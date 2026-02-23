Στην Ουάσιγκτον ο Παπασταύρου – Επί τάπητος ο Κάθετος Διάδρομος
Πολιτική
11:27 - 23 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, μεβάση σχετική ανακοίνωσ, μεταβαίνει στην Ουάσιγκτον, προκειμένου να συμμετάσχει σε σειρά υψηλού επιπέδου συναντήσεων που ενισχύουν τη στρατηγική ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ, εδραιώνουν τον ρόλο της χώρας μας στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική και συμβάλλουν στην ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται στη συνέχεια των ενεργειακών συμφωνιών που υπεγράφησαν στο πλαίσιο της Διατλαντικής Διάσκεψης για την Ενέργεια (P-TEC) και αποσκοπεί στην περαιτέρω εμβάθυνση της διατλαντικής συνεργασίας στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG, καθώς και στην ενίσχυση των υποδομών που θα επιτρέψουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, ο κ. Παπασταύρου θα συμμετάσχει ως ομιλητής στην εκδήλωση «10 years of US-EU LNG Cooperation» που διοργανώνουν οι οργανισμοί LNG Allies & the USLNG Association, με τη συμμετοχή Ευρωπαίων ομολόγων του και της Πρέσβειρας της ΕΕ στις ΗΠΑ, κ. Jovita Neliupsiene.

Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα συμμετάσχει στην Υπουργική Σύνοδο που διοργανώνουν ο Λευκός Οίκοςκαι το Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίαςτων ΗΠΑ με θέμα «Transatlantic Gas SecuritySummit» και το οποίο πραγματοποιείται στο Donald J. Trump Institute of Peace. Στη Σύνοδο θα εκπροσωπηθούν 12 ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον, θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της ΕΕ, καθώς και μεγάλες ενεργειακές εταιρείες των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Στο πλαίσιο των εργασιών, θα πραγματοποιηθεί και ξεχωριστή Υπουργική Συνάντηση των χωρών του Κάθετου Διαδρόμου.

Την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, ο κ. Παπασταύρου θα έχει επίσημη διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών και Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, κ. Doug Burgum,καθώς και με τον Υπουργό Ενέργειας και Αντιπρόεδρο του του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright. Παράλληλα, θα πραγματοποιήσει επαφές με μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου και της Γερουσίας των ΗΠΑ.

Όπως σημειώνει η ανακοίνωση του ΥΠΕΝ :

«Η ενεργός συμμετοχή της Ελλάδας στη Σύνοδο επιβεβαιώνει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας ως αξιόπιστου εταίρου και κρίσιμου ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σε μια συγκυρία όπου η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί θεμέλιο της γεωπολιτικής σταθερότητας και της οικονομικής ανθεκτικότητας της Ευρώπη»

