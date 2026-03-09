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HELLENiQ ENERGY: Έναρξη εμπορικής λειτουργίας των πρώτων φωτοβολταϊκών έργων στη Ρουμανία
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10:27 - 09 Μαρ 2026

HELLENiQ ENERGY: Έναρξη εμπορικής λειτουργίας των πρώτων φωτοβολταϊκών έργων στη Ρουμανία

Reporter.gr Newsroom
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Η HELLENiQ ENERGY ανακοινώνει την παραλαβή και την έναρξη εμπορικής λειτουργίας δύο φωτοβολταϊκών πάρκων στη νότια Ρουμανία, συνολικής ισχύος 58 MW, στο πλαίσιο της συμφωνίας που είχε υπογραφεί το 2023 με την METLEN για την κατασκευή και απόκτηση τεσσάρων έργων συνολικής ισχύος 211 MW.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την έναρξη λειτουργικής παρουσίας του Ομίλου στην αγορά ΑΠΕ της Ρουμανίας και επιβεβαιώνει τη συνεπή υλοποίηση της στρατηγικής του για επιτάχυνση της διεθνούς ανάπτυξης στον τομέα της πράσινης ενέργειας.

Η παραλαβή και έναρξη λειτουργίας των δύο εναπομεινάντων έργων, συνολικής ισχύος 153 MW, αναμένεται εντός του 2026. Το Β’ τρίμηνο του 2027 προβλέπεται να ολοκληρωθεί και η κατασκευή του αιολικού έργου ισχύος 96 MW στη βορειοανατολική Ρουμανία, ανεβάζοντας την εγκατεστημένη ισχύ της HELLENiQ ENERGY στη χώρα σε πάνω από 300 MW.

Χαρτοφυλάκιο άνω των 850 MW στη Ρουμανία - Στρατηγικός πυλώνας ανάπτυξης

Με την εξέλιξη αυτή, το συνολικό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ της HELLENiQ ENERGY στη Ρουμανία υπερβαίνει πλέον τα 850 MW και περιλαμβάνει ένα ισορροπημένο μείγμα τεχνολογιών - φωτοβολταϊκά και αιολικά έργα με προσθήκη συστημάτων αποθήκευσης - που ενδυναμώνει την ευελιξία και την ανθεκτικότητα του ενεργειακού συστήματος στην περιοχή.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Γιώργος Αλεξόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Η Ρουμανία αποτελεί στρατηγική αγορά για την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου μας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και η έναρξη λειτουργίας των πρώτων μας έργων ΑΠΕ στη χώρα αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στη δημιουργία μιας ισχυρής περιφερειακής πλατφόρμας ανανεώσιμης ενέργειας της HELLENiQ ENERGY στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η ανάπτυξη έργων ΑΠΕ σε δυναμικές αγορές της περιοχής συμβάλλει στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, στη μείωση της εξάρτησης από προμηθευτές εκτός ΕΕ και στη δυνατότητα προσφοράς πιο ανταγωνιστικού ενεργειακού κόστους για τους καταναλωτές».

Στα 564 MW η συνολική λειτουργική ισχύς ΑΠΕ της HELLENiQ ENERGY

Παρουσία σε πέντε πλέον χώρες στον τομέα των ΑΠΕ έχει η HELLENiQ ENERGY (Ελλάδα, Ρουμανία, Κύπρο, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Β. Μακεδονίας), με τη συνολική λειτουργική ισχύ ΑΠΕ να διαμορφώνεται στα 564 MW.

Στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδιασμού, η HELLENiQ ENERGY στοχεύει σε 1,5 GW εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ εντός της επόμενης τριετίας και άνω των 2 GW έως το 2030, με έμφαση στην καθετοποίηση, την γεωγραφική και τεχνολογική διαφοροποίηση και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Μετά και την ενσωμάτωση της Enerwave, το 2025, ο κλάδος ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου αποτελεί πλέον έναν διακριτό στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης του Ομίλου, όντας μία καθετοποιημένη περιφερειακή πλατφόρμα ηλεκτρικής ενέργειας με αυξανόμενη συνεισφορά στα οικονομικά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της HELLENiQ ENERGY, Γ. Αλεξόπουλο: «Με συνέπεια, ρεαλισμό και πειθαρχία στην υλοποίηση του επενδυτικού μας προγράμματος, προχωράμε στην ανάπτυξη του στρατηγικού πυλώνα στο χώρο των ΑΠΕ, Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου, διευρύνοντας και διαφοροποιώντας το ευρύτερο επιχειρηματικό μας χαρτοφυλάκιο και δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους και τις κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε».

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