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Der Standard: Η Ελλάδα φλερτάρει με την πυρηνική ενέργεια
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17:02 - 19 Μαρ 2026

Der Standard: Η Ελλάδα φλερτάρει με την πυρηνική ενέργεια

Reporter.gr Newsroom
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Για το φλερτ της Ελλάδας με την ατομική ενέργεια γράφει η αυστριακή Der Standard.

«Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, αυτό που συμβαίνει αυτές τις μέρες στην Ελλάδα θα ήταν για τους περισσότερους σχεδόν αδιανόητο. Υπάρχει ένας πολύ απλός λόγος που Ελλάδα και πυρηνική ενέργεια δεν πάνε μαζί – και αυτός εντοπίζεται στο ότι πρόκειται για μία από τις πιο σεισμογενείς χώρες της Ευρώπης. Αυτό οδήγησε άλλωστε και τις ελληνικές κυβερνήσεις σε επανειλημμένη απόρριψη σχεδίων για την κατασκευή πυρηνικών σταθμών τη δεκαετία του 1960 και του 1970». Μετά δε το τσουνάμι και την πυρηνική καταστροφή στην Ιαπωνία το 2011, «τέσσερα κράτη και η Ελλάδα ζητούσαν την απομάκρυνση της Ευρώπης από την πυρηνική ενέργεια», σύμφωνα με αναμετάδοση της DW.

Ωστόσο, «περίπου 15 χρόνια αργότερα η κατάσταση φαίνεται εντελώς διαφορετική, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τάσσεται ανοιχτά υπέρ της πυρηνικής ενέργειας στην Ευρώπη. […] Ο Έλληνας πρωθυπουργός θέλει να εξετάσει, εκτός από την επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως η αιολική και η ηλιακή και τη χρήση μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων. Την ίδια στιγμή, η πυρηνική ενέργεια μπορεί να συμβάλει και στην αποδέσμευση της ναυτιλίας από τον άνθρακα». Η στάση του Μητσοτάκη συμβαδίζει άλλωστε και με αυτήν της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Ελλάδα «σκοπεύει να βασιστεί στους λεγόμενους "Small Modular Reactors”, εν συντομία SMR, οι οποίοι είναι μικρότεροι, εν μέρει ασφαλέστεροι αντιδραστήρες. Η κατασκευή τους μπορεί να εκτελεστεί ταχύτερα σε σύγκριση με τους συμβατικούς πυρηνικούς σταθμούς». Όπως παρατηρεί το αυστριακό μέσο, παρά τα βήματα που έχουν γίνει στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, «η επέκταση αυτού δεν αρκεί από μόνη της για την απόλυτη ενεργειακή εξασφάλιση της χώρας, σύμφωνα με τον Μητσοτάκη, εξαιτίας των διακυμάνσεων που παρουσιάζονται στην παραγωγή αιολικής και ηλιακής ενέργειας».

Οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές θα συνεχιστούν – η πυρηνική ενέργεια όμως καθίσταται επίσης απαραίτητη «προκειμένου η Ευρώπη να πετύχει ταυτοχρόνως στρατηγική αυτονομία, ανταγωνιστικότητα και απομάκρυνση από τον άνθρακα».

Το τελευταίο ισχύει ιδίως στον τομέα της ελληνικής ναυτιλίας. «Με περίπου 5.700 πλοία ο στόλος που ελέγχεται από Έλληνες εφοπλιστές αντιστοιχεί περίπου στο 60% του στόλου της ΕΕ και στο 20% των παγκόσμιων ναυτιλιακών δυνατοτήτων. Τα ελληνικά πλοία μεταφέρουν το 30% του παγκόσμιου αργού πετρελαίου και το ένα τέταρτο του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η ποσότητα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούν τα ελληνικά εμπορικά πλοία δεν είναι λοιπόν αμελητέα», καταλήγει η Der Standard.

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