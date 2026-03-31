Παπασταύρου: Να επεκτείνουμε τον Κάθετο Διάδρομο στα Δυτικά Βαλκάνια

Στη συζήτηση συμμετείχε ο Έλληνας υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μαζί με τον Ρουμάνο ομόλογό του, Bogdan-Gruia Ivan, και την αναπληρώτρια υπουργό Ενέργειας της Βουλγαρίας, Teodora Georgieva-Mileva. Την προηγούμενη εβδομάδα, αντίστοιχες τοποθετήσεις είχαν κάνει οι Αμερικανοί πρέσβεις σε Ελλάδα και Ρουμανία, καθώς και ο CEO της AKTOR και της Atlantic SEE LNG Trade, Αλέξανδρος Εξάρχου, εκπροσωπώντας τον ιδιωτικό τομέα.
Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι «η ενέργεια είναι ασφάλεια, σταθερότητα και ζωή», επισημαίνοντας ότι χωρίς αξιόπιστη και προσιτή ενέργεια δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα νοικοκυριά, οι οικονομίες ή οι κοινωνίες. «Η Ευρώπη έμαθε με τον δύσκολο τρόπο ότι ενέργεια δεν μπορεί να θεωρηθεί φθηνή αν δεν είναι ασφαλής», υπογράμμισε.
Σύμφωνα με τον υπουργό, η στρατηγική προτεραιότητα είναι η διαφοροποίηση πηγών, διαδρομών και τεχνολογιών, ώστε η ενέργεια να παραμένει ασφαλής και ανεξάρτητη από εξωτερικούς παράγοντες που χρησιμοποιούν την ενέργεια ως εργαλείο πίεσης. Σε αυτό το πλαίσιο, έργα όπως ο Κάθετος Διάδρομος αποκτούν κρίσιμη σημασία. «Δεν είναι μόνο δίκτυο αγωγών, είναι αρτηρία ανάπτυξης, σταθερότητας, ευημερίας και ελευθερίας», τόνισε ο κ. Παπασταύρου, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα συνεργάζεται με γειτονικές χώρες για την επέκταση του διαδρόμου στα Δυτικά Βαλκάνια, συμπεριλαμβάνοντας Βόρεια Μακεδονία και Σερβία.
Καταλήγοντας, ο Έλληνας υπουργός επισήμανε τη στρατηγική διάσταση του έργου: «Σε συνδυασμό με ασφαλή και προσιτή ενέργεια από τις ΗΠΑ, ο Κάθετος Διάδρομος μπορεί να φέρει ειρήνη και ευημερία σε ολόκληρη την περιοχή. Η ασφαλής ενέργεια είναι ισχύς».