Διαμαρτυρία παραγωγών λαϊκών αγορών στο ΥΠΟΙΚ: Ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης του κλάδου

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Σε δυναμική κινητοποίηση προχώρησαν από το πρωί της Τετάρτης 3/12 οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών, πραγματοποιώντας συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Οικονομικών, στη συμβολή των οδών Νίκης και Ερμού.

Την κινητοποίηση οργάνωσε η Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, η οποία καταγγέλλει ότι ο κλάδος βρίσκεται «σε οριακό σημείο».

Παρότι οι ενώσεις των λαϊκών αγορών της Αττικής δεν συμμετείχαν τελικά στην απεργία, επιτρέποντας τη λειτουργία των αγορών στο λεκανοπέδιο, αντιπροσωπείες παραγωγών και μέλη της Ομοσπονδίας έδωσαν το «παρών», αναρτώντας πανό και απαιτώντας συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΙΚ.

Τα αιτήματα των παραγωγών

Οι συγκεντρωμένοι μιλούν για «μάχη επιβίωσης» και διαμαρτύρονται για σειρά κυβερνητικών αποφάσεων που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν άμεσα τη λειτουργία των λαϊκών αγορών. Μεταξύ των βασικών διεκδικήσεων:

Απόσυρση της επικείμενης εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Δελτίου Αποστολής, το οποίο, όπως λένε, επιβαρύνει δυσανάλογα τους παραγωγούς.

Αντίδραση στην τεκμαρτή φορολόγηση, η οποία, σύμφωνα με τους ίδιους, δημιουργεί «δυσβάσταχτα φορολογικά εμπόδια».

Τροποποίηση του νόμου 4849/2021, που θεωρούν ανεφάρμοστο και υπεύθυνο για τον αποκλεισμό νέων παραγωγών από τις λαϊκές αγορές τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Στήριξη στα αγροτικά μπλόκα

Οι παραγωγοί εξέφρασαν επίσης την αλληλεγγύη τους στις κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων ανά τη χώρα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για:

μείωση του κόστους παραγωγής,

δίκαιη κατανομή και απόδοση των επιδοτήσεων.

Οι διαμαρτυρόμενοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, μέχρι να βρεθεί λύση στα ζητήματα που, όπως τονίζουν, απειλούν τον ιστορικό θεσμό των λαϊκών αγορών.