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Χειρόφρενο τραβούν για 48 ώρες τα ταξί - Ποιες είναι οι διεκδικήσεις τους
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12:19 - 12 Ιαν 2026

Χειρόφρενο τραβούν για 48 ώρες τα ταξί - Ποιες είναι οι διεκδικήσεις τους

Reporter.gr Newsroom
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Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (13/1) ξεκινούν οι απεργιακές κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί, με την αρχική απεργία να έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει 48 ώρες. Τα συνδικαλιστικά όργανα του κλάδου προειδοποιούν, ωστόσο, ότι σε περίπτωση που τα αιτήματά τους δεν ικανοποιηθούν, ο αγώνας τους θα ενταθεί και θα λάβει πιο δυναμικές μορφές.

Υπενθυμίζεται ότι σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει την προηγούμενη βδομάδα, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, είχε περιγράψει την κατάσταση στον κλάδο ως τη δυσμενέστερη από τη μεταπολεμική περίοδο, τονίζοντας ότι το σύνολο σχεδόν του μεταφορικού έργου των ταξί διοχετεύεται σε μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες, κάτι που, όπως ανέφερε, αποτελεί συνειδητή κυβερνητική επιλογή.

«Υπάρχουν ισχυρά συμφέροντα που επιδιώκουν την εξαφάνιση του κλάδου. Πρόκειται για τράπεζες, μεγάλες εισαγωγικές εταιρείες αυτοκινήτων και πολυεθνικούς ομίλους που αποσπούν το έργο των ταξιτζήδων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι βασικές διεκδικήσεις των οδηγών ταξί περιλαμβάνουν:

  • Την παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση έως το 2035, με την εκπόνηση ενός ρεαλιστικού και οικονομικά βιώσιμου σχεδίου προσαρμογής.

  • Τον σαφή και χωρίς ασάφειες διαχωρισμό μεταξύ των υπηρεσιών που προσφέρει το ταξί και εκείνων του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου με οδηγό. Όπως υποστηρίζουν, με το Ι.Χ. ο πελάτης πληρώνει για τον χρόνο χρήσης και όχι για τη μεταφορά από σημείο σε σημείο, προτείνοντας ελάχιστο κόστος μίσθωσης στα 150 ευρώ πλέον ΦΠΑ σε όλη τη χώρα. Η μετακίνηση από ένα σημείο Α σε ένα σημείο Β, όπως τονίζουν, αποτελεί αποκλειστικό έργο των ταξί.

  • Την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι εφαρμογές πολυεθνικών εταιρειών, ιδιαίτερα εις βάρος των Ράδιο Ταξί.

  • Τη δυνατότητα χρήσης των ειδικών λωρίδων κυκλοφορίας (λεωφορειολωρίδων) από τα έμφορτα ταξί.

  • Τη διασφάλιση δίκαιης φορολογικής μεταχείρισης και τον τερματισμό, όπως αναφέρουν, της υπέρμετρης φορολογικής επιβάρυνσης του κλάδου.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/01/2026 - 12:23
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