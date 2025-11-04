Τι προβλέπει η ΚΥΑ για το επίδομα θέρμανσης – Οι ημερομηνίες αιτήσεων και πληρωμών

Με πανομοιότυπο πλαίσιο με πέρυσι, χωρίς, δηλαδή, μεταβολές στα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, αλλά και στα ποσά επιδότησης, θα δοθεί και φέτος το επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2025-2026, σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.

Με τη δημοσίευση ανοίγει ο δρόμος για την ενεργοποίηση της σχετικής πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, τις επόμενες μέρες, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025.

Υπενθυμίζεται, ότι το επίδομα θα χορηγηθεί σε νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα (πέλετ), τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια για τη θέρμανσή τους. Ειδικοί περιορισμοί ισχύουν για τα καυσόξυλα και τη βιομάζα, καθώς επιδότηση δικαιούνται μόνο οι κάτοικοι οικισμών έως 10.000 και 25.000 κατοίκους αντίστοιχα, με κλιματικό συντελεστή 0,8 και άνω.

Το ύψος της ενίσχυσης κυμαίνεται από 100 έως 1.200 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή, το είδος του καυσίμου και τον αριθμό των παιδιών, ενώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες προβλέπεται προσαύξηση 25% έως και 50%.

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Με βάση την απόφαση για τα εισοδηματικά κριτήρια των δικαιούχων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται έως 16.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και 24.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Για μονογονεϊκή οικογένεια το εισόδημα ανέρχεται έως 29.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα εκείνο, το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος του ν. 4172/2013.

Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των τέκνων, καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2024.

Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων, κατά τον ν. 4172/2013 τέκνων, δεν υπερβαίνουν το ποσό των 80.000 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το κριτήριο της ακίνητης περιουσίας, η συνολική της αξία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των 260.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Σε κάθε περίπτωση το ποσό προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Εξαιρέσεις

Από τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως εξαρτώμενα μέλη του υπόχρεου, τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται, τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν περισσότερα από δύο ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα ή ποσοστά συνιδιοκτησίας, επί .Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία αθροιζόμενα αντιστοιχούν σε περισσότερα από δύο αυτοκίνητα συμπεριλαμβανομένων των ευρισκόμενων σε καθεστώς εθελούσιας ακινησίας. Δεν συνυπολογίζονται Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα ευρισκόμενα σε αναγκαστική ακινησία, η οποία αναφέρεται σε περιπτώσεις καταστροφής ή κλοπής. Επιπλέον επίδομα θέρμανσης δεν δικαιούνται τα φυσικά πρόσωπα για την επαγγελματική τους στέγη, τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε είδους νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα ή νομικές οντότητες, οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, καθώς και ο/η σύζυγος αυτών ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης με αυτούς.

Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα που αιτούνται επίδομα για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιρούνται της χορήγησης:

α) Όσοι δεν έχουν ενεργή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και

β) οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων των δικαιούχων της παρούσας απόφασης.

Χρονοδιάγραμμα αιτήσεων

Όπως αναφέρθηκε, η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025.

Οι παλαιοί δικαιούχοι, που είχαν λάβει επίδομα και την περσινή περίοδο, θα λάβουν προκαταβολή ίση με το 60% του ποσού που τους είχε καταβληθεί, ενώ οι νέοι δικαιούχοι θα λάβουν προκαταβολή 50% του ποσού που προκύπτει βάσει του κλιματικού συντελεστή και του είδους καυσίμου.

Η προκαταβολή αναμένεται να πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων έως τα μέσα Δεκεμβρίου 2025, ενώ οι επόμενες δόσεις θα καταβληθούν έως τον Απρίλιο του 2026, ανάλογα με τα παραστατικά αγορών που θα δηλωθούν στην πλατφόρμα.

Η περίοδος κατανάλωσης για την οποία επιδοτείται το κόστος θέρμανσης ορίζεται από 1η Οκτωβρίου 2025 έως και 31 Μαρτίου 2026, ενώ ειδικά για τα καυσόξυλα και τα πέλετ οι αγορές μπορούν να έχουν πραγματοποιηθεί από 1η Ιουνίου 2025.

Το ελάχιστο ποσό επιδόματος ανέρχεται σε 100 ευρώ και το ανώτατο σε 1.200 ευρώ, ανάλογα με το είδος του καυσίμου και τον κλιματικό συντελεστή της περιοχής.