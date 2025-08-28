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Πανελλαδική απεργία σήμερα (28/8) από την ΑΔΕΔΥ: Ποιοι συμμετέχουν και ποια είναι τα αιτήματα
Εργασιακά
08:41 - 28 Αυγ 2025

Πανελλαδική απεργία σήμερα (28/8) από την ΑΔΕΔΥ: Ποιοι συμμετέχουν και ποια είναι τα αιτήματα

Reporter.gr Newsroom
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 Εικοσιτετράωρη Πανελλαδική Απεργία για σήμερα Πέμπτη (28/8) προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ, η οποία καλεί επίσης σε απεργιακή συγκέντρωση στις 10:00 π.μ. στο Σύνταγμα.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου που αφορά στο νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων.

Στην απεργία συμμετέχουν και οι γιατροί και οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις των ομοσπονδιών τους, ΟΕΝΓΕ και ΠΟΕΔΗΝ. Παράλληλα, καλούν σε προσυγκέντρωση στις 9:30 π.μ. μπροστά από την παλιά Βουλή.

Αντίθετα, η τετράωρη στάση εργασίας που είχε εξαγγείλει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ) κρίθηκε παράνομη, βάσει απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ):

«Η τετράωρη στάση εργασίας που είχε εξαγγείλει η ΕΕΕΚΕ για την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, από τις 09:30 έως τις 13:30 τοπική ώρα, κρίθηκε παράνομη με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Ως εκ τούτου, οι πτήσεις που έχουν προγραμματιστεί για εκείνη την ημέρα θα πραγματοποιηθούν κανονικά».

Σημειώνεται ότι τα ΜΜΜ λειτουργούν κανονικά. Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις

Το κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ:

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο αντεργατικό Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων την Πέμπτη 28 Αυγούστου, κηρύσσει Πανελλαδική Απεργία για την ημέρα αυτή και καλεί στους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου στο Δημόσιο να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 10:00πμ.

Στεκόμαστε απέναντι στην επιχειρούμενη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, στην κατάργηση του Β΄βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος ένστασης, στην αλλαγή της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων με την αποπομπή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των δικαστών, τα εξαιρετικά μεγάλα πρόστιμα κ.α.

Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου.

Καλούμε τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ, ολόκληρης της χώρας να προχωρήσουν σε ανάλογες δράσεις την ημέρα αυτή, οργανώνοντας την απεργιακή κινητοποίηση»

Τελευταία τροποποίηση στις 28/08/2025 - 08:28
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