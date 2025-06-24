Μασούτης: Άνοιξε και 18ο κατάστημα στην Κέρκυρα

Συνεχίζοντας την επιτυχημένη αναπτυξιακή της πορεία, η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. εγκαινίασε ακόμα ένα κατάστημα στην Κέρκυρα, στην περιοχή Μωραΐτικα, ενισχύοντας το δίκτυό της στο νησί που πλέον αριθμεί 18 καταστήματα.

Η παρουσία της εταιρείας στην Κέρκυρα ξεκίνησε το 2022 και επεκτείνεται σε όλο το νησί — από την πόλη της Κέρκυρας έως το βόρειο και το νότιο τμήμα του.

Η συνεχής διεύρυνση του δικτύου της εταιρείας συνοδεύεται από ουσιαστική συμβολή στην τοπική οικονομία και απασχόληση, με περισσότερους από 350 εργαζόμενους να στελεχώνουν τα καταστήματα σε ολόκληρη την Κέρκυρα, απολαμβάνοντας ασφαλές και ποιοτικό περιβάλλον εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην απασχόληση ντόπιου ανθρώπινου δυναμικού, ενισχύοντας την κοινωνική και οικονομική συνοχή των τοπικών κοινοτήτων.

Στο νέο σούπερ μάρκετ Μασούτης στα Μωραΐτικα, οι καταναλωτές απολαμβάνουν την ξεχωριστή εμπειρία αγορών Μασούτης σε έναν σύγχρονο χώρο, με άνετο πάρκινγκ, τρία ταμεία και δύο επίπεδα λειτουργίας. Στο κατάστημα λειτουργούν τμήματα με φρέσκα προϊόντα μαναβικής, κρεοπωλείου, αλλαντικών-τυροκομικών και πλήθος άλλων ειδών που καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες κάθε νοικοκυριού.

Με σεβασμό στο περιβάλλον, το νέο κατάστημα διαθέτει αναβαθμισμένο εξοπλισμό με στόχο τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος. Χρησιμοποιούνται συστήματα ψύξης κλειστού τύπου χαμηλής κατανάλωσης, φωτισμός LED τελευταίας τεχνολογίας και σύγχρονα κλιματιστικά με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση. Παράλληλα, εφαρμόζονται πρακτικές ανακύκλωσης και σωστής διαχείρισης απορριμμάτων, συμβάλλοντας στη βιώσιμη λειτουργία του καταστήματος.

Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσία της σε τουριστικά αναπτυγμένες περιοχές, προσφέροντας αξιόπιστες αγοραστικές επιλογές τόσο στους μόνιμους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες. Με βασικούς άξονες την καινοτομία, την εξυπηρέτηση και τον σεβασμό στον καταναλωτή, η εταιρεία στηρίζει έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες και συνεχίζει να επενδύει σε ποιοτικές υπηρεσίες, προσιτές τιμές και σύγχρονες αγοραστικές εμπειρίες.