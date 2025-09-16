ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τσάφος: Έρχεται νέο πλαίσιο για τις περικοπές στις ΑΠΕ – Στόχος η διόρθωση των αδικιών
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08:21 - 16 Σεπ 2025

Τσάφος: Έρχεται νέο πλαίσιο για τις περικοπές στις ΑΠΕ – Στόχος η διόρθωση των αδικιών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Το θεσμικό πλαίσιο για τις περικοπές παραγωγής στις ΑΠΕ θα είναι έτοιμο άμεσα», δήλωσε χθες (15/9) στη Βουλή ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκαθάρισε ότι η λύση δεν είναι να φρενάρουμε την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά να διορθώσουμε τις στρεβλώσεις που προκαλούν οι περικοπές, ενισχύοντας παράλληλα το σύστημα με ευέλικτες μονάδες για να διατηρηθεί η ευστάθειά του.

«Υπάρχουν όντως αδικίες και το αναγνωρίζουμε», είπε ο Τσάφος. «Γι’ αυτό προχωράμε σε ετήσια οικονομική εκκαθάριση, ώστε να αποκαταστήσουμε τις ανισορροπίες στον επιμερισμό των περικοπών. Έχουμε ήδη ένα κείμενο από την αρμόδια ομάδα εργασίας, που είναι στην τελική φάση ωρίμανσης και σύντομα θα παρουσιαστεί.»

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στη μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ, τονίζοντας τα οφέλη. «Η πράσινη ενέργεια έχει μειώσει θεαματικά το κόστος. Φέτος τον Αύγουστο, η χονδρική στην Ελλάδα ήταν 73 ευρώ χαμηλότερη απ’ ό,τι στη Γερμανία και στη Δανία. Όμως, αυτή η πρόοδος φέρνει και τεχνικές προκλήσεις. Το σύστημα δεν μπορεί να απορροφήσει πάντα όλη την παραγόμενη πράσινη ενέργεια. Έτσι, αναγκαστικά εφαρμόζονται περικοπές – και βλέπουμε ακόμα και αρνητικές τιμές. Δεν είναι κάτι ελληνικό. Είναι φαινόμενο σε όλες τις χώρες με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ.»

Σύμφωνα με τον ίδιο, η λύση βρίσκεται στον συνδυασμό τεχνολογιών αποθήκευσης –όπως οι μπαταρίες και οι αντλησοταμιεύσεις– αλλά και στην ύπαρξη μονάδων φυσικού αερίου, έτοιμων να καλύψουν τη ζήτηση όταν η παραγωγή από φωτοβολταϊκά και αιολικά πέφτει. «Η αποθήκευση και οι εφεδρείες δεν είναι πολυτέλεια, είναι αναγκαία για την ασφάλεια του συστήματος», τόνισε.

Απαντώντας σε κριτικές για τις τιμές της αγοράς εξισορρόπησης και συγκρίσεις με την Ιταλία, ο Τσάφος ξεκαθάρισε: «Το 2019 πληρώναμε χονδρική 70% πάνω από τη Γερμανία. Σήμερα, είμαστε στην ένατη θέση της Ευρώπης. Δεν λέω ότι είναι ιδανικό, αλλά είναι τεράστια πρόοδος. Όσο για την Ιταλία, έχει μικρότερη διείσδυση ΑΠΕ και άρα λιγότερες ανάγκες εξισορρόπησης. Οι συγκρίσεις είναι εκτός πλαισίου.»

Τέλος, υπερασπίστηκε τη λειτουργία του Λογαριασμού Προσαυξήσεων, τονίζοντας πως πρόκειται για ανοιχτή αγορά με προσφορές και όχι για κλειστή διαδικασία, όπως ισχυρίζεται η αντιπολίτευση. «Η Ελλάδα έχει πετύχει σημαντική αποκλιμάκωση του κόστους χάρη στις ΑΠΕ. Το μεγάλο στοίχημα τώρα είναι η σωστή διαχείριση της υπερπαραγωγής και των περικοπών», υπογράμμισε.

«Δεν είναι εύκολο να πεις τι ακριβώς περικόψαμε, ειδικά στην αιολική ενέργεια, λόγω της μεγάλης μεταβλητότητας. Είναι ένα τεχνικό ζήτημα που έχουμε δουλέψει, και το πλαίσιο είναι σχεδόν έτοιμο. Αυτό που θέλουμε να διορθώσουμε δεν είναι οι ίδιες οι περικοπές, αλλά ο τρόπος που μοιράζονται στους παραγωγούς», κατέληξε ο Νίκος Τσάφος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αναθεώρηση Συντάγματος: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τον δικαστικό έλεγχο των κομμάτων
Πολιτική

Αναθεώρηση Συντάγματος: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τον δικαστικό έλεγχο των κομμάτων

Τσουκαλάς: Καμία περίπτωση συμπόρευσης ΠΑΣΟΚ με ΝΔ – Αιχμές για δημοσκοπήσεις, εξωτερική πολιτική και οικονομία
Πολιτική

Τσουκαλάς: Καμία περίπτωση συμπόρευσης ΠΑΣΟΚ με ΝΔ – Αιχμές για δημοσκοπήσεις, εξωτερική πολιτική και οικονομία

ΕΛΑΣ για «έκρηξη» Γεωργιάδη: Ανίερο να κουνούν το δάχτυλο για εντιμότητα αυτοί που είναι μέσα στα σκάνδαλα
Πολιτική

ΕΛΑΣ για «έκρηξη» Γεωργιάδη: Ανίερο να κουνούν το δάχτυλο για εντιμότητα αυτοί που είναι μέσα στα σκάνδαλα

Ο Μαρινάκης συμφωνεί με τον Άδωνι για Τσίπρα αλλά… παίρνει αποστάσεις
Πολιτική

Ο Μαρινάκης συμφωνεί με τον Άδωνι για Τσίπρα αλλά… παίρνει αποστάσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
08/07/2026 - 08:46

Νέα εποχή για το ελληνικό yachting με το e-Ναυλοσύμφωνο

Σχόλια Αγοράς
08/07/2026 - 08:44

Χρηματιστήριο: Οι καταλύτες για να προσεγγίσει έπειτα από 18 χρόνια τις 2600 μονάδες

Πολιτική
08/07/2026 - 08:40

ΚΕΦΙΜ: Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2004 η νομοθετική συναίνεση στη Βουλή

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/07/2026 - 08:31

Metlen και Enerwave «κλείδωσαν» τη χωρητικότητα στο Route 2 - Ο ρόλος της Αμφιτρίτης για την εισαγωγή LNG

Ακίνητα
08/07/2026 - 08:20

Κτηματαγορά: Παράταση για τον ΦΠΑ στα νεόδμητα - Σενάρια για κατάργηση του φόρου υπεραξίας

Ναυτιλία
08/07/2026 - 08:12

Η ακτινογραφία της ναυτιλίας των Ελλήνων, που πλέον ξεπερνά τα 180 δισ. δολάρια

Πολιτική
08/07/2026 - 07:32

Ο Ανδρουλάκης καταθέτει 7 παρεμβάσεις για την αναγέννηση της μικρομεσαίας επιχείρησης

Ειδήσεις
08/07/2026 - 00:56

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν - Άμεση άνοδος 5% για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:45

Γερμανία: Η AfD παραμένει πρώτη δύναμη – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον Μερτς λόγω μεταρρυθμίσεων

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 23:30

Ισχυρές πιέσεις στη Wall Street: Βουτιά στον Nasdaq από το sell-off στα chips

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:20

Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ: «Μπλόκο» των ΗΠΑ στο ιρανικό πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:05

Πανελλαδικές: ΕΔΕ για τις καταγγελίες στη βαθμολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ – «Θα αποδοθούν ευθύνες»

Πολιτική
07/07/2026 - 22:55

Αναθεώρηση Συντάγματος: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τον δικαστικό έλεγχο των κομμάτων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 22:40

Η Δανία απαντά, εκ νέου, στον Τραμπ: «Η Γροιλανδία δεν πωλείται»

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 22:30

Προοδευτική: Πώς τοποθετείται σε δημοσιεύματα για διάθεση κεφαλαίων και για το fund LDA Capital

Magazino
07/07/2026 - 22:30

Σύμπλεγμα της Ηλέκτρας: Τι είναι και πώς επηρεάζει τα κορίτσια

Οικονομία
07/07/2026 - 22:20

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά πλέον η διαχείριση ναυλοσυμφώνων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:59

Κογκρέσο κατά επανένταξης της Τουρκίας στα F-35: «Οι κυρώσεις παραμένουν σε ισχύ»

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:45

ΔΕΔΔΗΕ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες με πρόσχημα δήθεν διαρροή ρεύματος

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:32

Λεπέν μετά την καταδίκη της: Θα είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:30

ΔΟΕ: «Πράσινο φως» για την επιστροφή της Ρωσίας στην «ολυμπιακή οικογένεια»

Υγεία
07/07/2026 - 21:30

Η δύναμη πίσω από τις συνήθειες ή πριν αλλάξεις μια συνήθεια κατάλαβέ την

Πολιτική
07/07/2026 - 20:59

Ο Ερντογάν υποδέχθηκε τον Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Πραγματοποιήθηκε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 20:45

ΝΑΤΟ: Πέντε χώρες – και η Ελλάδα- πιάνουν από φέτος τον στόχο του 3,5% για την άμυνα

Πολιτική
07/07/2026 - 20:30

Μαρινάκης για τρία χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος: Τρία χρόνια δύσκολων στιγμών, αλλά και μιας Ελλάδας που ψήλωσε

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:50

Συναγερμός στο Μανχάταν: Σοβαρή στατική βλάβη σε ουρανοξύστη 38 ορόφων – Στα πρόθυρα κατάρρευσης

Ναυτιλία
07/07/2026 - 19:45

Λιμένας Κέρκυρας: Εγκαινιάστηκε ο νέος επιβατικός σταθμός του λιμένα Γαΐου στους Παξούς

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 19:36

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε κλοιό πιέσεων οι αγορές εν αναμονή της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:25

Εννέα χώρες ιδρύουν την Παγκόσμια Τράπεζα Άμυνας (DSRB): Συμμετέχει η Ελλάδα - Ποια τα οφέλη

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 19:03

Μεγάλο deal για την QnR: Αποκτά το 51% της E-XIM IT και επενδύει δυναμικά στο ServiceNow

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ