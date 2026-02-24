ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
METLEN: Αναλαμβάνει νέο υβριδικό έργο 198 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20:22 - 24 Φεβ 2026

METLEN: Αναλαμβάνει νέο υβριδικό έργο 198 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η METLEN αναλαμβάνει νέο έργο στο Ηνωμένο Βασίλιο και συνεχίζει, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, "να υποστηρίζει την ενεργειακή μετάβαση του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω της υλοποίησης ολοκληρωμένων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που συνδυάζουν καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αποθήκευση με μπαταρίες και διασύνδεση με το δίκτυο.

Το υβριδικό έργο Bumble Bee, που κατασκευάζει η METLEN για τις Cero Generation και Enso Energy, αποτυπώνει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Εταιρείας στη στήριξη ενός ανθεκτικού, χαμηλών εκπομπών και ασφαλούς ενεργειακού συστήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το έργο, που βρίσκεται στο Nottinghamshire, συνδυάζει φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 78 MWp με Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας με Μπαταρίες (BESS) συνολικής χωρητικότητας 120 MW, προσφέροντας τόσο καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και την απαραίτητη ευελιξία που απαιτεί ένα σύγχρονο ενεργειακό σύστημα."

Με βάση την ανακοίνωση, "χάρη στον υβριδικό του χαρακτήρα, που ενσωματώνει παραγωγή και αποθήκευση, το Bumble Bee θα συμβάλλει στη σταθερότητα του δικτύου, θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και θα διευκολύνει τη μεγαλύτερη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας.

Παράλληλα, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή κρίσιμων υποδομών σύνδεσης με το δίκτυο στον υποσταθμό West Burton 132kV, κοντά στο Doncaster, σε μια συγκυρία όπου η διαθεσιμότητα και η ευελιξία των δικτύων αποτελούν βασικές προκλήσεις για την ενεργειακή μετάβαση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Με την έναρξη λειτουργίας του, το Bumble Bee αναμένεται να παράγει αρκετή ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια ώστε να καλύπτει τις ανάγκες περίπου 12.300 κατοικιών, αποσοβώντας παράλληλα 13.141 τόνους εκπομπών CO₂ ετησίως. Ένα ειδικό Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για την προστασία και την ενίσχυση της τοπικής βιοποικιλότητας που έχει αναπτυχθεί, διασφαλίζει παράλληλα ότι η ενεργειακή μετάβαση υλοποιείται με υπευθυνότητα και σε ισορροπία με το φυσικό περιβάλλον.

Σημειώνεται, ότι η κατασκευή του έργου αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα, σηματοδοτώντας ένα ακόμη ορόσημο στη συνεργασία της METLEN με τη Cero Generation και ενισχύοντας περαιτέρω τον αυξανόμενο ρόλο της εταιρείας στο τοπίο της ενεργειακής μετάβασης του Ηνωμένου Βασιλείου."

Ο Νίκος Παπαπέτρου, Chief Executive Director, Renewables, Storage & Energy Transition Platform Pillar της METLEN, με αφορμή το γεγονός, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που υποστηρίζουμε τη Cero Generation με τις ολοκληρωμένες δυνατότητες της METLEN, συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης των έργων σύνδεσης με το δίκτυο, τα οποία είναι κρίσιμα για την επιτυχή ενσωμάτωση της ανανεώσιμης ισχύος στο ηλεκτρικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου. Το έργο αυτό ενισχύει περαιτέρω τη θέση της METLEN ως αξιόπιστου εταίρου για σύνθετα υβριδικά έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο και υπογραμμίζει τη συνεχή μας δέσμευση στη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης της χώρας με αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας λύσεις. Το έργο Bumble Bee αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα του πώς η ηλιακή ενέργεια σε κλίμακα κοινής ωφέλειας, σε συνδυασμό με την αποθήκευση ενέργειας, μπορεί να προσφέρει ανθεκτικές, ευέλικτες και σύγχρονες ενεργειακές υποδομές».

Το Bumble Bee διευρύνει περαιτέρω το αποτύπωμα της METLEN στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, όπου η εταιρεία έχει είτε ολοκληρώσει είτε κατασκευάζει περισσότερα από 80 έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που καλύπτουν φωτοβολταϊκά μεγάλης κλίμακας και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, με επιπλέον έργα υπό ανάπτυξη. Τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν σχεδόν 2,3 GW φωτοβολταϊκής ισχύος και περίπου 1,6 GWh αποθηκευτικής ισχύος.

Συνολικά, οι πρωτοβουλίες αυτές αντικατοπτρίζουν τη ευρύτερη διεθνή στρατηγική της METLEN για την κλιμάκωση της πλατφόρμας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποθήκευσης μέσω του ολοκληρωμένου μοντέλου ανάπτυξης που εφαρμόζει, συνδυάζοντας ισχυρές δυνατότητες υλοποίησης με μακροπρόθεσμες εμπορικές δομές και λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε αγοράς σε όλο το ενεργειακό φάσμα. Με 1,6 GW ιδιόκτητων έργων υπό κατασκευή παγκοσμίως και ως εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και με μακρά παρουσία στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, η METLEN παραμένει προσηλωμένη στην παροχή αξιόπιστων, ασφαλών, «πράσινων» ενεργειακών υποδομών που στηρίζουν την ενεργειακή μετάβαση της χώρας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Politico: Η Κύπρος ζητά εγγυήσεις για τις βρετανικές βάσεις – Ο παράγοντας Φάρατζ
Ειδήσεις

Politico: Η Κύπρος ζητά εγγυήσεις για τις βρετανικές βάσεις – Ο παράγοντας Φάρατζ

Βρετανία: Συνελήφθη Έλληνας για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν
Ειδήσεις

Βρετανία: Συνελήφθη Έλληνας για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

Politico: Αντιπαράθεση Γαλλίας με ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο
Ειδήσεις

Politico: Αντιπαράθεση Γαλλίας με ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο

CNN: Η Ευρώπη πλήττεται από πρωτοφανές κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες-ρεκόρ για την εποχή
Ειδήσεις

CNN: Η Ευρώπη πλήττεται από πρωτοφανές κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες-ρεκόρ για την εποχή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
01/06/2026 - 21:33

Τσουκαλάς: Όχι στα πειράματα, όχι στη χαμένη ψήφο που κρατά ζωντανή τη ΝΔ

Ειδήσεις
01/06/2026 - 21:12

Τραμπ για συνομιλίες με το Ιράν: Δεν με ενδιαφέρει αν τελείωσαν - Είχαν γίνει πολύ βαρετές

Επιχειρήσεις
01/06/2026 - 20:51

THEON: Ανακοίνωσε την εξασφάλιση νέων παραγγελιών ύψους €42 εκατ., με επιπλέον δικαιώματα αγοράς περίπου €27 εκατ.

Πολιτική
01/06/2026 - 20:31

Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση της συνεργασίας με τη Βουλγαρία σε επενδύσεις, βιομηχανία, καινοτομία

Πολιτική
01/06/2026 - 20:06

Opinion Poll: Στο 30,5% η ΝΔ - Τσίπρας και Καρυστιανού ανατρέπουν το «σκηνικό» στην αντιπολίτευση

Πολιτική
01/06/2026 - 19:38

Μητσοτάκης: Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί πολύτιμο εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να προστατευθεί

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 19:24

Πτώση στις ευρωαγορές μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 19:00

Politico: Η Κύπρος ζητά εγγυήσεις για τις βρετανικές βάσεις – Ο παράγοντας Φάρατζ

Πολιτική
01/06/2026 - 18:55

Βολές Ράμα κατά ΥΠΕΞ και Τσίπρα για το Ζβέρνετς – «Μισές αλήθειες» και αιχμές για την ελληνική μειονότητα

Υγεία
01/06/2026 - 18:28

Γιατί ο καρκίνος στους νέους αυξήθηκε κατά 80% – Ο ρόλος του ύπνου

Πολιτική
01/06/2026 - 18:05

ΠΑΣΟΚ: Νέο εσωκομματικό αγκάθι για τον Ανδρουλάκη το «φλερτ» Δούκα με Τσίπρα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/06/2026 - 17:43

Zeekr: Πέντε χρόνια τεχνολογικής καινοτομίας και δυναμικής παγκόσμιας ανάπτυξης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 17:25

Ευρωπαϊκή άμυνα: Η Κύπρος εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:56

Ιράν: Διακόπτει τις επαφές με ΗΠΑ και απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 16:44

Απώλειες στη Wall Street – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:37

Τραμπ για Ιράν: Καθίστε, χαλαρώστε και στο τέλος όλα θα πάνε… καλά

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:30

ΕΕ: Στο τραπέζι το «πάγωμα» του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Μανιάτης για τα επεισόδια στην Αλβανία: Να προστατευτούν οι ελληνικές μειονοτικές περιουσίες

Ναυτιλία
01/06/2026 - 15:57

Από την Ελλάδα στην Times Square: Το μήνυμα στον NASDAQ Tower για τα «Ποσειδώνια»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:55

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι 7 κατηγορούμενοι στη Θεσσαλονίκη

Πολιτική
01/06/2026 - 15:45

 Κικίλιας: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:37

Ερώτηση Μανιάτη στην Κομισιόν για τα ενεργειακά έργα στη Δυτική Μακεδονία

Οικονομία
01/06/2026 - 15:33

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – 110 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:24

Ιράν προς Τραμπ: Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της – Αιχμές για παραβίαση της εκεχειρίας

Νομίσματα
01/06/2026 - 14:58

Ο Ιούνιος μπήκε με απώλειες στα crypto – Σενάρια και προκλήσεις για το Bitcoin

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:45

Γερμανία: Πάνω από τους μισούς εργαζομένους ζητούν λιγότερες ώρες εργασίας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:13

Τουριστικό σκάφος εμβόλισε αλιευτικό έξω από τη Μαρίνα Ζέας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 13:57

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον ανακριτή 17 συλληφθέντες για απάτες €4,5 εκατ. ευρώ στη Βόρεια Ελλάδα

Magazino
01/06/2026 - 13:43

Γαλλία: Έκλεψαν ξανά τη «χρυσή» μπανάνα του Μαουρίτσιο Κατελάν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ