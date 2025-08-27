ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Βουλή επιστρέφει με πλήρη ατζέντα: Νομοσχέδια, ποινικές δικογραφίες και πολιτικές εξελίξεις
Πολιτική
12:46 - 27 Αυγ 2025

Η Βουλή επιστρέφει με πλήρη ατζέντα: Νομοσχέδια, ποινικές δικογραφίες και πολιτικές εξελίξεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μετά τη θερινή διακοπή, επανεκκίνησαν σήμερα 27/8 οι εργασίες της Βουλής, οι οποίες περιλαμβάνουν κοινοβουλευτικό έλεγχο, επεξεργασία νομοσχεδίων στις αρμόδιες επιτροπές και σειρά επίσημων ανακοινώσεων προς το Σώμα.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ανακοινώθηκε αίτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, για τη διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι:

1ον. Η συζήτηση για τις τρέχουσες εξελίξεις στην Παλαιστίνη

2ον. Η επικαιροποίηση και επαναβεβαίωση του ομόφωνου ψηφίσματος της Βουλής από τις 22 Δεκεμβρίου 2015, το οποίο ζητά: Την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους από την Ελλάδα και την ανάληψη διπλωματικών πρωτοβουλιών για την άμεση έναρξη ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων

Ποινικές δικογραφίες κατά πολιτικών προσώπων

Ο προεδρεύων της συνεδρίασης, Ιωάννης Πλακιωτάκης, ανακοίνωσε ότι έχουν διαβιβαστεί από τον υπουργό Δικαιοσύνης στη Βουλή πέντε ποινικές δικογραφίες, που αφορούν τα εξής πολιτικά πρόσωπα:

  • Βασίλης Κικίλιας, πρώην υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
  • Κυριάκος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός (αναφέρεται σε δύο δικογραφίες)
  • Νίκος Δένδιας, πρώην υπουργός Εξωτερικών
  • Χρήστος Σταϊκούρας, πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών
  • Βασίλης Οικονόμου, τέως υφυπουργός Μεταφορών
  • Νίκος Ταχιάος, νυν υφυπουργός Υποδομών
  • Χρήστος Δήμας, υπουργός Υποδομών και Μεταφορών
  • Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών
  • Λίνα Μενδώνη, υπουργός Πολιτισμού

Επίκαιρη ερώτηση για Σωματείο ΑμεΑ στη Δράμα

Η πρώτη συνεδρίαση περιλάμβανε συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή ΠΑΣΟΚ Αναστάσιου Νικολαϊδη, με θέμα την απομάκρυνση του Σωματείου ΑμεΑ Δράμας από το πρώην Στρατολογικό Γραφείο της πόλης.

Ο βουλευτής επισήμανε ότι ο συγκεκριμένος χώρος αποτελεί κέντρο στήριξης και ένταξης για ΑμεΑ στην περιοχή, ότι βρίσκεται στο κέντρο της Δράμας, με εύκολη πρόσβαση και ότι η προτεινόμενη μεταστέγαση στο πρώην στρατόπεδο «Τριανταφύλλου», εκτός αστικού ιστού, είναι ακατάλληλη και αγνοεί τις πραγματικές ανάγκες των ωφελούμενων.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιος Δαβάκης, απάντησε ότι η σύμβαση παραχώρησης του χώρου από το ΤΕΘΑ έληξε στις 30 Ιουνίου, και το Σωματείο είχε ήδη ενημερωθεί. Πρόσθεσε ότι ο χώρος εκμισθώθηκε μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό και ο πλειοδότης αναμένει να ξεκινήσει τη δραστηριότητά του, προτάθηκε η μεταφορά του Σωματείου στο διοικητήριο του στρατοπέδου “Τριανταφύλλου”, με δέσμευση για πλήρη ανακαίνιση και προσβασιμότητα και, παράλληλα, τόνισε την ανάγκη να διαφυλαχθεί η περιουσία των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία είναι δημόσια.

Νομοθετικό έργο και εξελίξεις στις Επιτροπές

Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης η συζήτηση του σχεδίου νόμου «Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου».

Αύριο, Πέμπτη 28/8 , στην Ολομέλεια εισάγεται για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών: «Αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων – Σύσταση Ελληνικού Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων και λοιπές διατάξεις».

Μεθαύριο, Παρασκευή 29/8, έχουν προγραμματιστεί δύο συνεδριάσεις της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, με αντικείμενα: «Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) για τη δημιουργία Κέντρου Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του ΔΟΜ», «Κύρωση συμφωνίας (μέσω ανταλλαγής ρηματικών διακοινώσεων) για τη συνέχιση εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σχετικά με: Αποφυγή διπλής φορολογίας και Αποτροπή φοροδιαφυγής στους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 31,6% στις οικοδομικές άδειες το Μάιο – Πτώση στο πεντάμηνο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 31,6% στις οικοδομικές άδειες το Μάιο – Πτώση στο πεντάμηνο

Γουίτκοφ: Αισιόδοξος ότι οι πόλεμοι σε Γάζα και Ουκρανία θα λήξουν έως το τέλος του 2025
Ειδήσεις

Γουίτκοφ: Αισιόδοξος ότι οι πόλεμοι σε Γάζα και Ουκρανία θα λήξουν έως το τέλος του 2025

Reuters: Το παρασκήνιο της ρωσο-ινδικής πετρελαϊκής συνεργασίας και οι επιπτώσεις των νέων αμερικανικών δασμών
Ειδήσεις

Reuters: Το παρασκήνιο της ρωσο-ινδικής πετρελαϊκής συνεργασίας και οι επιπτώσεις των νέων αμερικανικών δασμών

Κεραμέως για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Οι αλλαγές που γίνονται είναι προς όφελος των εργαζομένων
Πολιτική

Κεραμέως για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Οι αλλαγές που γίνονται είναι προς όφελος των εργαζομένων

Το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κωνσταντάρα
Ειδήσεις

Το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κωνσταντάρα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηστίδης: Η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί με 297 βουλευτές
Πολιτική

Χρηστίδης: Η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί με 297 βουλευτές

Λιμενικό: 500 μόνιμες προσλήψεις χωρίς Πανελλαδικές μέσω μοριοδότησης
Ναυτιλία

Λιμενικό: 500 μόνιμες προσλήψεις χωρίς Πανελλαδικές μέσω μοριοδότησης

Στη Βουλή ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Οι 10 σημαντικότερες αλλαγές
Αυτοδιοίκηση

Στη Βουλή ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Οι 10 σημαντικότερες αλλαγές

Αδειοδοτήσεις περιφερειακών σταθμών: Δεκτό κατά πλειοψηφία το ν/σ στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής
Πολιτική

Αδειοδοτήσεις περιφερειακών σταθμών: Δεκτό κατά πλειοψηφία το ν/σ στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:30

Ρουμανία: Νέος υποψήφιος πρωθυπουργός ο κεντροδεξιός Αντριάν Βεστέα - «Καλπάζει» ο πληθωρισμός στη χώρα

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:04

Reuters: Η Τεχεράνη δεσμεύεται να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Σε άρση κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο προχωρά η Ουάσινγκτον

Οικονομία
14/06/2026 - 13:44

Πιερρακάκης για ιδιωτικό χρέος: Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις αφορά δυνητικά 1,5 εκατ. πολίτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 13:23

Δολοφονία στα Εξάρχεια: Ταυτοποιήθηκε το θύμα - Τι εξετάζουν οι αρχές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/06/2026 - 13:00

Μετρό Αθήνας: Πρόωρο κλείσιμο σταθμών και αλλαγές δρομολογίων λόγω έργων αναβάθμισης στη Γραμμή 3 μέχρι τις 15 Ιουνίου 

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:38

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές πετρελαϊκές και χημικές εγκαταστάσεις

Πολιτική
14/06/2026 - 12:19

ΠΑΣΟΚ: Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να απαντήσει: Έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator;

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:02

Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό όχημα έπεσε σε θεατές - Ένας ελαφρά τραυματίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:41

Ιράν: Στην Τεχεράνη διαπραγματευτές από το Κατάρ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:20

Βρετανία: Σταμάτησε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη

Πολιτική
14/06/2026 - 11:01

Τσουκαλάς: Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την αναποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών στην υγεία

Πολιτική
14/06/2026 - 10:33

Μητσοτάκης: Ψηφιακός μετασχηματισμός και τηλεϊατρική στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 10:15

Γενεύη: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη G7 ενόψει μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Φορολογία
14/06/2026 - 10:00

Φορολογικές δηλώσεις: Έως τις 15 Ιουνίου η προθεσμία για έκπτωση 3% στο φόρο

Ειδήσεις
14/06/2026 - 08:57

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με ασαφές χρονοδιάγραμμα - Οι σκληροπυρηνικοί στο Ιράν και ο Νετανιάχου

Magazino
14/06/2026 - 08:21

Πρωταθλητές NBA έπειτα από 53 χρόνια οι Νιου Γιορκ Νικς, μετά από ακόμη μία επική ανατροπή

Ειδήσεις
13/06/2026 - 22:05

Τα ΗΑΕ διαψεύδουν δημοσιεύματα για αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:55

Κύκλωμα ναρκωτικών στα Βόρεια Προάστια: Προφυλακίστηκαν 7 από τους 9 κατηγορούμενους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:40

Επανεκλογή Όρμπαν στην ηγεσία του Fidesz παρά την εκλογική ήττα του κόμματός του

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:22

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο με Μακρόν στη G7

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:19

Επιμένει ο Τραμπ: Αύριο θα πέσουν οι υπογραφές με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:59

Αλβανία: Νέες αντιδράσεις στο σχέδιο Κούσνερ – Διαδηλωτές γκρέμισαν φράχτη εργοταξίου

Magazino
13/06/2026 - 20:54

Μπάσκετ: Πρωταθλητής Ελλάδας ο Ολυμπιακός, 89-85 τον Παναθηναϊκό στον πέμπτο τελικό

Ναυτιλία
13/06/2026 - 20:39

Το νέο κόστος του παγκόσμιου εμπορίου δεν είναι οι ναύλοι αλλά η αβεβαιότητα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:19

Ανάβυσσος: Σύλληψη 72χρονου για παράνομη κατάληψη παραλίας με 400 ξαπλώστρες

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:47

Πέθανε ο Γιάννη Σκοπελίτης, ο καπετάνιος του θρυλικού πλοίου των Μικρών Κυκλάδων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:30

Ινδία: Πέντε νεκροί σε συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:15

Κεραυνοί προκάλεσαν 5 δασικές πυρκαγιές σε Κορινθία, Μέθανα και Θήβα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:14

Τεχεράνη: Δεν θα υπογράψουμε συμφωνία την Κυριακή – Τα τέλη στο Ορμούζ παραμένουν

Πολιτική
13/06/2026 - 18:54

Η Ελλάδα που δεν περιμένει: Ρήξεις και προτεραιότητες για μια αυτοδύναμη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ