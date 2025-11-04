ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τι προβλέπει η ΚΥΑ για το επίδομα θέρμανσης – Οι ημερομηνίες αιτήσεων και πληρωμών
Οικονομία
08:21 - 04 Νοε 2025

Τι προβλέπει η ΚΥΑ για το επίδομα θέρμανσης – Οι ημερομηνίες αιτήσεων και πληρωμών

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με πανομοιότυπο πλαίσιο με πέρυσι, χωρίς, δηλαδή, μεταβολές στα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, αλλά και στα ποσά επιδότησης, θα δοθεί και φέτος το επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2025-2026, σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.

Με τη δημοσίευση ανοίγει ο δρόμος για την ενεργοποίηση της σχετικής πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, τις επόμενες μέρες, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025.

Υπενθυμίζεται, ότι το επίδομα θα χορηγηθεί σε νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα (πέλετ), τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια για τη θέρμανσή τους. Ειδικοί περιορισμοί ισχύουν για τα καυσόξυλα και τη βιομάζα, καθώς επιδότηση δικαιούνται μόνο οι κάτοικοι οικισμών έως 10.000 και 25.000 κατοίκους αντίστοιχα, με κλιματικό συντελεστή 0,8 και άνω.

Το ύψος της ενίσχυσης κυμαίνεται από 100 έως 1.200 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή, το είδος του καυσίμου και τον αριθμό των παιδιών, ενώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες προβλέπεται προσαύξηση 25% έως και 50%.

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Με βάση την απόφαση για τα εισοδηματικά κριτήρια των δικαιούχων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται έως 16.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και 24.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Για μονογονεϊκή οικογένεια το εισόδημα ανέρχεται έως 29.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα εκείνο, το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος του ν. 4172/2013.

Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των τέκνων, καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2024.

Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων, κατά τον ν. 4172/2013 τέκνων, δεν υπερβαίνουν το ποσό των 80.000 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το κριτήριο της ακίνητης περιουσίας, η συνολική της αξία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των 260.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Σε κάθε περίπτωση το ποσό προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Εξαιρέσεις

Από τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως εξαρτώμενα μέλη του υπόχρεου, τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται, τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν περισσότερα από δύο ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα ή ποσοστά συνιδιοκτησίας, επί .Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία αθροιζόμενα αντιστοιχούν σε περισσότερα από δύο αυτοκίνητα συμπεριλαμβανομένων των ευρισκόμενων σε καθεστώς εθελούσιας ακινησίας. Δεν συνυπολογίζονται Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα ευρισκόμενα σε αναγκαστική ακινησία, η οποία αναφέρεται σε περιπτώσεις καταστροφής ή κλοπής. Επιπλέον επίδομα θέρμανσης δεν δικαιούνται τα φυσικά πρόσωπα για την επαγγελματική τους στέγη, τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε είδους νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα ή νομικές οντότητες, οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, καθώς και ο/η σύζυγος αυτών ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης με αυτούς.

Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα που αιτούνται επίδομα για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιρούνται της χορήγησης:

α) Όσοι δεν έχουν ενεργή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και

β) οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων των δικαιούχων της παρούσας απόφασης.

Χρονοδιάγραμμα αιτήσεων

Όπως αναφέρθηκε, η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025.

Οι παλαιοί δικαιούχοι, που είχαν λάβει επίδομα και την περσινή περίοδο, θα λάβουν προκαταβολή ίση με το 60% του ποσού που τους είχε καταβληθεί, ενώ οι νέοι δικαιούχοι θα λάβουν προκαταβολή 50% του ποσού που προκύπτει βάσει του κλιματικού συντελεστή και του είδους καυσίμου.

Η προκαταβολή αναμένεται να πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων έως τα μέσα Δεκεμβρίου 2025, ενώ οι επόμενες δόσεις θα καταβληθούν έως τον Απρίλιο του 2026, ανάλογα με τα παραστατικά αγορών που θα δηλωθούν στην πλατφόρμα.

Η περίοδος κατανάλωσης για την οποία επιδοτείται το κόστος θέρμανσης ορίζεται από 1η Οκτωβρίου 2025 έως και 31 Μαρτίου 2026, ενώ ειδικά για τα καυσόξυλα και τα πέλετ οι αγορές μπορούν να έχουν πραγματοποιηθεί από 1η Ιουνίου 2025.

Το ελάχιστο ποσό επιδόματος ανέρχεται σε 100 ευρώ και το ανώτατο σε 1.200 ευρώ, ανάλογα με το είδος του καυσίμου και τον κλιματικό συντελεστή της περιοχής.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/11/2025 - 12:59
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λήγει η προθεσμία για τον Προσωπικό Αριθμό – Τα βήματα για την έκδοσή του
Ειδήσεις

Λήγει η προθεσμία για τον Προσωπικό Αριθμό – Τα βήματα για την έκδοσή του

Η Ευρώπη κόβει τον «ομφάλιο λώρο» με τη ρωσική ενέργεια – Πώς προχωρά η στρατηγική απεξάρτησης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η Ευρώπη κόβει τον «ομφάλιο λώρο» με τη ρωσική ενέργεια – Πώς προχωρά η στρατηγική απεξάρτησης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΑΔΕ: Αυτόματη επιβολή προστίμων με την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης
Φορολογία

ΑΑΔΕ: Αυτόματη επιβολή προστίμων με την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες
Φορολογία

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής
Ειδήσεις

Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής

Ο «χάρτης» πληρωμών από e - ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από τις 18 έως τις 22 Μαΐου
Εργασιακά

Ο «χάρτης» πληρωμών από e - ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από τις 18 έως τις 22 Μαΐου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
19/05/2026 - 10:37

Πολιτική κόντρα για «το πρώτο τηλεφώνημα»: Τι απάντησε ο Γεραπετρίτης στον Βενιζέλο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
19/05/2026 - 10:37

Eurobank: Έκδοση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €700 εκατ.

Ανεμοδείκτης
19/05/2026 - 10:25

Η συζήτηση για το πρωθυπουργικό τηλέφωνο και η βεβαιότητα του Μητσοτάκη για μία επικείμενη κρίση

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
19/05/2026 - 10:19

Οι επτά προτεραιότητες του ΣΕΤΕ για τον νέο κύκλο του ελληνικού τουρισμού

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 10:15

Η Imou επενδύει στην ελληνική αγορά με αιχμή τις smart λύσεις ασφάλειας και το IoT

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
19/05/2026 - 10:13

CrediaBank Prime Savings: Λογαριασμός Ταμιευτηρίου έως 1,15% επιτόκιο

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 10:05

Trastor: Νέες επενδύσεις – Στο «στόχαστρο» γραφεία, logistics και data centers

Ανεμοδείκτης
19/05/2026 - 10:05

Το επιτελικό κράτος «χάνει» τον Άκη Σκέρτσο

Σχόλια Αγοράς
19/05/2026 - 09:59

Αγορές: Τα... στοιχήματα για την ΑΜΚ της ΔΕΗ - Σημείο προβληματισμού οι υψηλότερες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 09:58

Bally's Intralot: Στα €268,1 εκατ. τα έσοδα του Ομίλου το Α' τρίμηνο

Πολιτική
19/05/2026 - 09:54

Χριστοδουλάκης: «Η πράσινη μετάβαση δεν είναι ουδέτερη» – Οι τέσσερις άξονες του ΠΑΣΟΚ

Αναλύσεις
19/05/2026 - 09:47

ΧΑ: Πλησιέστερη αντίσταση οι 2250 μονάδες 

ΜΕΤΑΛΛΑ
19/05/2026 - 09:39

Η Ελληνικός Χρυσός φιλοξένησε το PRO-SLO PhD School 2026 συμβάλλοντας στην ενεργό διασύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και Βιομηχανίας

Magazino
19/05/2026 - 09:30

Ποιοι είναι οι νικητές των φετινών βραβείων Μερκούρη και Χορν

Ειδήσεις
19/05/2026 - 09:15

ifo: Οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία ανησυχούν έντονα για το οικονομικό τους μέλλον

Φορολογία
19/05/2026 - 09:04

ΑΑΔΕ: Αυτόματη επιβολή προστίμων με την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
19/05/2026 - 09:00

Domes Resorts: Η Κρήτη και η έμφαση στην εξωστρέφεια – Το δυναμικό μοντέλο στην πολυτελή φιλοξενία

Ειδήσεις
19/05/2026 - 08:44

Ευρώπη – ΗΠΑ: Μια εμπορική συμφωνία γεμάτη αμοιβαία δυσπιστία

Πολιτική
19/05/2026 - 08:33

ΗΠΑ: «Πράσινο φως» από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο αμυντικής συνεργασίας με την Ελλάδα

Αναλύσεις
19/05/2026 - 08:12

Υπερκάλυψη-ρεκόρ για την ΑΜΚ της ΔΕΗ – Στα €12 δισ. η ζήτηση για το σχέδιο ανάπτυξης έως το 2030

Ειδήσεις
19/05/2026 - 08:03

Μετά τον Τραμπ, ο Πούτιν στην Κίνα: Το νέο τρίγωνο ισχύος

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 07:58

SpaceX: Eισιτήριο για τον Άρη μέσω... χρηματιστηρίου – Το στοίχημα του $1 τρισ.

Ειδήσεις
19/05/2026 - 07:45

Γιατί μοιάζει η Βρετανία με ακυβέρνητο καράβι

Magazino
19/05/2026 - 07:43

7 πράγματα για το σεξ στην εμμηνόπαυση που πρέπει να γνωρίζουμε όλες

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
19/05/2026 - 07:24

Volkswagen Caravelle: έτοιμο για κάθε αποστολή, άμεσα διαθέσιμο με ειδικό πρόγραμμα απόκτησης

Magazino
19/05/2026 - 07:18

1 στους 3 Έλληνες έχει υπέρταση και συχνά δεν το γνωρίζει

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:59

Γουόρς: Την Παρασκευή 22/5 η ορκωμοσία του νέου επικεφαλής της Fed στον Λευκό Οίκο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:21

Frontex: Πτώση 40% στις παράτυπες μεταναστευτικές διελεύσεις στα σύνορα της ΕΕ το 2026

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 23:19

Wall Street: Πτώση Nasdaq με «βαρίδι» τη Micron και φόντο τη γεωπολιτική ένταση

Πολιτική
18/05/2026 - 23:15

Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για ταχύτερη εκδίκαση ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ