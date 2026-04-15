Παπασταύρου: «Μετράμε αντίστροφα» για την πρώτη υπεράκτια γεώτρηση στη χώρα

Σε ένα ακόμη καθοριστικό βήμα προς την υλοποίηση της πρώτης ερευνητικής υπεράκτιας γεώτρησης στη χώρα μετά από σχεδόν πενήντα χρόνια, προχώρησε η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης για το Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο.

Η τελετή πραγματοποιείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρουσία υψηλών προσκεκλημένων, μεταξύ των οποίων η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ και ο πρέσβης της Σουηδίας Χακάν Εμσγκαρντ.

Η υπογραφή της σύμβασης σηματοδοτεί την έναρξη της τελικής φάσης για την προετοιμασία της ερευνητικής γεώτρησης, η οποία θεωρείται ορόσημο για τον εγχώριο τομέα υδρογονανθράκων.

Στην ομιλία του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτηρίζει τη στιγμή ως ιστορική για την Ελλάδα, καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή σε υπεράκτιες ερευνητικές γεωτρήσεις μετά από σχεδόν 50 χρόνια, με ορίζοντα την πρώτη γεώτρηση τον Φεβρουάριο του 2027.

Όπως τονίζει, στην συνέχεια, ο κ. Παπασταύρου εφόσον επιβεβαιωθούν τα ευρήματα φυσικού αερίου, η χώρα θα αποκτήσει σημαντικά οικονομικά και γεωπολιτικά οφέλη, όπως αυξημένα δημόσια έσοδα, επενδύσεις, θέσεις εργασίας και τεχνογνωσία, με παράλληλη αξιοποίηση τουλάχιστον του 40% των κερδών προς το Δημόσιο.

Ο υπουργός υπογραμμίζει ότι η ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης βασίζεται σε ισορροπία μεταξύ αξιοποίησης υδρογονανθράκων και μετάβασης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με σημαντική αύξηση της ισχύος από ΑΠΕ τα τελευταία χρόνια.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, στην ενεργειακή ασφάλεια ως μέρος της εθνικής ασφάλειας, ειδικά στο σημερινό ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, καθώς και στη στρατηγική σημασία της ενεργειακής διαφοροποίησης και των διεθνών συνεργασιών, με συμμετοχή μεγάλων εταιρειών όπως Exxon, Energean και Helleniq Energy.

Τέλος, ευχαριστεί εμπλεκόμενους θεσμικούς και διεθνείς παράγοντες, όπως την Κίμπερλι Γκιλφόιλ και τον Χακάν Εμσγκαρντ, και παρουσιάζει την ενέργεια ως μοχλό ανάπτυξης, σταθερότητας και γεωπολιτικής αναβάθμισης για την Ελλάδα, με έμφαση στον ρόλο της χώρας ως ενεργειακού κόμβου στην περιοχή.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Stena DrillMAX

Το Stena DrillMAX αποτελεί ένα υπερσύγχρονο πλοίο-γεωτρύπανο 6ης γενιάς, ναυπηγημένο το 2007 από τη Samsung Heavy Industries και ναυλωμένο από την εταιρεία Stena Drilling. Εντάσσεται στη σειρά DrillMAX, η οποία περιλαμβάνει εξειδικευμένα σκάφη υψηλών τεχνολογικών προδιαγραφών, σχεδιασμένα για απαιτητικές υπεράκτιες γεωτρήσεις.

Πρόκειται για ένα από τα πλέον προηγμένα γεωτρύπανα της κατηγορίας του, με δυνατότητα επιχειρήσεων σε εξαιρετικά μεγάλα βάθη θάλασσας. Συγκεκριμένα, μπορεί να δραστηριοποιείται σε βάθη έως 10.000 πόδια (περίπου 3.000 μέτρα), ενώ έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί γεωτρήσεις που φτάνουν σε βάθος έως και 35.000 πόδια (πάνω από 10 χιλιόμετρα).

Οι τεχνικές του δυνατότητες επιτρέπουν την πρόσβαση σε υπεράκτια κοιτάσματα που στο παρελθόν θεωρούνταν μη προσβάσιμα, διευρύνοντας σημαντικά τα όρια της σύγχρονης θαλάσσιας έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

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