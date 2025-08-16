Συναγερμός στη Θεσσαλία λόγω κρουσμάτων ευλογιάς προβάτων – Ανησυχία και αιτήματα από τους κτηνοτρόφους

Σοβαρή ανησυχία επικρατεί στον κτηνοτροφικό κόσμο της Θεσσαλίας, καθώς τα κρούσματα ευλογιάς προβάτων που έχουν εντοπιστεί στην περιοχή του Τυρνάβου δημιουργούν έντονο κλίμα ανασφάλειας και φόβου για την επόμενη μέρα της παραγωγής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εκπρόσωποι του κλάδου κάνουν λόγο για μια κατάσταση που τείνει να ξεφύγει από κάθε έλεγχο, τονίζοντας πως αν η νόσος εξαπλωθεί και στην Ελασσόνα –περιοχή με ισχυρή παράδοση στην αιγοπροβατοτροφία– τότε η τοπική παραγωγή θα δεχθεί καίριο πλήγμα, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την επιβίωση των κτηνοτρόφων.

Ήδη έχουν διατυπωθεί αιτήματα προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για άμεσες προσλήψεις κτηνιάτρων και εντατικοποίηση των ελέγχων στα κοπάδια, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος εξάπλωσης της ασθένειας. Παράλληλα, πολλοί κτηνοτρόφοι ζητούν να εφαρμοστεί μέτρο αποκλεισμού των ζώων εντός των μονάδων, μέχρι να ολοκληρωθεί ο απαραίτητος έλεγχος.

«Δεν είναι μόνο θέμα παραγωγής, είναι ζήτημα επιβίωσης», τονίζουν χαρακτηριστικά άνθρωποι του κλάδου, εκφράζοντας την αγωνία τους για τις επόμενες εβδομάδες.