Εποχικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα: Η πρόκληση της σταθερότητας στο ενεργειακό κόστος

Οι εποχικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά του τουρισμού και, κατ’ επέκταση, βασικό πυλώνα της οικονομίας, παρά το γεγονός πως λειτουργούν μέσα σε ένα περιβάλλον έντονων ανισοτήτων ως προς τον χρονισμό εσόδων και εξόδων.

Η ελληνική επιχειρηματικότητα στηρίζεται κυρίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες κυριαρχούν στον παραγωγικό ιστό της χώρας. Ένα σημαντικό ποσοστό αυτών – ιδιαίτερα σε νησιά και τουριστικές περιοχές – δραστηριοποιείται εποχικά, ακολουθώντας τον κύκλο του τουρισμού που χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις.

Παρόλο που δεν υπάρχει ένας ενιαίος καταγεγραμμένος αριθμός, εκτιμάται βάσει στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ και του ΣΕΤΕ ότι δεκάδες χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις –όπως καταλύματα, επιχειρήσεις εστίασης, τουριστικά καταστήματα, mini market και beach bars – λειτουργούν κυρίως από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, ενώ τους υπόλοιπους μήνες παρουσιάζουν περιορισμένη ή και μηδενική δραστηριότητα. Για αυτές τις επιχειρήσεις, η εποχικότητα δεν αποτελεί απλώς ένα χαρακτηριστικό λειτουργίας, αλλά μια βασική δομική πρόκληση.

Οι βασικότερες προκλήσεις

Οι επιχειρηματίες καλούνται να διαχειριστούν μια έντονη ανισορροπία μεταξύ εσόδων και εξόδων, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του ετήσιου τζίρου συγκεντρώνεται σε μόλις 4 έως 6 μήνες, ενώ το υπόλοιπο διάστημα επιβαρύνεται κυρίως με κόστη.

Παράλληλα, η εξεύρεση προσωπικού στις τουριστικές περιοχές έχει εξελιχθεί σε σημαντικό ζήτημα τα τελευταία χρόνια, οδηγώντας σε αυξημένες δαπάνες κατά τη διάρκεια της high season. Την ίδια περίοδο, τα λειτουργικά έξοδα – όπως πρώτες ύλες και μισθοδοσία – κορυφώνονται, ενώ τα πάγια κόστη συνεχίζουν να υφίστανται ακόμη και όταν η επιχείρηση παραμένει κλειστή ή υπολειτουργεί τον χειμώνα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο επιχειρηματίας καλείται να πάρει κρίσιμες αποφάσεις σε περιορισμένο χρόνο, ώστε να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα ολόκληρης της χρονιάς.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την «εξίσωση» παίζει και η επιλογή ενεργειακού παρόχου και τιμολογίου, καθώς επηρεάζει άμεσα το κόστος λειτουργίας τόσο κατά τη διάρκεια της σεζόν όσο και εκτός αυτής.

Καθώς τα περισσότερα εμπορικά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα επιχειρήσεις που λειτουργούν όλο τον χρόνο, δημιουργούνται ασυμβατότητες για τις εποχικές δραστηριότητες.

Έτσι, για τις επιχειρήσεις αυτές η προβλεψιμότητα κόστους μέσα στη σεζόν είναι περιορισμένη, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν δυσκολία στον οικονομικό προγραμματισμό σε περιόδους αυξημένων αναγκών, αλλά και επιβάρυνση με πάγια έξοδα ακόμη και σε μήνες μηδενικής κατανάλωσης.

Σε αυτό το περιβάλλον, το βασικό ερώτημα για τον εποχικό επιχειρηματία είναι απλό: Πώς μπορεί να εξασφαλίσει σταθερότητα όταν η επιχείρηση λειτουργεί στο μέγιστο, χωρίς να επιβαρύνεται άσκοπα όταν παραμένει ανενεργή;

Σε αυτή την ανάγκη έρχεται να απαντήσει η Protergia, παρουσιάζοντας το Value Seasonal (2026), ένα μεικτό τιμολόγιο σχεδιασμένο ειδικά για τη φύση των εποχικών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα βασίζεται σε δύο διακριτές περιόδους, πλήρως ευθυγραμμισμένες με τον κύκλο λειτουργίας τους.

High season (Μάιος – Οκτώβριος)

Κατά τη διάρκεια της high season, προσφέρει σταθερή τιμή προμήθειας 0,1449 €/kWh και πάγιο 11,90€ τον μήνα, επιτρέποντας στον επιχειρηματία να «κλειδώσει» το ενεργειακό του κόστος σε μια περίοδο αυξημένης κατανάλωσης και πίεσης.

Off season (Νοέμβριος – Απρίλιος)

Αντίθετα, τους υπόλοιπους μήνες εφαρμόζεται κυμαινόμενη τιμή βάσει της ΤΕΑ του προηγούμενου μήνα και μηδενικό πάγιο, εξαλείφοντας επιβαρύνσεις όταν η επιχείρηση δεν λειτουργεί ή υπολειτουργεί.

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι η κυλιόμενη λογική του προγράμματος, καθώς το τιμολόγιο προσαρμόζεται στην ημερομηνία έναρξης της σύμβασης. Έτσι, ανεξάρτητα από το πότε εντάσσεται ο πελάτης, εισέρχεται άμεσα στη σωστή φάση και μέσα στο 12μηνο καλύπτει και τις δύο περιόδους, συνδυάζοντας σταθερότητα και ευελιξία.

Με το Value Seasonal, η Protergia δεν προσφέρει απλώς ένα ακόμη ενεργειακό προϊόν, αλλά μια πρακτική και στοχευμένη λύση που ανταποκρίνεται στον πραγματικό τρόπο λειτουργίας των εποχικών επιχειρήσεων. Σταθερό κόστος στη διάρκεια της σεζόν και μηδενικό πάγιο εκτός αυτής, ώστε ο επιχειρηματίας να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της δραστηριότητάς του όταν η ζήτηση κορυφώνεται, χωρίς περιττές επιβαρύνσεις τους μήνες που ακολουθούν.