Ξεκινούν οι πληρωμές των συντάξεων του Ιανουαρίου 2026 - Οι ημερομηνίες ανά Ταμείο

Από αύριο, Παρασκευή (19/12) ξεκινά η καταβολή των συντάξεων του Ιανουαρίου 2026, οι οποίες ενσωματώνουν αύξηση ύψους 2,4%. Επισημαίνεται ότι οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν τμηματικά, σε δύο ημερομηνίες, ανάλογα με το ασφαλιστικό ταμείο κάθε δικαιούχου.

Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη φάση, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), καθώς και οι κύριες συντάξεις που έχουν απονεμηθεί μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, βάσει του νόμου 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ. Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο μισθωτών όσο και μη μισθωτών.

Η δεύτερη δόση των πληρωμών θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, με τα ποσά να εμφανίζονται στους λογαριασμούς από το απόγευμα της Παρασκευής μέσω ΑΤΜ. Τότε θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών, όπως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ταμεία τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ και λοιπών εντασσόμενων φορέων, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σημειώνει από τη μεριά του ότι καταβλήθηκε σημαντική προσπάθεια ώστε οι πληρωμές να πραγματοποιηθούν νωρίτερα, προκειμένου οι συνταξιούχοι να λάβουν τα ποσά πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Παράλληλα, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η αύξηση των συντάξεων, μέσω του μηχανισμού αναπροσαρμογής, διαμορφώνεται στο 2,4%, ενώ το διαθέσιμο εισόδημα των συνταξιούχων θα ενισχυθεί επιπλέον από τη μείωση κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες του φορολογικού συντελεστή σε κάθε κλιμάκιο εισοδήματος έως τις 40.000 ευρώ. Δεδομένου ότι τόσο οι αυξήσεις όσο και οι φοροελαφρύνσεις υπολογίζονται σε ατομική βάση, τα οφέλη για τα ζευγάρια συνταξιούχων ουσιαστικά διπλασιάζονται.