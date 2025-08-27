Μακρόν προς Νετανιάχου: Η δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους θα ενισχύσει την ασφάλεια του Ισραήλ

Την Τρίτη 26 Αυγούστου, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απάντησε προσωπικά σε επιστολή που του είχε αποστείλει στις 17 Αυγούστου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην οποία εξέφραζε την ανησυχία του για «τη ραγδαία αύξηση του αντισημιτισμού στη Γαλλία».

«Ο αγώνας κατά του αντισημιτισμού δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως όπλο και δεν θα τροφοδοτήσει καμία διχόνοια μεταξύ του Ισραήλ και της Γαλλίας», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος στην επιστολή του, την οποία αναφέρει η Le Monde.

«Η προστασία των Εβραίων πολιτών της Γαλλίας από την αύξηση του αντισημιτισμού αποτελεί απόλυτη προτεραιότητά μου από την πρώτη μέρα» και «δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο χειραγώγησης εν μέσω της πολιτικοποίησης μιας σύγκρουσης που δεν αφορά τη Γαλλία, αλλά επηρεάζει την εθνική συνοχή και την ασφάλεια των πολιτών της», έγραψε ο Μακρόν. «Θα ήταν λάθος να εξηγηθεί, ή ακόμη και να δικαιολογηθεί, ο αντισημιτισμός στη Γαλλία μέσω των αποφάσεων που έχω λάβει», πρόσθεσε.

Ενώ ο Νετανιάχου κατηγόρησε τον Μακρόν ότι «ρίχνει λάδι στη φωτιά του αντισημιτισμού» με την πρόθεσή του να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης το Σεπτέμβριο, ο Γάλλος πρόεδρος δικαιολόγησε την απόφασή του. «Η αποφασιστικότητά μας να διασφαλίσουμε ότι ο παλαιστινιακός λαός θα έχει ένα κράτος βασίζεται στην πεποίθησή μας ότι μια διαρκής ειρήνη είναι απαραίτητη για την ασφάλεια του Ισραήλ, για την πλήρη περιφερειακή του ένταξη σε μια Μέση Ανατολή που επιτέλους θα είναι ειρηνική, και για μια στροφή προς την ομαλοποίηση που υποστηρίζουμε και που πρέπει να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν. Αυτή η διαρκής ειρήνη θα επιτευχθεί με ένα κυρίαρχο Παλαιστινιακό κράτος, που θα αναγνωρίζει το Ισραήλ και το δικαίωμά του στην ασφάλεια, θα είναι αποστρατιωτικοποιημένο και θα ζει ειρηνικά δίπλα σας».

Η αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης δεν «αντικατοπτρίζει καμία ανοχή προς τη Χαμάς ή οποιαδήποτε άλλη τρομοκρατική ομάδα που χρησιμοποιεί αυτό το κράτος για να απειλήσει τη χώρα σας στο μέλλον», δήλωσε ο Μακρόν, ενώ ο Νετανιάχου είδε τη χειρονομία του Γάλλου προέδρου ως «ανταμοιβή» για την «τρομοκρατία της Χαμάς» ή ακόμη και ως ενθάρρυνση για «όσους απειλούν τους Γάλλους Εβραίους».

Τα επιχειρήματα του Νετανιάχου βρήκαν υποστήριξη και από την αμερικανική κυβέρνηση. Ο πρέσβης των ΗΠΑ στη Γαλλία, Τσαρλς Κούσνερ, σε επιστολή του που δημοσιεύθηκε στη Wall Street Journal, τόνισε ότι οι κινήσεις υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους «ενθαρρύνουν τους εξτρεμιστές, τροφοδοτούν τη βία και θέτουν σε κίνδυνο την εβραϊκή ζωή στη Γαλλία». Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε χθες ότι οι ΗΠΑ «υποστηρίζουν πλήρως τα σχόλια» του Κούσνερ.

Τέλος, σημειώνεται ότι στις 19 Αυγούστου, το Ελιζέ είχε χαρακτηρίσει τις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού «απαράδεκτες» και «εσφαλμένες».