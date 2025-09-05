Παπασταύρου: Η πράσινη μετάβαση και ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας στον νέο ενεργειακό χάρτη

Στον διπλό στόχο της Ελλάδας για πράσινη μετάβαση και ανάδειξή της σε ενεργειακό κόμβο της ευρύτερης περιοχής αναφέρθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζοντας τα βήματα που έχουν γίνει και τις στρατηγικές συνεργασίες που αναπτύσσονται.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο συνέδριο του Economist με τίτλο "South-east Europe as a bridge of co-operation and growth" που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη, αναφέρθηκε στον ενεργειακό μετασχηματισμό της Ελλάδας, ο οποίος βασίζεται αφενός στην ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και αφετέρου στην αναβάθμιση της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας στον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, υπενθύμισε ότι το 2005, το 60% της ηλεκτροπαραγωγής βασιζόταν στον λιγνίτη, ενώ σήμερα σχεδόν το ίδιο ποσοστό καλύπτεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με τον λιγνίτη να έχει περιοριστεί στο 9%. Τόνισε ότι η αλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε εν μέσω των δύσκολων ετών της οικονομικής κρίσης, καθιστώντας την ακόμη πιο αξιοσημείωτη.

Σχετικά με τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου, επεσήμανε τη σημασία των διασυνοριακών ηλεκτρικών διασυνδέσεων, ιδιαίτερα με την Κύπρο και την Αίγυπτο, ενώ στάθηκε στον κάθετο διάδρομο μεταφοράς φυσικού αερίου που θα συνδέει την Ελλάδα με την Κεντρική Ευρώπη και την Ουκρανία. Όπως σημείωσε, πρόκειται για έργο ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής και για τον μετασχηματισμό του τρόπου μεταφοράς ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα, είπε, είναι σε θέση να εξάγει έως και 8 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως — ποσότητα μηδενική πριν από μόλις λίγα χρόνια.

Επιπλέον, ο υπουργός ανέφερε τη σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές ρεύματος το φετινό καλοκαίρι, συγκριτικά με την ακραία κατάσταση του περσινού έτους. Κατά τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή σχετίζεται με την ενεργοποίηση ειδικής ομάδας εργασίας που πρότεινε η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Μάρτιο και έγινε αποδεκτή.

Από την πλευρά του, ο Josh Huck από την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα επισήμανε την ανάγκη απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο, υποστηρίζοντας θερμά την ανάπτυξη του κάθετου διαδρόμου αερίου που μειώνει τη ρωσική επιρροή και ενισχύει τον ανταγωνισμό. Επιπλέον, ανέδειξε τη σημασία του σταθμού ΥΦΑ στην Αλεξανδρούπολη και της ενίσχυσης των ναυπηγείων Ελευσίνας για τη συντήρηση πλοίων LNG.

Ο αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας, Georgi Samandov, αναφέρθηκε στις βασικές κατευθύνσεις της ενεργειακής πολιτικής της χώρας του, που περιλαμβάνουν την πυρηνική ενέργεια, την αντλησιοταμίευση, τη χρήση φωτοβολταϊκών και τις ενεργειακές αποθήκες, καθώς και τις διασυνοριακές συνδέσεις με άλλα κράτη.

Ο Dan Stratan, διευθύνων σύμβουλος της RCI Holding, μίλησε για τις δυνατότητες που ανοίγονται στον τομέα των data centers στην Ελλάδα και τη νοτιοανατολική Ευρώπη, τονίζοντας ότι τα κέντρα δεδομένων δεν θα είναι απλώς ενεργοβόρες υποδομές, αλλά θα μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην ενεργειακή ευελιξία της αγοράς.

Η CEO της Enaon, Barbara Morgante, υπογράμμισε την αυξανόμενη ζήτηση για σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου, λέγοντας ότι το 2023 υποβλήθηκαν 31.000 αιτήσεις και φέτος αναμένονται περίπου 50.000.

Τέλος, η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli, σημείωσε ότι οι μεγάλες επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη επιτρέπουν ήδη από φέτος την εξαγωγή έως 8 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου από την Ελλάδα. Ταυτόχρονα, εξασφαλίζεται η κάλυψη της εγχώριας αυξανόμενης ζήτησης τόσο στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής όσο και στη βιομηχανία και τα νοικοκυριά. Τόνισε, επίσης, ότι η μετάβαση σε ένα καθαρότερο ενεργειακό σύστημα δεν μπορεί να γίνει χωρίς το φυσικό αέριο, το οποίο λειτουργεί ως βασικός πυλώνας στήριξης σε περιόδους χαμηλής παραγωγής από ΑΠΕ.