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Block 2 - Ιόνιο: 16% πιθανότητες για «χρυσή» γεώτρηση – Το χρονοδιάγραμμα και η στρατηγική διάσταση του project
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16:07 - 15 Απρ 2026

Block 2 - Ιόνιο: 16% πιθανότητες για «χρυσή» γεώτρηση – Το χρονοδιάγραμμα και η στρατηγική διάσταση του project

Reporter.gr Newsroom
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Έπεσαν οι υπογραφές στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη σύμβαση υλοποίησης ερευνητικής γεώτρησης υδρογονανθράκων στο Block 2 του Βορειοδυτικού Ιονίου, σηματοδοτώντας ένα καθοριστικό βήμα προς την έναρξη του έργου.

Η γεώτρηση έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο του 2027 και αποτελεί την πρώτη υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα μετά από περίπου τέσσερις δεκαετίες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα δυνητικά έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο από πιθανή εμπορική εκμετάλλευση του κοιτάσματος σε ορίζοντα 20ετίας μπορούν να φτάσουν τα 10 δισ. ευρώ, χωρίς κρατική συμμετοχή στη χρηματοδότηση, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της Energean Μαθιός Ρήγας.

Παπασταύρου: «Ιστορική στιγμή για τη χώρα και την οικονομία»

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την υπογραφή της σύμβασης «ιστορική στιγμή» για την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι εντάσσεται στον εθνικό σχεδιασμό για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και την αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πόρων.

Όπως σημείωσε, η ερευνητική γεώτρηση του 2027 μπορεί να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας, με παράλληλη τήρηση αυστηρών περιβαλλοντικών προτύπων.

Ρήγας: 16% η πιθανότητα της πρώτης γεώτρησης

Το χρονοδιάγραμμα και τις προοπτικές του έργου παρουσίασε ο επικεφαλής της Energean, Μαθιός Ρήγας, στο πλαίσιο της υπογραφής της σύμβασης για το γεωτρύπανο.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για έναν φιλόδοξο αλλά γεωλογικά τεκμηριωμένο στόχο, με πιθανότητα επιτυχίας που εκτιμάται στο 16%, ποσοστό που θεωρείται σύμφωνο με διεθνή δεδομένα για γεωτρήσεις σε βαθιά ύδατα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η γεωλογική δομή «Άσωπος», έκτασης περίπου 1.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, η οποία εντοπίστηκε μέσω τρισδιάστατων σεισμικών ερευνών το 2022, με επενδύσεις περίπου 20 εκατ. ευρώ.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για δυνητικά αποθέματα 9,5–10 τρισ. κυβικών ποδιών φυσικού αερίου (περίπου 270 δισ. κυβικά μέτρα), μέγεθος που θα μπορούσε να μεταβάλει σημαντικά τον ενεργειακό χάρτη της χώρας.

Ο ίδιος σημείωσε ότι πρόκειται για νέα γεωλογική ζώνη (Pre-Apulian), χωρίς προηγούμενη δοκιμή στην Ελλάδα, γεγονός που αυξάνει τόσο το ενδιαφέρον όσο και το ρίσκο του εγχειρήματος.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πιθανότητα 16% θεωρείται ικανοποιητική για έργα αντίστοιχης δυσκολίας και ότι το ρίσκο αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από τις εταιρείες της κοινοπραξίας, χωρίς επιβάρυνση του Δημοσίου.

Η συμμετοχή της ExxonMobil αξιολογείται ως ένδειξη εμπιστοσύνης στα γεωλογικά δεδομένα, καθώς προχώρησε σε ανεξάρτητη αξιολόγηση πριν ενταχθεί στο project.

Χρονοδιάγραμμα και επόμενα βήματα μέχρι τη γεώτρηση

Το έργο εισέρχεται πλέον στην πιο κρίσιμη φάση ωρίμανσης, με σαφές roadmap έως το 2027:

Ιούνιος 2026: Κατάθεση Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων

Έως Νοέμβριο 2026: Ολοκλήρωση αδειοδοτήσεων

Φεβρουάριος 2027: Έναρξη γεώτρησης

Η γεώτρηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε βάθος νερού περίπου 840 μέτρων και συνολικό βάθος έως 1.600 μέτρα, με διάρκεια περίπου 60 ημερών και κόστος που εκτιμάται στα 70-80 εκατ. δολάρια.

Ο Ρήγας σημείωσε ότι η επιτυχία του χρονοδιαγράμματος εξαρτάται κρίσιμα από την ταχύτητα των αδειοδοτήσεων, επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής ο κρατικός μηχανισμός έχει κινηθεί με "πρωτοφανείς ρυθμούς".

Γκιλφόιλ: «Συνδυασμός αμερικανικής καινοτομίας και ελληνικής τεχνογνωσίας»

Στη στρατηγική διάσταση του έργου αναφέρθηκε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία χαρακτήρισε τη συμφωνία ορόσημο για την ελληνοαμερικανική ενεργειακή συνεργασία.

Τόνισε ότι η σύμπραξη Energean–ExxonMobil–Helleniq Energy αποτελεί παράδειγμα συνεργασίας όπου η αμερικανική τεχνολογία συνδυάζεται με την ελληνική τεχνογνωσία, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια και τη γεωπολιτική σταθερότητα στην περιοχή.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η Ελλάδα αναδεικνύεται σε κρίσιμο ενεργειακό κόμβο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ η αυξημένη αμερικανική επενδυτική παρουσία ενισχύει την εμπιστοσύνη προς την ελληνική οικονομία και το θεσμικό πλαίσιο.

Κατά την ίδια, η συμφωνία αυτή αποτελεί την απαρχή μιας νέας φάσης διμερούς συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα.

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Τελευταία τροποποίηση στις 15/04/2026 - 20:14
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