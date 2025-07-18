Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Από Αύγουστο οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων στα «κόκκινα» ΑΦΜ

Σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων με γρήγορες διαδικασίες, για όσους εισέπραξαν με ψευδή στοιχεία και δικαιολογητικά αγροτικές ενισχύσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ προχωρά η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Όπως μεταδόθηκε στο δελτίο του ΣΚΑΪ, οι πρώτες δεσμεύσεις αναμένονται τον Αύγουστο και έχουν προκύψει από καταγγελίες που έχουν επεξεργαστεί, και θα διαβιβάσουν άμεσα στην ΕΛ.ΑΣ, περιφερειακές εισαγγελίες της χώρας.

Αναλυτικότερα, νόμος που διέπει τη λειτουργία του ελληνικού FBI δίνει τη δυνατότητα στον εποπτεύοντα εισαγγελέα να προχωρήσει σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων ακόμα και όσο η υπό διερεύνηση υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής.

Αυτός εξάλλου είναι και ο βασικός λόγος που η ΕΛ.ΑΣ. μπήκε στην έρευνα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκινώντας, προ ημερών, σχετικές διαδικασίες για απόκτηση αντίγραφου της βάσης με τα περίπου 650.000 ΑΦΜ.

Η αντιγραφή του αρχείου ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες και άμεσα αναμένεται να ξεκινήσει η επεξεργασία και κατηγοριοποίηση των ΑΦΜ, με βάση έξι έως επτά, «κριτήρια κινδύνου».

Για τα λεγόμενα «κόκκινα ΑΦΜ», όσους δηλαδή πήραν επιδότηση με πλαστά δικαιολογητικά, θα κινηθούν διαδικασίες δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων.

Μόνη περίπτωση να μη συμβεί αυτό είναι, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι να επιστρέψουν οικειοθελώς τα αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Σ' αυτή την περίπτωση εξαλείφεται το αξιόποινο ή μπορεί να τύχουν ελαφρυντικών περιστάσεων της μεταμέλειας.

Τέλος, τονίζεται πως τα παραπάνω ισχύουν για αυτούς που δεν έχουν προβεί σε πλαστογραφίες ή η δράση τους δεν εντάσσεται σε κάποια εγκληματική οργάνωση.