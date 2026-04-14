Αιματηρή επίθεση σε σχολείο στην Τουρκία: Τουλάχιστον 16 τραυματίες από πυροβολισμούς πρώην μαθητή

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Ένας πρώην μαθητής άνοιξε πυρ την Τρίτη του Πάσχα (14/04) σε λύκειο στη νοτιοανατολική Τουρκία, τραυματίζοντας τουλάχιστον 16 ανθρώπους, προτού δώσει τέλος στη ζωή του, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Πιο αναλυτικά, ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν στο σχολείο, που βρίσκεται στην περιοχή Σιβερέκ της επαρχίας Σανλιούρφα, και προχώρησαν στην απομάκρυνση των μαθητών από το κτήριο. Την ίδια στιγμή, καταβάλλονταν προσπάθειες να πεισθεί ο δράστης να παραδοθεί, όπως μετέδωσε ο ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός NTV.

Σε τηλεοπτικά πλάνα διακρίνονταν ασθενοφόρα σταθμευμένα έξω από το σχολικό συγκρότημα, ενώ οι μαθητές αποχωρούσαν από το χώρο.

Σύμφωνα με το NTV, ο δράστης χρησιμοποίησε κυνηγετικό όπλο και φέρεται να ήταν μαθητής.

Να σημειωθεί ότι τα αίτια της επίθεσης παραμένουν άγνωστα, ενώ τα περιστατικά ένοπλης βίας σε σχολεία θεωρούνται σπάνια στην Τουρκία.