η αγορά

Καύσιμα: Έρχονται τιμές άνω των €2,10 στη βενζίνη
Οικονομία

Καύσιμα: Έρχονται τιμές άνω των €2,10 στη βενζίνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:19

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:15

Πολιτικό αδιέξοδο στη Δανία: Κατέρρευσαν και οι συνομιλίες για κεντροδεξιό συνασπισμό

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:11

Final Four: Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός στον μεγάλο τελικό της Αθήνας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:05

ΥΠΠΟ: Θερμή υποστήριξη της Ελλάδος στην UNESCO για το αίτημα οριστικής επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα

Εργασιακά
22/05/2026 - 22:50

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:35

ΥΠΕΞ: Επαναπατρίστηκαν οι 19 Έλληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/05/2026 - 22:30

Παπαδοπούλου: Σε δημόσια διαβούλευση το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στον Βόλο κόστους €59,6 εκατ.

Magazino
22/05/2026 - 22:18

Τι μαθαίνει ένα παιδί όταν ο γονέας του ζητά συγνώμη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:10

ΔΑΟΕ: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ» ή λογιστή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
22/05/2026 - 21:55

ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Οδηγίες και διευκρινίσεις

Ναυτιλία
22/05/2026 - 21:35

Μελίνα Τραυλού: Η ελληνική ναυτιλία τιμά την Πριγκίπισσα Άννα

Magazino
22/05/2026 - 21:33

LEGO: Παρουσιάζει το Minas Tirith, το μεγαλύτερο σετ του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών όλων των εποχών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:25

Γαλλία: Επίσημη υποψηφιότητα Ατάλ για το Ελιζέ το 2027

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:01

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ - Τραμπ: «Θα μας λείψει»

Ειδήσεις
22/05/2026 - 20:50

Καθοριστικός ο ρόλος Ελλάδας και Αλβανίας σε ενέργεια και μεταφορές

ΕΜΠΟΡΙΟ
22/05/2026 - 20:30

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: «Το εμπόριο δεν αντέχει άλλο»

Ειδήσεις
22/05/2026 - 20:08

«Κλείδωσε» τον τελικό ο Ολυμπιακός: Σαρωτική νίκη επί της Φενερμπαχτσέ με 79-61

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:54

Ορκωμοσία Fed: Ο 11ος πρόεδρος, Κέβιν Γουόρς, υπόσχεται χαμηλότερο πληθωρισμό και υψηλότερη ανάπτυξη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:31

WSJ: Η Τεχεράνη άντλησε δισ. σε cryptos μέσω Binance παρά τις κυρώσεις – Διαψεύδει η εταιρεία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:22

Κοβέσι: Επιστολή - κόλαφος στην Κομισιόν για την τροπολογία Φλωρίδη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:04

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Καταδικάζει την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου και καλεί σε εξηγήσεις την Ελλάδα

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 19:02

Ευρωαγορές: Στα «πράσινα» με το βλέμμα στα μάκρο

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:49

Ρούμπιο: Χρειαζόμαστε «Plan B» για το Ορμούζ – Συγκρατημένα αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσιμες

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:46

Ρούτε: «Επίθεση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας» οι ενέργειες του Ιράν

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:33

BriQ Properties: 56% ανταπόκριση στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:24

Lamda Development: Πρόθεση άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης του ΚΟΔ έκδοσης 2020 ύψους €320 εκατ.

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:19

Reuters: Το «πληθωριστικό» δίλημμα των κεντρικών τραπεζών – Τα αρνητικά πραγματικά επιτόκια

Αυτοδιοίκηση
22/05/2026 - 18:12

Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Πρωταγόρα στο Παγκράτι – Διασφαλίστηκε η φιλοξενία των παιδιών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ