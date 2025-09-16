Τσάφος: Έρχεται νέο πλαίσιο για τις περικοπές στις ΑΠΕ – Στόχος η διόρθωση των αδικιών

«Το θεσμικό πλαίσιο για τις περικοπές παραγωγής στις ΑΠΕ θα είναι έτοιμο άμεσα», δήλωσε χθες (15/9) στη Βουλή ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκαθάρισε ότι η λύση δεν είναι να φρενάρουμε την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά να διορθώσουμε τις στρεβλώσεις που προκαλούν οι περικοπές, ενισχύοντας παράλληλα το σύστημα με ευέλικτες μονάδες για να διατηρηθεί η ευστάθειά του.

«Υπάρχουν όντως αδικίες και το αναγνωρίζουμε», είπε ο Τσάφος. «Γι’ αυτό προχωράμε σε ετήσια οικονομική εκκαθάριση, ώστε να αποκαταστήσουμε τις ανισορροπίες στον επιμερισμό των περικοπών. Έχουμε ήδη ένα κείμενο από την αρμόδια ομάδα εργασίας, που είναι στην τελική φάση ωρίμανσης και σύντομα θα παρουσιαστεί.»

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στη μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ, τονίζοντας τα οφέλη. «Η πράσινη ενέργεια έχει μειώσει θεαματικά το κόστος. Φέτος τον Αύγουστο, η χονδρική στην Ελλάδα ήταν 73 ευρώ χαμηλότερη απ’ ό,τι στη Γερμανία και στη Δανία. Όμως, αυτή η πρόοδος φέρνει και τεχνικές προκλήσεις. Το σύστημα δεν μπορεί να απορροφήσει πάντα όλη την παραγόμενη πράσινη ενέργεια. Έτσι, αναγκαστικά εφαρμόζονται περικοπές – και βλέπουμε ακόμα και αρνητικές τιμές. Δεν είναι κάτι ελληνικό. Είναι φαινόμενο σε όλες τις χώρες με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ.»

Σύμφωνα με τον ίδιο, η λύση βρίσκεται στον συνδυασμό τεχνολογιών αποθήκευσης –όπως οι μπαταρίες και οι αντλησοταμιεύσεις– αλλά και στην ύπαρξη μονάδων φυσικού αερίου, έτοιμων να καλύψουν τη ζήτηση όταν η παραγωγή από φωτοβολταϊκά και αιολικά πέφτει. «Η αποθήκευση και οι εφεδρείες δεν είναι πολυτέλεια, είναι αναγκαία για την ασφάλεια του συστήματος», τόνισε.

Απαντώντας σε κριτικές για τις τιμές της αγοράς εξισορρόπησης και συγκρίσεις με την Ιταλία, ο Τσάφος ξεκαθάρισε: «Το 2019 πληρώναμε χονδρική 70% πάνω από τη Γερμανία. Σήμερα, είμαστε στην ένατη θέση της Ευρώπης. Δεν λέω ότι είναι ιδανικό, αλλά είναι τεράστια πρόοδος. Όσο για την Ιταλία, έχει μικρότερη διείσδυση ΑΠΕ και άρα λιγότερες ανάγκες εξισορρόπησης. Οι συγκρίσεις είναι εκτός πλαισίου.»

Τέλος, υπερασπίστηκε τη λειτουργία του Λογαριασμού Προσαυξήσεων, τονίζοντας πως πρόκειται για ανοιχτή αγορά με προσφορές και όχι για κλειστή διαδικασία, όπως ισχυρίζεται η αντιπολίτευση. «Η Ελλάδα έχει πετύχει σημαντική αποκλιμάκωση του κόστους χάρη στις ΑΠΕ. Το μεγάλο στοίχημα τώρα είναι η σωστή διαχείριση της υπερπαραγωγής και των περικοπών», υπογράμμισε.

«Δεν είναι εύκολο να πεις τι ακριβώς περικόψαμε, ειδικά στην αιολική ενέργεια, λόγω της μεγάλης μεταβλητότητας. Είναι ένα τεχνικό ζήτημα που έχουμε δουλέψει, και το πλαίσιο είναι σχεδόν έτοιμο. Αυτό που θέλουμε να διορθώσουμε δεν είναι οι ίδιες οι περικοπές, αλλά ο τρόπος που μοιράζονται στους παραγωγούς», κατέληξε ο Νίκος Τσάφος.