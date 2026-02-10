ΕΦΕΤ: Ανάκληση προϊόντων ζελέ λόγω ψυχοδραστικής ουσίας

Στην απόσυρση από την αγορά προϊόντων τύπου ζελεδών (gummies) και συναφών γλυκισμάτων που κρίνονται μη ασφαλή για κατανάλωση, λόγω της περιεκτικότητάς τους σε μουσκιμόλη, προχώρησε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

Όπως αναφέρεται, η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας καταναλωτή και έπειτα από σχετικούς ελέγχους, προχώρησε σε δειγματοληψία και εργαστηριακή ανάλυση προϊόντων τύπου gummies που διανέμονται από την εταιρεία EC STEVIA ΑΕ, με έδρα τον Ταύρο, και διατίθενται από καταστήματα με την επωνυμία SMOKE CARTEL EE.

Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα κυκλοφορούν σε διάφορες γεύσεις και διατίθενται τόσο μέσω διαδικτύου όσο και από άλλα σημεία λιανικής πώλησης.

Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν από το Γ’ Τμήμα Ναρκωτικών της Β’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ, όπου διαπιστώθηκε η παρουσία μουσκιμόλης – ουσίας που προέρχεται από το μανιτάρι Amanita muscaria και διαθέτει ψυχοδραστικές ιδιότητες.

Παρότι τα προϊόντα εμφανίζονται ως κοινά γλυκίσματα, κρίνονται επικίνδυνα για την υγεία, καθώς η παρουσία της μουσκιμόλης τα καθιστά επιβλαβή σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΚ) 178/2002.

Επισημαίνεται ότι σε ορισμένες συσκευασίες αναγράφονται ενδείξεις όπως «μόνο για διακοσμητική χρήση» ή παρόμοιες διατυπώσεις. Ωστόσο, λόγω της μορφής, της σύστασης και της συνολικής παρουσίασής τους ως βρώσιμα γλυκίσματα, η κατανάλωσή τους θεωρείται εύλογα αναμενόμενη και, ως εκ τούτου, τα προϊόντα εμπίπτουν στον ορισμό του τροφίμου, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό του κατασκευαστή.

Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου των συγκεκριμένων προϊόντων από την αγορά, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί παρόμοια προϊόντα, τα οποία στην επισήμανσή τους αναφέρουν την παρουσία μουσκιμόλης ή Amanita muscaria ή διατίθενται με ονομασίες όπως «Amanita Gummies», «Mushroom Muscimol Gummies», «Magic Mushroom» κ.ά., να μην τα καταναλώσουν.