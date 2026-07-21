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ΟΠΤΙΜΑ: Στα €222,5 εκατ. ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2025
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
15:41 - 21 Ιουλ 2026

ΟΠΤΙΜΑ: Στα €222,5 εκατ. ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Την ηγετική της θέση στον κλάδο των τυροκομικών διατήρησε και το 2025 η ελληνική εταιρεία ΟΠΤΙΜΑ, συνεχίζοντας με συνέπεια την αναπτυξιακή της πορεία.        

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2025 διαμορφώθηκε στα 222,5 εκατ. ευρώ έναντι 214,1 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 3,9%. Αντίστοιχα, αυξήθηκαν και τα κέρδη προ φόρων, τα οποία ανήλθαν σε 11,3 εκατ., ενισχυμένα από την αύξηση πωλήσεων και τον εξορθολογισμό του μείγματος προϊόντων και πελατών σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Στην ελληνική αγορά η ΟΠΤΙΜΑ διατήρησε την πρώτη θέση στην κατηγορία του τυριού, ενισχύοντας το μερίδιο αγοράς της από 13.4% σε 13.6%, διευρύνοντας περαιτέρω την απόστασή της από τον δεύτερο παίκτη της αγοράς. Η θετική αυτή πορεία είναι αποτέλεσμα της συνεχούς ενίσχυσης των ισχυρών brands της εταιρείας (ΗΠΕΙΡΟΣ, Adoro, Dirollo, Λεβέτι, Λογάδι, Ορεινές Πλαγιές, Ταλαγάνι Αποστόλου και Kerrygold) μέσω καινοτομίας και επικοινωνίας.

Στο μέτωπο των εξαγωγών, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3.8%, με σημαντική ανάπτυξη σε μεγάλες αγορές φέτας, όπως αυτές της Γαλλίας και της Ιταλίας.

Η Διοίκηση της ΟΠΤΙΜΑ ΑΕ, σχολίασε σχετικά με τα φετινά αποτελέσματα: «Για μια ακόμη χρονιά τα Οικονομικά Αποτελέσματα δικαιώνουν τις στρατηγικές μας προτεραιότητες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο στο κανάλι της Λιανικής όσο και στο Β2Β. Σε ένα δύσκολο περιβάλλον, με δομικές αλλαγές και προκλήσεις σε επίπεδο ανταγωνισμού και προμήθειας πρώτων υλών, καταφέραμε να τοποθετήσουμε τα προϊόντα μας στο τραπέζι περισσότερων νοικοκυριών, ενώ ταυτόχρονα βελτιώσαμε την αποδοτικότητα της εμπορικής μας δραστηριότητας με σημαντικές παρεμβάσεις στο μείγμα πελατών και προϊόντων που επενδύουμε».

Τελευταία τροποποίηση στις 21/07/2026 - 16:08
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