Goldman Sachs: Ανεβάζει τον πήχη για τη ΔΕΗ – Στα €20,5 η τιμή-στόχος με σύσταση «Buy»

Μετά το Capital Markets Day στο Λονδίνο, η Goldman Sachs ανεβάζει τον πήχη για τη μετοχή της ΔΕΗ, ότι το νέο στρατηγικό πλάνο του ομίλου για την περίοδο 2026–2028 δημιουργεί έναν από τους ισχυρότερους ρυθμούς κερδοφορίας στον ευρωπαϊκό κλάδο ενέργειας.

Στην τελευταία της έκθεση, η επενδυτική τράπεζα αυξάνει την τιμή-στόχο της μετοχής της ΔΕΗ στα €20,5 (από €18) και διατηρεί σύσταση «Buy», αποτιμώντας ως καταλύτες το ισχυρό πρόγραμμα επενδύσεων, τη στροφή στη FlexGen και τη σημαντική ευελιξία στη διάθεση κεφαλαίων.

Σε συνέχεια της παρουσίασης του επικαιροποιημένου business plan της ΔΕΗ, η Goldman Sachs σημειώνει ότι το νέο πρόγραμμα προβλέπει €10 δισ. οργανικών επενδύσεων, με το 85% να κατευθύνεται σε ΑΠΕ, δίκτυα και FlexGen (μονάδες φυσικού αερίου, μπαταρίες, υδροηλεκτρικά).

Η δεσμευμένη επενδυτική δαπάνη αφορά μόλις το 50% του συνόλου, με το υπόλοιπα €5 δισ. να χαρακτηρίζονται ως διαθέσιμα προς ανακατανομή ανάλογα με τις συνθήκες. Η τράπεζα τονίζει ότι αυτή η δομή του capex λειτουργεί ως "δίχτυ ασφαλείας" για την εταιρεία, καθώς μπορεί να μετακινηθεί προς buyback εάν δεν υπάρχουν ελκυστικές ευκαιρίες ή εάν καταγραφεί υποχώρηση των τιμών ενέργειας.

Οι επενδύσεις στη FlexGen διπλασιάζονται

Σημαντική αναφορά στο report γίνεται σχετικά με την έντονη αλλαγή έμφασης στη FlexGen, όπου η ΔΕΗ αυξάνει το μερίδιο επενδύσεων στο 20% (από 10% στο προηγούμενο πλάνο). Η εταιρεία σκοπεύει να επενδύσει €1,9 δισ. σε μπαταρίες, νέες μονάδες φυσικού αερίου και υδροηλεκτρικά, με στόχο να καλύψει τις ανάγκες ευελιξίας που θα ανακύψουν από την αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ.

Η Goldman Sachs επισημαίνει ότι μέχρι το 2028 η εγκατεστημένη ισχύς της ΔΕΗ θα αυξηθεί από τα 11,6 GW σε ~17 GW, με καθαρή ενίσχυση σε ΑΠΕ, υδροηλεκτρικά και αποθήκευση, ενώ θα συνεχιστεί η απόσυρση λιγνιτικών και πετρελαϊκών μονάδων.

Σύμφωνα με τη Goldman Sachs, η ΔΕΗ βρίσκεται στην κορυφή μεταξύ των ευρωπαϊκών integrated utilities ως προς τον ρυθμό ανάπτυξης κερδοφορίας. Με βάση τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις:

Η EPS της ΔΕΗ αναμένεται να αυξάνεται με CAGR >15% την περίοδο 2025–2028,

Η κερδοφορία EBITDA εμφανίζει επίσης διψήφιο ρυθμό αύξησης (+10% CAGR),

Η νέα εκτίμηση για EPS 2028 διαμορφώνεται στα €2,11, με την εταιρεία να διαπραγματεύεται σε ~8x P/E, σημαντικά χαμηλότερα από τον μέσο όρο του κλάδου (~13,5x).

Η τράπεζα υπογραμμίζει ότι καμία άλλη μεγάλη ευρωπαϊκή εταιρεία κοινής ωφέλειας δεν εμφανίζει αντίστοιχο ρυθμό αύξησης κερδών, κάτι που καθιστά τη ΔΕΗ "top growth story" στον κλάδο.

Ισχυρό upside 20%

Η Goldman Sachs αναβαθμίζει σημαντικά τις προβλέψεις της:

EPS +18% κατά μέσο όρο για την περίοδο 2025–2028,

EBITDA +2,5% σε κάθε χρονιά,

Αύξηση εκτίμησης μερίσματος για το 2028 στα €1,20 (από €1).

Το περιθώριο ανόδου υπολογίζεται σε +20,6% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Παρά τις σημαντικές επενδύσεις, η Goldman Sachs θεωρεί ότι η επιθετική στρατηγική capex είναι κλειδί για τη μελλοντική θέση της ΔΕΗ στην αγορά και θα αποδώσει άμεσα από το 2027–2028. Η εταιρεία εμφανίζεται αρνητική σε ελεύθερες ταμειακές ροές, αλλά αυτό αποδίδεται αποκλειστικά στο πρόγραμμα ανάπτυξης.

Παράλληλα, η μόχλευση αναμένεται να κινηθεί έως το 3,6x το 2028, ελαφρώς υψηλότερα από τον στόχο <3,5x, αλλά η τράπεζα σημειώνει ότι με υψηλότερες τιμές ενέργειας (όπως υποθέτει η εταιρεία), το leverage θα διαμορφωθεί χαμηλότερα.

Κίνδυνοι

Η Goldman Sachs επισημαίνει ως βασικούς κινδύνους:

-πιθανή πτώση τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και CO₂,

-καθυστερήσεις στην ανάπτυξη ΑΠΕ και μπαταριών,

-χαμηλότερες αποδόσεις νέων έργων λόγω ανταγωνισμού,

-τυχόν καθυστερήσεις στο πλήρες λιγνιτικό phase-out έως το 2026,

-ρυθμιστικές παρεμβάσεις στην ελληνική αγορά.

Η ΔΕΗ το 2026–2028 αλλάζει επίπεδο

Το μήνυμα της Goldman Sachs είναι καθαρό: η ΔΕΗ μετασχηματίζεται σε μια από τις πιο δυναμικές εταιρείες ενέργειας στην Ευρώπη, με συνδυασμό υψηλής ανάπτυξης, ισχυρού επενδυτικού pipeline, διαφοροποίησης παραγωγής και σημαντικής ευελιξίας στη διαχείριση κεφαλαίου.