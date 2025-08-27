Η Βουλή επιστρέφει με πλήρη ατζέντα: Νομοσχέδια, ποινικές δικογραφίες και πολιτικές εξελίξεις

Μετά τη θερινή διακοπή, επανεκκίνησαν σήμερα 27/8 οι εργασίες της Βουλής, οι οποίες περιλαμβάνουν κοινοβουλευτικό έλεγχο, επεξεργασία νομοσχεδίων στις αρμόδιες επιτροπές και σειρά επίσημων ανακοινώσεων προς το Σώμα.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ανακοινώθηκε αίτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, για τη διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι:

1ον. Η συζήτηση για τις τρέχουσες εξελίξεις στην Παλαιστίνη

2ον. Η επικαιροποίηση και επαναβεβαίωση του ομόφωνου ψηφίσματος της Βουλής από τις 22 Δεκεμβρίου 2015, το οποίο ζητά: Την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους από την Ελλάδα και την ανάληψη διπλωματικών πρωτοβουλιών για την άμεση έναρξη ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων

Ποινικές δικογραφίες κατά πολιτικών προσώπων

Ο προεδρεύων της συνεδρίασης, Ιωάννης Πλακιωτάκης, ανακοίνωσε ότι έχουν διαβιβαστεί από τον υπουργό Δικαιοσύνης στη Βουλή πέντε ποινικές δικογραφίες, που αφορούν τα εξής πολιτικά πρόσωπα:

Βασίλης Κικίλιας, πρώην υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Κυριάκος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός (αναφέρεται σε δύο δικογραφίες)

Νίκος Δένδιας, πρώην υπουργός Εξωτερικών

Χρήστος Σταϊκούρας, πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

Βασίλης Οικονόμου, τέως υφυπουργός Μεταφορών

Νίκος Ταχιάος, νυν υφυπουργός Υποδομών

Χρήστος Δήμας, υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

Λίνα Μενδώνη, υπουργός Πολιτισμού

Επίκαιρη ερώτηση για Σωματείο ΑμεΑ στη Δράμα

Η πρώτη συνεδρίαση περιλάμβανε συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή ΠΑΣΟΚ Αναστάσιου Νικολαϊδη, με θέμα την απομάκρυνση του Σωματείου ΑμεΑ Δράμας από το πρώην Στρατολογικό Γραφείο της πόλης.

Ο βουλευτής επισήμανε ότι ο συγκεκριμένος χώρος αποτελεί κέντρο στήριξης και ένταξης για ΑμεΑ στην περιοχή, ότι βρίσκεται στο κέντρο της Δράμας, με εύκολη πρόσβαση και ότι η προτεινόμενη μεταστέγαση στο πρώην στρατόπεδο «Τριανταφύλλου», εκτός αστικού ιστού, είναι ακατάλληλη και αγνοεί τις πραγματικές ανάγκες των ωφελούμενων.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιος Δαβάκης, απάντησε ότι η σύμβαση παραχώρησης του χώρου από το ΤΕΘΑ έληξε στις 30 Ιουνίου, και το Σωματείο είχε ήδη ενημερωθεί. Πρόσθεσε ότι ο χώρος εκμισθώθηκε μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό και ο πλειοδότης αναμένει να ξεκινήσει τη δραστηριότητά του, προτάθηκε η μεταφορά του Σωματείου στο διοικητήριο του στρατοπέδου “Τριανταφύλλου”, με δέσμευση για πλήρη ανακαίνιση και προσβασιμότητα και, παράλληλα, τόνισε την ανάγκη να διαφυλαχθεί η περιουσία των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία είναι δημόσια.

Νομοθετικό έργο και εξελίξεις στις Επιτροπές

Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης η συζήτηση του σχεδίου νόμου «Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου».

Αύριο, Πέμπτη 28/8 , στην Ολομέλεια εισάγεται για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών: «Αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων – Σύσταση Ελληνικού Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων και λοιπές διατάξεις».

Μεθαύριο, Παρασκευή 29/8, έχουν προγραμματιστεί δύο συνεδριάσεις της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, με αντικείμενα: «Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) για τη δημιουργία Κέντρου Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του ΔΟΜ», «Κύρωση συμφωνίας (μέσω ανταλλαγής ρηματικών διακοινώσεων) για τη συνέχιση εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σχετικά με: Αποφυγή διπλής φορολογίας και Αποτροπή φοροδιαφυγής στους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου».