Χρυσοχοΐδης: Μία στις τρεις γυναίκες που κάνει καταγγελία, βάζει στο κινητό της το Panic Button

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μίλησε το πρωί της Τρίτης (25/11) για την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών και παρέθεσε στοιχεία για το θέμα που μαστίζει την ελληνική κοινωνία, τον τελευταίο καιρό.

"Τραγικό. Είναι ένα πανάρχαιο θέμα. Αυτές οι συμπεριφορές διακρίνουν το ανθρώπινο γένος από όλες τις κοινωνίες, όλες τις χώρες,όλες τις τάξεις, διαχέεται παντού. Αυτό που με ενθαρρύνει είναι ότι αυξάνονται οι καταγγελίες, μιλούν οι γυναίκες, τώρα πια αυτό το θέμα έχει βγει στον αφρό, δεν είναι πια βυθισμένο".

Μέσα από τα στοιχεία που παρέθεσε ο Υπουργός, 1/3 γυναίκες που πάει για καταγγελία, βάζει στο κινητό της το panic button: "Έχουμε, πλέον, 5.000 το χρόνο panic buttons ετησίως, σε όλη τη χώρα και το δικαιούνται όλοι".

Για τις καταγγελίες που έχουν γίνει στην αστυνομία, τόνισε:

"Το 2024, η αστυνομία συνέτεξε 18.500 δικογραφίες και συνελαβε 11.400 κατηορούμενους. Φέτος στο 10μηνο έχουμε 19.500 δικογραφίες και έχουμε συλλήψεις 12.150".

Ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανέφερε πως υπάρχει αύξηση καταγγελιών, άρα αύξηση συλλήψεων: "Πολλοί από αυτούς είναι προφυλακισμένοι. Αυξήθηκαν οι προφυλακίσεις, μεγάλωσε το αυτόφωρο, αποφασίζονται σημαντικά μέτρα, όπως ότι δε θα πλησιάζουν τις συζύγους και τα παιδιά τους".

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Ο υπουργός ανέφερε ακόμα:

"Θέλω να σας καταθέσω μια μαρτυρία. Επειδή έχω μια εμπειρία στον χώρο της ασφάλειας. Κι επειδή, όταν θέλω να λύσω ένα ζήτημα, πάω εγώ ο ίδιος εκεί που είναι η πηγή του προβλήματος... Πήγα σε αστυνομικά τμήματα και συνάντησα γυναίκες χτυπημένες, κακοποιημένες, γυναίκες που έκλαιγαν, που ντρέπονταν να σε κοιτάξουν τα μάτια, πολλές φορές είχαν και παιδιά μαζί τους στα διπλανά γραφεία. Το έζησα αυτό και έδωσα μια υπόσχεση: Σε αυτό το θέμα πρέπει να πάω από πάνω, να είμαι εκεί".

Ο Υπουργός τόνισε ότι στο panic button έχει γίνει 12% αύξηση χρήσης φέτος, ενώ στο 100 πέρσι έγιναν 27.000 κλήσεις, ενώ φέτος 30.500.