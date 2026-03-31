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Παπασταύρου: Να επεκτείνουμε τον Κάθετο Διάδρομο στα Δυτικά Βαλκάνια
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14:44 - 31 Μαρ 2026

Παπασταύρου: Να επεκτείνουμε τον Κάθετο Διάδρομο στα Δυτικά Βαλκάνια

Reporter.gr Newsroom
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Το κρίσιμο ζήτημα των ενεργειακών διαδρόμων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και η στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια βρέθηκε στο επίκεντρο στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε το Economist υπό την αιγίδα της ρουμανικής κυβέρνησης, με τίτλο «Το Επόμενο Άλμα Προς τα Εμπρός της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».

Στη συζήτηση συμμετείχε ο Έλληνας υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μαζί με τον Ρουμάνο ομόλογό του, Bogdan-Gruia Ivan, και την αναπληρώτρια υπουργό Ενέργειας της Βουλγαρίας, Teodora Georgieva-Mileva. Την προηγούμενη εβδομάδα, αντίστοιχες τοποθετήσεις είχαν κάνει οι Αμερικανοί πρέσβεις σε Ελλάδα και Ρουμανία, καθώς και ο CEO της AKTOR και της Atlantic SEE LNG Trade, Αλέξανδρος Εξάρχου, εκπροσωπώντας τον ιδιωτικό τομέα.

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι «η ενέργεια είναι ασφάλεια, σταθερότητα και ζωή», επισημαίνοντας ότι χωρίς αξιόπιστη και προσιτή ενέργεια δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα νοικοκυριά, οι οικονομίες ή οι κοινωνίες. «Η Ευρώπη έμαθε με τον δύσκολο τρόπο ότι ενέργεια δεν μπορεί να θεωρηθεί φθηνή αν δεν είναι ασφαλής», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η στρατηγική προτεραιότητα είναι η διαφοροποίηση πηγών, διαδρομών και τεχνολογιών, ώστε η ενέργεια να παραμένει ασφαλής και ανεξάρτητη από εξωτερικούς παράγοντες που χρησιμοποιούν την ενέργεια ως εργαλείο πίεσης. Σε αυτό το πλαίσιο, έργα όπως ο Κάθετος Διάδρομος αποκτούν κρίσιμη σημασία. «Δεν είναι μόνο δίκτυο αγωγών, είναι αρτηρία ανάπτυξης, σταθερότητας, ευημερίας και ελευθερίας», τόνισε ο κ. Παπασταύρου, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα συνεργάζεται με γειτονικές χώρες για την επέκταση του διαδρόμου στα Δυτικά Βαλκάνια, συμπεριλαμβάνοντας Βόρεια Μακεδονία και Σερβία.

Καταλήγοντας, ο Έλληνας υπουργός επισήμανε τη στρατηγική διάσταση του έργου: «Σε συνδυασμό με ασφαλή και προσιτή ενέργεια από τις ΗΠΑ, ο Κάθετος Διάδρομος μπορεί να φέρει ειρήνη και ευημερία σε ολόκληρη την περιοχή. Η ασφαλής ενέργεια είναι ισχύς».

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