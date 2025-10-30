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Κλάδος Εμπορίας Πετρελαιοειδών: Δημιουργία εσόδων €3,85 δισ. για τον κρατικό προϋπολογισμό - Δραματική μείωση καθαρών κερδών
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12:44 - 30 Οκτ 2025

Κλάδος Εμπορίας Πετρελαιοειδών: Δημιουργία εσόδων €3,85 δισ. για τον κρατικό προϋπολογισμό - Δραματική μείωση καθαρών κερδών

Reporter.gr Newsroom
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 Το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών(ΙΟΒΕ)δημοσίευσε την Πέμπτη (30/10) τα: «Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Εμπορίας Πετρελαιοειδών για το έτος 2024».
ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 2024:
· Μικρή αύξηση της Μικτής Κερδοφορίας κατά περίπου €44 εκ. έναντι του προηγούμενου έτους, λόγω της αύξησης του όγκου πωλήσεων κατά περίπου 970.000 χιλ. τόνους, διατηρώντας το μέσο μοναδιαίο μικτό περιθώριο στα ίδια επίπεδα (περίπου 37 €/ΜΤ).
· Μείωση της Λειτουργικής Κερδοφορίας (Κέρδη προ Τόκων & Φόρων) κατά 5,2% (€95 εκ. έναντι €100 εκ. το 2023) λόγω της αύξησης των Λειτουργικών Εξόδων και της μείωσης των Άλλων Εσόδων Εκμετάλλευσης. Σημειώνεται ότι η Λειτουργική Κερδοφορία προέρχεται στο σύνολό της από τα Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης, ενώ η κερδοφορία της κύριας δραστηριότητας μόλις καλύπτει τα έξοδα Λειτουργίας.
· Δραματική μείωση των καθαρών κερδών μετά από φόρους κατά 50,5% (€11,9 εκ. έναντι €24 εκ. το 2023), με οριακά θετικό περιθώριο καθαρού κέρδους, μόλις 0,08% επί της Αξίας Πωλήσεων. Ιδιαίτερα αρνητική επίπτωση είχε η διατήρηση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους επί 4 χρόνια, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η μεγάλη αύξηση των λειτουργικών δαπανών των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών κατά τη διάρκεια της τετραετίας.
· Η «απομόνωση» των δραστηριοτήτων της εμπορίας αεροπορικών καυσίμων και του διεθνούς εμπορίου, μετατρέπει τα καθαρά κέρδη της εμπορίας στην εσωτερική αγορά σε ζημιές ύψους €45 εκατ., αναδεικνύοντας την καθοριστική τους επίδραση στη διαμόρφωση των συνολικών οικονομικών αποτελεσμάτων του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών.
· Δημιουργία εσόδων για τον κρατικό προϋπολογισμό από φόρους και άλλες εισφορές ύψους €3,85 δισ., καθώς και καταβολή πληρωμών προς το χρηματοπιστωτικό σύστημα ύψους €75 εκ.
· Παρά τη μείωση της κερδοφορίας, οι επενδύσεις των εταιριών παρέμειναν σταθερές σε σχέση με το 2023 (€90 εκ.), αναβαθμίζοντας την εικόνα του δικτύου τους και προσθέτοντας νέες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών, ενώ το δίκτυο πρατηρίων συνεχίζει την πτωτική πορεία των προηγούμενων ετών.
ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ:
· Το υψηλό κόστος χρηματοδότησης επηρεάζει έντονα τις εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών εξαιτίας των υψηλών αναγκών σε κεφάλαια κίνησης, συμπεριλαμβανομένης της προπληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ.
· Σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, προβλέπεται μείωση της κατανάλωσης πετρελαιοειδών 21,6% έως το 2030 και ακόμη εντονότερη την περίοδο 2031-2050, δημιουργώντας πρόσθετες πιέσεις στον Κλάδο.
· Στον τομέα των Μεταφορών, η μείωση της κατανάλωσης πετρελαιοειδών θα βασιστεί μεσοπρόθεσμα στην υποκατάσταση με ηλεκτρική ενέργεια.
· Οι εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών έχουν αναλάβει περίπου το 56% του συνόλου της υποχρέωσης βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης, απαιτώντας σημαντικές επενδύσεις
· Η εφαρμογή του νέου ETS2 από το 2027, με στόχο τη μείωση εκπομπών κατά 42% έως το 2030 συγκριτικά με του 2005, θα αυξήσει σημαντικά τις τιμές των προϊόντων για τον καταναλωτή (εκτιμάται κατά περίπου 15 λεπτά/λίτρο) και θα περιορίσει τη ζήτηση πετρελαιοειδών.
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