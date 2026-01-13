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Εθνική Ασφαλιστική: Νέα οργανωτική δομή - Επόμενο βήμα στρατηγικού μετασχηματισμού με επίκεντρο τον πελάτη
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
14:53 - 13 Ιαν 2026

Εθνική Ασφαλιστική: Νέα οργανωτική δομή - Επόμενο βήμα στρατηγικού μετασχηματισμού με επίκεντρο τον πελάτη

Reporter.gr Newsroom
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Η Εθνική Ασφαλιστική, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πλήρους ενσωμάτωσής της στον Όμιλο Πειραιώς, προχωρά στην επόμενη φάση του στρατηγικού της μετασχηματισμού, θέτοντας σε εφαρμογή τη νέα οργανωτική της δομή. Η νέα δομή έχει ως στόχο έναν πιο ευέλικτο, απλό και αποτελεσματικό οργανισμό, με ξεκάθαρη πελατοκεντρική κατεύθυνση και έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η αναδιοργάνωση μειώνει την πολυπλοκότητα, αντιμετωπίζει τον κατακερματισμό αρμοδιοτήτων και ενισχύει την ταχύτητα και την ποιότητα λήψης αποφάσεων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για καλύτερη εμπειρία πελάτη, ισχυρότερη εμπορική απόδοση και μεγαλύτερη επιχειρησιακή ανθεκτικότητα.

Η εμπειρία πελάτη στο επίκεντρο

Κεντρικό πυλώνα της νέας δομής αποτελεί η δημιουργία της Γενικής Διεύθυνσης Εμπειρίας Πελάτη, με επικεφαλής τον κ. Αχιλλέα Σδράκα. Η νέα Γενική Διεύθυνση αναλαμβάνει ενιαία ευθύνη για την ασφαλιστική διαδρομή του πελάτη από την αρχή έως το τέλος, ενοποιώντας κρίσιμες λειτουργίες αναλήψεων, αποζημιώσεων και εξυπηρέτησης. Στόχος είναι μια πιο απλή, πιο γρήγορη και ποιοτικότερη εμπειρία, καθώς και σαφέστερη συνεργασία με τα δίκτυα πωλήσεων.

Ενίσχυση του τομέα Υγείας

Ο τομέας της Υγείας αναβαθμίζεται ουσιαστικά μέσω της δημιουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας, με συνολική ευθύνη για τον στρατηγικό σχεδιασμό και την επιχειρησιακή υλοποίηση. Η κα Μαρία Λάρδα Κουτσούκου αναλαμβάνει τη νέα Διεύθυνση Στρατηγικής και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Υγείας και, έως την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή Υπηρεσιών Υγείας, ασκεί και τα σχετικά καθήκοντα, διασφαλίζοντας συνέχεια και αποτελεσματικότητα. Στη νέα Γενική Διεύθυνση εντάσσεται και η Διεύθυνση Αποζημιώσεων Υγείας, ενισχύοντας τον ενιαίο τρόπο διαχείρισης.

Ισχυρότερη εμπορική λειτουργία για εταιρικούς πελάτες

Η εμπορική λειτουργία ενισχύεται με τη δημιουργία ενός πιο συνεκτικού πλαισίου εξυπηρέτησης εταιρικών πελατών. Στη Γενική Εμπορική Διεύθυνση, υπό τον κ. Γιώργο Ζερβουδάκη, ενοποιούνται οι λειτουργίες αναλήψεων γενικών κλάδων εταιρικών πελατών και ομαδικών ασφαλίσεων, βελτιώνοντας τη συνοχή, την εμπορική αποτελεσματικότητα και τη συνολική εμπειρία συνεργασίας.

Τεχνολογία, δεδομένα και καινοτομία

Η Διεύθυνση Τεχνολογίας, με επικεφαλής τον κ. Πέτρο Τσώνη, αναβαθμίζεται σε στρατηγικό συνεργάτη της επιχειρησιακής λειτουργίας. Με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, την ενίσχυση της ποιότητας των δεδομένων, καθώς και τον εκσυγχρονισμό των βασικών συστημάτων, η Εθνική Ασφαλιστική στοχεύει σε υψηλότερη αποδοτικότητα, καλύτερη εμπειρία πελάτη και συνεργάτη, ταχύτερη λήψη αποφάσεων και αποτελεσματικότερο περιορισμό κινδύνων.

Αναβάθμιση Ανάπτυξης Προϊόντων & Business Analytics

Παράλληλα, ενισχύεται η Διεύθυνση Ανάπτυξης Προϊόντων & Business Analytics, με επικεφαλής τον κ. Δημήτρη Μαλαξιανάκη, ως κρίσιμος σύνδεσμος μεταξύ στρατηγικής, αγοράς και πελάτη. Η ενσωμάτωση της αναλυτικής αξιοποίησης δεδομένων επιτρέπει την ταχύτερη ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, προσαρμοσμένων στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών

Από την 1ηΦεβρουαρίου 2026, καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Οικονομικών αναλαμβάνει ο κ. Στράτος Πέτρου, στέλεχος με πολυετή εμπειρία στον ασφαλιστικό κλάδο σε Ελλάδα και Ευρώπη, ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική ισχύ και τη στρατηγική υλοποίηση της Εταιρείας.

Η νέα οργανωτική δομή δεν επηρεάζει θέσεις εργασίας και στοχεύει στη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου, λειτουργικού και υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Δημήτρης Μαζαράκης:
«Η νέα οργανωτική δομή θέτει τα σωστά θεμέλια για έναν πιο ευέλικτο, πελατοκεντρικό και ανθεκτικό οργανισμό. Η επιτυχία της βασίζεται στη συνεργασία, την ανοιχτή στάση απέναντι στην αλλαγή και την κοινή μας δέσμευση να δημιουργούμε διαρκή αξία για την κοινωνία, τους πελάτες και τους ανθρώπους μας.»

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