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ΑΔΜΗΕ: Στην τελική ευθεία για εμπορική λειτουργία η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10:37 - 25 Αυγ 2025

ΑΔΜΗΕ: Στην τελική ευθεία για εμπορική λειτουργία η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής

Reporter.gr Newsroom
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Σε συνεχή λειτουργία εισήλθε η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης–Αττικής, σύμφωνα με ενημέρωση από το Διαχειριστή, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών αποδοχής συστήματος (SAT) από τον Ανάδοχο, σε συνεργασία με την Ariadne Interconnection και τον ΑΔΜΗΕ.

Η διασύνδεση θα παραμείνει σε συνεχή λειτουργία για τους επόμενους δύο μήνες και ακολούθως θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία, αποτελώντας το μεγαλύτερο και πιο σύνθετο έργο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που έχει κατασκευαστεί στη χώρα.

Το προηγούμενο τρίμηνο πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία δοκιμές μεταφοράς φορτίων ηλεκτρικής ενέργειας από και προς την Κρήτη, σε διάφορα σενάρια λειτουργίας. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές της μέγιστης μεταφορικής ικανότητας κάθε πόλου, οι οποίες επιβεβαίωσαν τη δυνατότητα αμφίδρομης ροής ενέργειας υπό πραγματικές συνθήκες.

Σύμφωνα με το Διαχειριστή, το έργο διασφαλίζει την ενεργειακή επάρκεια των τεσσάρων περιφερειακών ενοτήτων της Κρήτης και θα επιτρέψει τη σταδιακή απόσυρση των ρυπογόνων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής του νησιού. Με την πλήρη τροφοδότηση της Κρήτης από το ηπειρωτικό δίκτυο, οι καταναλωτές θα ενταχθούν εξ ολοκλήρου στο μοντέλο αγοράς ηλεκτρισμού που ισχύει για την υπόλοιπη χώρα, τερματίζοντας τη μεταβατική εφαρμογή του υβριδικού μοντέλου που εφαρμόζεται από το 2021.

Τέλος, σημειώνεται ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΕΣΠΑ 2014–2020) και από το πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021–2027, με συνολική συνεισφορά ύψους 535,5 εκατ. ευρώ.

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