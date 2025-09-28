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Ρεκόρ στα στεγαστικά: Η Βουλγαρία ξεπέρασε το φράγμα των 30 δισ.
Ειδήσεις
21:15 - 28 Σεπ 2025

Ρεκόρ στα στεγαστικά: Η Βουλγαρία ξεπέρασε το φράγμα των 30 δισ.

Reporter.gr Newsroom
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Ισχυρή ανοδική πορεία καταγράφει η αγορά δανείων στη Βουλγαρία, με τα στεγαστικά να σημειώνουν ιστορικό ρεκόρ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας (BNB), στο τέλος Αυγούστου 2025 το ύψος των στεγαστικών δανείων που έχουν χορηγηθεί από το τραπεζικό σύστημα έφτασε τα 30,199 δισεκατομμύρια λέβα, υπερβαίνοντας για πρώτη φορά το όριο των 30 δισ.

Η αύξηση σε μηνιαία βάση ανήλθε σε 2% σε σχέση με τον Ιούλιο, γεγονός που δείχνει ότι η ζήτηση για αγορά κατοικίας παραμένει ισχυρή, παρά τις πιέσεις από τον πληθωρισμό και την αύξηση του κόστους δανεισμού. Σε ετήσια σύγκριση, η άνοδος είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή, φτάνοντας το 27,4%, εξέλιξη που αντανακλά τόσο τη δυναμική της αγοράς ακινήτων όσο και τη σταθερή πιστωτική πολιτική των βουλγαρικών τραπεζών.

Παράλληλα, σημαντική ενίσχυση παρουσιάζουν και τα καταναλωτικά δάνεια, τα οποία ανήλθαν στα 20,737 δισεκατομμύρια λέβα, καταγράφοντας αύξηση 13,6% σε ετήσια βάση. Αυτό υποδηλώνει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των πολιτών προς το χρηματοπιστωτικό σύστημα αλλά και αυξημένες ανάγκες ρευστότητας για κάλυψη καθημερινών δαπανών.

Συνολικά, ο όγκος των δανείων προς τα νοικοκυριά και τα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που τα εξυπηρετούν έφτασε τα 52,844 δισεκατομμύρια λέβα στα τέλη Αυγούστου. Ο αριθμός αυτός αντικατοπτρίζει την ευρύτερη δυναμική της βουλγαρικής οικονομίας, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με τη βιωσιμότητα της πιστωτικής επέκτασης σε βάθος χρόνου.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η συνεχής άνοδος των στεγαστικών δανείων συνδέεται με την έντονη οικοδομική δραστηριότητα και την αύξηση των τιμών των ακινήτων στις μεγάλες πόλεις, όπως η Σόφια και η Φιλιππούπολη. Ωστόσο, δεν λείπουν και οι προειδοποιήσεις για πιθανές πιέσεις στα νοικοκυριά σε περίπτωση νέας ανόδου των επιτοκίων ή επιβράδυνσης της οικονομικής ανάπτυξης.

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