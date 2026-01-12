Χειρόφρενο τραβούν για 48 ώρες τα ταξί - Ποιες είναι οι διεκδικήσεις τους

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (13/1) ξεκινούν οι απεργιακές κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί, με την αρχική απεργία να έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει 48 ώρες. Τα συνδικαλιστικά όργανα του κλάδου προειδοποιούν, ωστόσο, ότι σε περίπτωση που τα αιτήματά τους δεν ικανοποιηθούν, ο αγώνας τους θα ενταθεί και θα λάβει πιο δυναμικές μορφές.

Υπενθυμίζεται ότι σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει την προηγούμενη βδομάδα, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, είχε περιγράψει την κατάσταση στον κλάδο ως τη δυσμενέστερη από τη μεταπολεμική περίοδο, τονίζοντας ότι το σύνολο σχεδόν του μεταφορικού έργου των ταξί διοχετεύεται σε μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες, κάτι που, όπως ανέφερε, αποτελεί συνειδητή κυβερνητική επιλογή.

«Υπάρχουν ισχυρά συμφέροντα που επιδιώκουν την εξαφάνιση του κλάδου. Πρόκειται για τράπεζες, μεγάλες εισαγωγικές εταιρείες αυτοκινήτων και πολυεθνικούς ομίλους που αποσπούν το έργο των ταξιτζήδων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι βασικές διεκδικήσεις των οδηγών ταξί περιλαμβάνουν: