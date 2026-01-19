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Οι δημοφιλέστεροι νησιωτικοί προορισμοί για Έλληνες και ξένους το 2025
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11:15 - 19 Ιαν 2026

Οι δημοφιλέστεροι νησιωτικοί προορισμοί για Έλληνες και ξένους το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Το 2025 αποδείχθηκε μια χρονιά με αλλαγές και μετατοπίσεις στις ταξιδιωτικές επιλογές, τόσο για τους Έλληνες όσο και για τους επισκέπτες από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας ακτοπλοϊκών εισιτηρίων Ferryhopper, οι 10 δημοφιλέστεροι προορισμοί για τους Έλληνες ταξιδιώτες το 2025 ήταν:

  1. Αίγινα
  2. Τήνος
  3. Σύρος
  4. Πάρος
  5. Κρήτη
  6. Κύθνος
  7. Νάξος
  8. Κέα
  9. Άνδρος
  10. Κέρκυρα

Η Αίγινα αποτέλεσε τη μεγάλη έκπληξη της χρονιάς και βρέθηκε στην κορυφή, από την έβδομη θέση το 2024. Η κοντινή απόσταση από την Αθήνα, τα συχνά δρομολόγια και τα πιο οικονομικά ακτοπλοϊκά την καθιστούν ιδανική επιλογή για σύντομες αποδράσεις.

Συνολικά, τα νησιά του Αργοσαρωνικού και των Κυκλάδων διατήρησαν σταθερά υψηλές επιδόσεις, ενώ τη δεκάδα συμπληρώνουν μεγαλύτερα νησιά, όπως η Κρήτη και η Κέρκυρα, που παραμένουν κλασικές επιλογές για πολυήμερες διακοπές.

Αντίστοιχα, οι 10 πιο δημοφιλείς προορισμοί στην Ελλάδα για ξένους ταξιδιώτες το 2025 ήταν:

  1. Πάρος
  2. Νάξος
  3. Μύκονος
  4. Σαντορίνη
  5. Αίγινα
  6. Μήλος
  7. Ύδρα
  8. Κέρκυρα
  9. Ίος
  10. Κρήτη

Τα νησιά των Κυκλάδων κέντρισαν για άλλη μια χρονιά το ενδιαφέρον των ξένων ταξιδιωτών, με τη δεκάδα να συμπληρώνουν κλασικοί προορισμοί στον Αργοσαρωνικό, η Κρήτη και η Κέρκυρα.

Η περίπτωση της Σαντορίνης

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία των δεδομένων του Ferryhopper για το 2025 ήταν η πτώση στις κρατήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων προς τη Σαντορίνη.

Το νησί, που επί σειρά ετών βρισκόταν σταθερά στην κορυφή των διεθνών επιλογών, παρουσίασε μειωμένη ζήτηση, κυρίως από αγορές του εξωτερικού. Παράγοντες όπως η συζήτηση γύρω από τον υπερτουρισμό, η αυξημένη τιμολόγηση αλλά και οι ανησυχίες που εκφράστηκαν στις αρχές του έτους επηρέασαν τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εξέλιξη αυτή δεν οδήγησε σε συνολική κάμψη του ενδιαφέροντος για τις Κυκλάδες, αλλά σε μετατόπιση του ενδιαφέροντος προς προορισμούς όπως η Πάρος, η Νάξος και η Μύκονος, καθώς και νησιά του Αργοσαρωνικού, όπως η Αίγινα και Ύδρα.

Πώς αλλάζουν οι προτιμήσεις από γενιά σε γενιά

Η Αίγινα, η Πάρος και η Νάξος ήταν τα πιο δημοφιλή νησιά για το 2025, ωστόσο κάθε ηλικιακή ομάδα είχε διαφοροποιήσεις. Η Gen Z (18-24) προτίμησε επίσης νησιά με εύκολη πρόσβαση στην Αθήνα και νυχτερινή ζωή, όπως η Μύκονος, το Αγκίστρι και η Ίος, ενώ οι Millennials (25-44) ταξίδεψαν επίσης σε πιο κλασικές επιλογές των Κυκλάδων, όπως η Τήνος, η Σαντορίνη και η Σύρος.

Οι Gen X (45-54) και οι ταξιδιώτες 65+ από την πλευρά τους είχαν μεγαλύτερη ποικιλία στους προορισμούς τους, με την Άνδρο, την Κέα, την Ύδρα και την Κέρκυρα να βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις τους.

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Τελευταία τροποποίηση στις 19/01/2026 - 11:24
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