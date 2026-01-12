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Τυριά: Από την τυροκόμηση μέχρι το πιάτο του καταναλωτή
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
12:39 - 12 Ιαν 2026

Τυριά: Από την τυροκόμηση μέχρι το πιάτο του καταναλωτή

Reporter.gr Newsroom
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Η ΟΠΤΙΜΑ, η εταιρεία πίσω από τις μάρκες τυροκομικών ΗΠΕΙΡΟΣ, Dirollo, Adoro, Λεβέτι και Kerrygold, υλοποιεί μια σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τους συνεργάτες της με τίτλο «Τυριά: Από την τυροκόμηση μέχρι το πιάτο του καταναλωτή». Στόχος των σεμιναρίων είναι η μεταφορά εξειδικευμένης τεχνογνωσίας γύρω από το τυρί, ενισχύοντας τις γνώσεις και την ετοιμότητα των εργαζομένων στα σημεία πώλησης.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, τα σεμινάρια καλύπτουν όλο το φάσμα της παραγωγής και διαχείρισης των τυροκομικών προϊόντων: από τις κατηγορίες τυριών και τυροκομικών προϊόντων, τα βασικά συστατικά και τα στάδια παραγωγής τους, μέχρι τον κατάλληλο εξοπλισμό, τη σωστή συντήρηση, την κοπή και την αποφυγή πιθανών κινδύνων. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες της εκάστοτε συνεργαζόμενης αλυσίδας.

Πρόσφατα, η ΟΠΤΙΜΑ πραγματοποίησε σεμινάρια για 160 άτομα από την ομάδα supermarkets της ΑΒ Βασιλόπουλος, με έμφαση στους υπεύθυνους αλλοιώσιμων και όσους χειρίζονται τυροκομικά προϊόντα στα καταστήματα.

Μέσα από video και φωτογραφικό υλικό από χαρακτηριστικές παραγωγικές διαδικασίες και πραγματικά case studies, στελέχη από τη Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας και Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων της ΟΠΤΙΜΑ απάντησαν στις πιο συχνές ερωτήσεις των καταναλωτών, παρουσίασαν τους πιθανούς κινδύνους στα τρόφιμα και ανέλυσαν τις πιο συχνές αιτίες ποιοτικών προβλημάτων και τους τρόπους αποφυγής μιας λανθασμένης διαχείρισης. Η εκπαίδευση βασίστηκε σε πρακτικά, καθημερινά παραδείγματα και ολοκληρώθηκε με γευστική δοκιμή προϊόντων που παράγει και εμπορεύεται η εταιρεία, κατά την οποία δόθηκαν επεξηγήσεις για τις διαφορές στη γεύση και την υφή που παρουσιάζουν οι διαφορετικοί τύποι τυριών.

Αντίστοιχα σεμινάρια έχουν ήδη υλοποιηθεί σε μια σειρά συνεργαζόμενων αλυσίδων, όπως Γαλαξίας, Χαλκιαδάκης, METRO, Κρητικός, καθώς και σε άλλους συνεργάτες της ΟΠΤΙΜΑ.

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