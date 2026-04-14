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Φάμελλος: Κάθε μέρα που περνά με αυτή την κυβέρνηση, ευτελίζεται κάθε έννοια δικαίου και αξιοκρατίας
Πολιτική
11:31 - 14 Απρ 2026

Φάμελλος: Κάθε μέρα που περνά με αυτή την κυβέρνηση, ευτελίζεται κάθε έννοια δικαίου και αξιοκρατίας

Reporter.gr Newsroom
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Μέσω σημερινής του ανάρτησης (14/4) σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση και συγκεκριμένα στο νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μακάριο Λαζαρίδη για αναξιοκρατία.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Φάμελλος:

«Φτάνει πια!

Εδώ και μία βδομάδα όλη η Ελλάδα ξέρει ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης εξαπάτησε το ελληνικό Δημόσιο για να προσληφθεί παράνομα το 2007 σε υπουργείο ως επιστημονικός σύμβουλος, ενώ δεν έχει πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης, για να εισπράττει τόσα χρόνια παράνομα μισθό με προσόν την κομματική ταυτότητα της ΝΔ.

Και έχει προσβάλει και εξαπατήσει τους Έλληνες πολίτες με αναρτήσεις ότι δήθεν έχει σπουδάσει σε δημόσιο πανεπιστήμιο.

Όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον έκανε υφυπουργό για να τον ανταμείψει που προστάτευσε το «δικαίωμα της σιωπής» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τον κρατάει υφυπουργό, παρότι αποκαλύφθηκε ότι είναι απατεώνας.

Κάθε μέρα που περνά με αυτή την κυβέρνηση, ευτελίζεται κάθε έννοια Δικαίου και Αξιοκρατίας. Γιατί η κυβέρνηση της ΝΔ βάζει πλάτη σε όλες αυτές τις απατεωνιές.

Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι προσωπικά υπόλογος.

Δεν μπορεί να παριστάνει τον ανήξερο, όταν η αξιοπιστία της κυβέρνησης καταρρέει και η χώρα ευτελίζεται στο εξωτερικό.

Ήταν δική του επιλογή να στήσει αυτό το καθεστώς, με δήθεν «άριστους» όπως ο Λαζαρίδης, ο Κοντολέων, ο Διαματάρης, κ.α.

Με όλα όσα αποκαλύπτονται κάθε μέρα και με τόσα σκάνδαλα διαφθοράς, αυτή η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έπρεπε να είχαν ήδη παραιτηθεί. Αυτό θα συνέβαινε σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα.

Αλλά στην Ελλάδα του Μητσοτάκη δεν διώχνουν ούτε τον Λαζαρίδη μετά από τόσες αποκαλύψεις.

Σταθερότητα για τους απατεώνες, κατάντια για την Ελλάδα».

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