ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
H ΗΕLLENiQ ΕNERGY στηρίζει το πρώτο κοινωνικό καφενείο με εργαζόμενους ΑμεΑ στο Θριάσιο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14:51 - 09 Απρ 2026

H ΗΕLLENiQ ΕNERGY στηρίζει το πρώτο κοινωνικό καφενείο με εργαζόμενους ΑμεΑ στο Θριάσιο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στην πόλη της Ελευσίνας, που κάνει πράξη το όραμα μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή η HELLENiQ Petroleum, μέλος της HELLENiQ ENERGY. Ως Μεγάλος Χορηγός, στηρίζει τη λειτουργία του πρώτου κοινωνικού καφενείου στο Θριάσιο, το οποίο απασχολεί άτομα με νοητική αναπηρία.  

Το κοινωνικό καφενείο «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» στην οδό Ιατρού Παπαγιάννη 59, αποτελεί έναν ζεστό και ανοιχτό χώρο φιλοξενίας συνάντησης και κοινωνικής συναναστροφής για όλους. Ήδη έχει γίνει σημείο αναφοράς για κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, προσφέροντας ένα φιλικό περιβάλλον που ξεχωρίζει για την αμεσότητα, τη φροντίδα και την ανθρώπινη επαφή.

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η επαγγελματική εκπαίδευση και ομαλή ένταξη ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας σε ένα προστατευμένο και υποστηριζόμενο χώρο. Μέσα από τη συμμετοχή τους στη λειτουργία του καφενείου, οι εργαζόμενοι εφαρμόζουν πολύτιμες εργασιακές δεξιότητες που έχουν αποκτήσει στον τομέα της εστίασης, ενώ παράλληλα ενδυναμώνονται μέσα από την ισότιμη συμμετοχή στην εργασία και την καθημερινή επαφή με τους επισκέπτες του χώρου.

Η «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» είναι το πρώτο κοινωνικό καφενείο αυτού του τύπου στο Θριάσιο Πεδίο και ένα από τα λίγα αντίστοιχα εγχειρήματα στην Ελλάδα, που απασχολούν άτομα με αναπηρία. Λειτουργεί από τον Φορέα «Όλοι Εμείς Μαζί», ο οποίος παρέχει καθημερινά πολλαπλές υπηρεσίες στους ωφελούμενους, μέσω του Κέντρου Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔ-ΗΦ) για ΑμεΑ.

Η HELLENiQ Petroleum, μέλος της ΗΕLLENiQ ENERGY, στηρίζει διαχρονικά το έργο και το όραμα του Φορέα «Όλοι Εμείς Μαζί», για μια κοινωνία, με ίσες ευκαιρίες για όλους. Στο ίδιο πλαίσιο, είχε υποστηρίξει και στο παρελθόν τη λειτουργία της Στέγης Αυτόνομης Διαβίωσης «Δήμητρα», μιας ακόμα πρωτοβουλίας που στόχο έχει να προάγει την αξιοπρεπή, αυτόνομη και ποιοτική διαβίωση ατόμων με αναπηρία.

Η ΗΕLLENiQ ENERGY, μέσω του Προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, υλοποιεί σταθερά δράσεις που αναδεικνύουν τις αξίες της συμπερίληψης, του σεβασμού στη διαφορετικότητα και της ισότιμης συμμετοχής στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή.

Αποτελεί τον ΧΡΥΣΟ ΧΟΡΗΓΟ της Παραολυμπιακής Επιτροπής και στέκεται δίπλα σε φορείς και συλλόγους ΑμεΑ στην ευρύτερη κοινωνία, αλλά και στην περιοχή του Θριασίου που προωθούν τις αρχές της ατομικής εξέλιξης, της ενδυνάμωσης και της ενσωμάτωσης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΣΑμεΑ: Έκθετοι οι επιβάτες με αναπηρία στα αεροπορικά ταξίδια
Ειδήσεις

ΕΣΑμεΑ: Έκθετοι οι επιβάτες με αναπηρία στα αεροπορικά ταξίδια

ΕΣΑμεΑ: Επιτακτικά αιτήματα για ελεύθερες μετακινήσεις με την κάρτα αναπηρίας
Ειδήσεις

ΕΣΑμεΑ: Επιτακτικά αιτήματα για ελεύθερες μετακινήσεις με την κάρτα αναπηρίας

Υπουργείο Εργασίας: 1000 νέες θέσεις εργασίας για ΑμεΑ σε Δήμους και Περιφέρειες
Εργασιακά

Υπουργείο Εργασίας: 1000 νέες θέσεις εργασίας για ΑμεΑ σε Δήμους και Περιφέρειες

ΔΥΠΑ: Έως τις 30 Μαΐου οι αιτήσεις για τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ
Εργασιακά

ΔΥΠΑ: Έως τις 30 Μαΐου οι αιτήσεις για τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αυτοδιοίκηση
14/07/2026 - 21:55

Απολογισμός Χαρδαλιά: Στα μισά της θητείας μας δρομολογήσαμε το 58,81% των δεσμεύσεών μας

Ειδήσεις
14/07/2026 - 21:40

Axios: Ο Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να αποσύρει τις ισραηλινές δυνάμεις από Συρία και Λίβανο

Ειδήσεις
14/07/2026 - 21:20

Νέο πλήγμα για τον Τραμπ: Αποζημίωση £5,6 εκατ. στην Τζιν Κάρολ για σεξουαλική κακοποίηση

Ειδήσεις
14/07/2026 - 21:02

Τραγωδία στις Βρυξέλλες: Τουλάχιστον έξι νεκροί και άλλοι τόσοι αγνοούμενοι από φονική πυρκαγιά σε εργοτάξιο

Ειδήσεις
14/07/2026 - 21:00

Δημογραφικό: Κατάρρευση 44% στις γεννήσεις στην Ελλάδα – Στα ύψη οι καισαρικές

Ειδήσεις
14/07/2026 - 20:55

Κούβα: Νέα κατάρρευση του ηλεκτρικού δικτύου – Τρίτο μπλακ άουτ σε μόλις εννέα ημέρες

Εμπορεύματα
14/07/2026 - 20:30

Ο Τραμπ αποσύρει το τέλος στο Ορμούζ και το πετρέλαιο παίρνει «ανάσα»

Πολιτική
14/07/2026 - 20:10

ΣΥΡΙΖΑ: Αποχώρησε και ο Γιώργος Ψυχογιός - Πέμπτη δύναμη, πλέον, στη Βουλή πίσω από το ΚΚΕ

Χρηματιστήρια
14/07/2026 - 19:52

Ανθεκτικές οι ευρωαγορές στη γεωπολιτική θύελλα: Το πετρέλαιο δοκιμάζει τις αντοχές των επενδυτών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
14/07/2026 - 19:45

Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Αίτημα επαναδιαπραγμάτευση των μετοχών της στην Κύρια Αγορά

Ειδήσεις
14/07/2026 - 19:35

Marfin: Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι – Συναινεί στην έκδοσή της από το Λονδίνο η 46χρονη

Ειδήσεις
14/07/2026 - 19:30

Γουόρς: Η Fed θα συντρίψει τον πληθωρισμό – Η πενταετής έξαρση θα περάσει στην ιστορία

Ειδήσεις
14/07/2026 - 19:10

Νέο πλήγμα για Σάντσεθ: Καταδικάστηκε ο αδελφός του, φουντώνει η πίεση για παραίτηση

Οικονομία
14/07/2026 - 18:48

ΑΑΔΕ: Εγκαινιάστηκε το myPoint στον Πειραιά - Δίπλα στον πολίτη και στις επιχειρήσεις

Ειδήσεις
14/07/2026 - 18:30

Τραμπ: Ανακαλεί το τέλος 20% για τα πλοία στο Ορμούζ και στρέφεται σε επενδυτικές συμφωνίες στον Κόλπο

Ανακοινώσεις
14/07/2026 - 18:24

Safe Bulkers Participations: €1,48 εκατ. για την πληρωμή του 9ου τοκομεριδίου

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 18:13

Μεγάλες προοπτικές και νέες ευκαιρίες για επιχειρηματική συνεργασία Κύπρου – Ελλάδας

Αναλύσεις
14/07/2026 - 18:09

Σε placement του 10% της CrediaBank προχωρά η Thrivest

Πολιτική
14/07/2026 - 17:55

Μαρινάκης για Marfin: Η απάντηση στην τρομοκρατία είναι η Δικαιοσύνη – Όχι ο τοξικός λόγος

Πολιτική
14/07/2026 - 17:44

Νέα απώλεια για ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής Αργολίδας Γιώργος Γαβρήλος

Σχόλια Αγοράς
14/07/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο: «Έσωσε» τις 2.500 με ενδοσυνεδριακό γύρισμα - Ξεχώρισαν ΕΛΠΕ, Metlen και ΟΤΕ

Ανακοινώσεις
14/07/2026 - 17:37

Real Consulting: Εγκρίθηκε η διανομή συνολικού μερίσματος ύψους €3,07 εκατ.

Πολιτική
14/07/2026 - 17:37

Κωνσταντοπούλου: Καταγγέλλει «θεσμικές εκτροπές» στην Επιτροπή Δεοντολογίας και ζητά την απομάκρυνση βουλευτών της ΝΔ

Πολιτική
14/07/2026 - 17:30

Μανιάτης: Ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομική θωράκιση για τη Γαλάζια Σημαία

Πολιτική
14/07/2026 - 17:24

Πλεύρης κατά Τζαβέντ Ασλάμ: Προσφυγή στη Δικαιοσύνη για ανατροπή της απόφασης ασύλου

Ειδήσεις
14/07/2026 - 17:10

Υπόθεση Νέστορα: Προφυλακίστηκαν δύο κατηγορούμενοι – Επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής

Χρηματιστήρια
14/07/2026 - 17:10

Ο ήπιος πληθωρισμός στηρίζει τη Wall: Η βουτιά της IBM και το ράλι πετρελαίου περιορίζουν τα κέρδη

Πολιτική
14/07/2026 - 16:50

Χρηστίδης: Κανείς δεν έχει δικαίωμα να αναπαράγει έναν επικίνδυνο κοινωνικό ρατσισμό απέναντι στα άτομα με αναπηρία

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 16:47

Μνημόνιο Συνεργασίας AKTOR - ONYX Τουριστική για το νέο αγροτουριστικό χωριό της Χαλκιδικής

Ειδήσεις
14/07/2026 - 16:42

Bloomberg: Προχωρούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις στην ΕΕ με Ουκρανία και Μολδαβία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ