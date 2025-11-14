Όμιλος ΔΕΗ: 130 MW φωτοβολταϊκών προστίθενται στο εν λειτουργία χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ στη Ρουμανία
15:35 - 14 Νοε 2025

Όμιλος ΔΕΗ: 130 MW φωτοβολταϊκών προστίθενται στο εν λειτουργία χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ στη Ρουμανία

Προσηλωμένος στο όραμα για την περαιτέρω ενίσχυση του πρωταγωνιστικού του ρόλου στην ενεργειακή μετάβαση που συντελείται στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο Όμιλος ΔΕΗ ενισχύει το πράσινο χαρτοφυλάκιο του στη Ρουμανία με ένα επιπλέον φωτοβολταϊκό έργο 130 MW στην περιοχή Călugăreni, 40 χλμ νότια του Βουκουρεστίου, το οποίο πρόσφατα συνδέθηκε στο δίκτυο.

Για την κατασκευή του νέου φωτοβολταϊκού σταθμού χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 227.240 φωτοβολταϊκά πλαίσια διπλής όψης. Η εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή ενέργειας του σταθμού αναμένεται να ξεπεράσει τις 193 GWh, ποσότητα ικανή να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες σχεδόν 48.500 νοικοκυριών. Με τη λειτουργία του έργου θα αποτρέπεται η εκπομπή περίπου 116.000 τόνων CO2.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΑΠΕ Ομίλου ΔΕΗ, κ. Κωνσταντίνος Μαύρος, δήλωσε: «Παραμένουμε πιστοί στη στρατηγική του Ομίλου να είμαστε κυρίαρχος ενεργειακός πυλώνας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο νέος φωτοβολταϊκός σταθμός στη Ρουμανία έρχεται για να επιβεβαιώσει την κυρίαρχη θέση μας στην αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Ρουμανίας. Ενισχύουμε συνεχώς το πράσινο χαρτοφυλάκιό μας, με γεωγραφική και τεχνολογική διασπορά, για να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη από την πράσινη μετάβαση και τη διασυνδεδεμένη αγορά ενέργειας».

Ο νέος φωτοβολταϊκός σταθμός αποτελεί μέρος συμφωνίας του Ομίλου ΔΕΗ με την Metlen Energy & Metals για έργα ΑΠΕ. Συνολικά, 460 MW φωτοβολταικών πάρκων, μέρος συμφωνίας με την Metlen Energy & Metals, αναμένεται να έχουν κατασκευαστεί έως το τέλος του έτους.

Ο Όμιλος ΔΕΗ επεκτείνει την παρουσία του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Ο Όμιλος ΔΕΗ προχωρά δυναμικά με την ανάπτυξη νέων έργων ΑΠΕ, καθώς νέα αιολικά και φωτοβολταϊκά προστίθενται συνεχώς στα υφιστάμενα έργα της εταιρείας. Με την προσθήκη του νέου ΦΒ Σταθμού η εγκατεστημένη ισχύς θα ξεπεράσει τα 6,5 GW. Από αυτά, περίπου 1,5 GW βρίσκονται στη Ρουμανία.

Σύμφωνα με το τριετές στρατηγικό σχέδιο, μέχρι και το 2027 ο Όμιλος ΔΕΗ θα αναπτύξει επιπλέον έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ να ανέλθει σε 11,8 GW το 2027. Ήδη, σήμερα, πάνω από το 60% των ΑΠΕ που θα προστεθούν είναι σε φάση κατασκευής ή έτοιμα προς κατασκευή.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/11/2025 - 16:08
